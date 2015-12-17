



Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе создания полиции переаттестацию не прошло более 30% милиционеров или 47.000 человек. 13 декабря более тысячи отставленных правоохранителей протестовали под стенами министерства внутренних дел в Киеве. Это стало предметом интереса украинской региональной прессы на неделе с 9 по 15 декабря.

«Волинь» (Луцк) не исключает того, что уволенными оказались и честные профессионалы, однако милицейская акция не нашла отклика у украинцев, ее почти никто не поддержал. Причина очевидна — отсутствие доверия к этой структуре. Чего не скажешь о новой полиции. Ведь несмотря на то, что «копы» часто действуют непрофессионально, что часть из них уже тоже уволена, общество все же с надеждой смотрит на становление новой службы. Вместе с тем, некоторые эксперты опасаются, что отставные милиционеры найдут себя в уголовном мире.

«Индустриалка» (Запорожье) придерживается иного мнения. Председатель Запорожской областной организации аттестованных сотрудников МВД Виктор Нестеренко заявил изданию, что люди на митинг вышли защищать свои права. В законе «О Национальной полиции Украины» есть положения, которые говорят о том, как милиционеры переходят на службу в полицию. Есть два пути: по конкурсу, что делается с патрульной полицией, и по согласию — приказом. «У нас в Запорожье мы провели кадровую комиссию, на которую пригласили сотрудников, которые, по мнению руководства, не могут быть полицейскими и в глаза им об этом сказали, — говорит Нестеренко. — Все, процесс закончился, дальше должна быть работа! Переаттестация не предусмотрена ни одним нормативным актом, как и законом… Сегодня преступной объявили профессию милиционера. Но, кстати, на сегодняшний день, если говорить юридическим языком, профессии «полицейский» нет, в классификаторе профессий есть только «милиционер». В ночь с 6 на 7 ноября, когда упразднялась милиция и начинала свою историю украинская полиция, из Запорожского гарнизона милиции уволили около 330 человек. Исключения не делались ни для кого — руководству пришлось уволить даже сотрудников, которые на тот момент находились в зоне «АТО», несли службу в Мариуполе в составе батальона «Скиф». Получается: воевать подходите, а служить — не подходите… Как бы то ни было, процесс реформирования этой правоохранительной системы идет. Патрульная полиция, набор в которую проходил с 10 октября по 2 ноября, в Запорожье появится весной. Напомним, заявления подали около 5500 человек, конкурс на одно место составил семь человек. Будущие патрульные уже сдали тестирование, прошли медкомиссию и сдали экзамен по физподготовке. Отбором желающих занимались представители из Киева. Кстати, патрульная служба напрямую будет подчиняться столице, а не Главному управлению НПУ в Запорожской области как сейчас, что вряд ли является положительным фактором.

Несколько дней назад 30 фармацевтических предприятий Украины подписали открытое обращение президенту, премьеру, спикеру Верховной рады и некоторым другим представителям власти в стране с призывом защитить их интересы. Что же сулит украинскому потребителю сложившаяся ситуация, спрашивают «Донецкие новости» (Донецк)? Дело в том, что принятые правительством постановления, регулирующие вопросы госзакупок лекарств и медизделий, не оговаривают возможность отечественного производителя участвовать в этих закупках. Поэтому международные организации, которые занимаются госзакупкой лекарств от имени Украины, могут руководствоваться при отборе кандидатов своими собственными правилами и нормами. В частности, основным и обязательным требованием к поставщикам медпрепаратов у организаций ООН, к которым относятся ПРОООН и ЮНИСЕФ, является переквалификация компаний Всемирной организацией здравоохранения. У украинских компаний такой переквалификации нет, и быстро получить ее они не смогут. Примерно 37% медикаментов, которые планируется закупать через международные компании, производится на Украине. Но закупаться, по-видимому, они не будут. Очевидны как минимум два печальных следствия, вытекающие из сложившейся ситуации. На Украине на данный момент работают 115 фармацевтических предприятий. Их доля на фармацевтическом рынке страны сейчас составляет 78%. Эти предприятия формируют около 3% ВВП Украины. В самое ближайшее время все здесь может существенно измениться в пользу иностранных лекарств. Это во-первых. А во-вторых, изменение ситуации неминуемо скажется на ценах на медикаменты в украинских аптеках. Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного средства украинского производства составляет 18 грн, а импортного из ЕС — 83 грн. Похоже некоторым украинским больным уже скоро придется серьезно раскошеливаться.

«ОстроВ» (Донбасс) дает обзор боев на олигархическом фронте. Финансово-промышленная группа «Приват» продолжает укреплять позиции на Украине. Но на фоне дальнейшего обострения кризиса в экономике она рискует оказаться в роли капитана тонущего корабля. На нефтерынке начата атака на группу «Континиум». Она оказалась в уязвимом положении после смерти 12 августа своего основного владельца Игоря Еремеева, лидера депутатской группы «Воля народа» в Верховной раде. Однако лавинообразный рост цен на все товары и услуги при одновременном падении экономики (а значит, и личных доходов) сделал езду на автомобиле роскошью для многих. Поскольку ситуация в экономике никак не улучшается, можно смело прогнозировать дальнейшее падение продаж нефтепродуктов на АЗС Украины. Это означает, что главным источником обогащения для олигархов будут госзаказы. Получать их смогут только те, кто обладает на власть максимальным влиянием. Владельцы группы SCM Ринат Ахметов и «Смарт-холдинга» Вадим Новинский от суровых рыночных реалий в 2015 году страдают гораздо больше. Металлургия наряду с энергетикой является одним из двух главных «китов», на которых держится весь бизнес SCM. Вот только сама металлургия сейчас переживает жесточайший кризис. Непокрытые убытки металлургических предприятий Украины за январь-сентябрь выросли в 3 раза, до 31,2 млрд грн, по данным объединения «Металлургпром». Час Х наступает для Виктора Пинчука. Важной частью бизнеса владельца группы EastOne является компания «Интерпайп», объединяющая ряд трубопрокатных заводов в Днепропетровской области. В основном они выпускают продукцию для нефтегазовой промышленности. Падение мировых цен на нефть марки Brent до $40/бар. заставило все без исключения добывающие компании отказаться от проектов развития. Это означает, что новых заказов на трубы почти нет. Компенсировать потери доходов трубного дивизиона за счета медиа Пинчук, которому принадлежат телеканалы «Новый», СТБ и ICTV, а также газета «Факты», тоже не сможет.

Проблема поставок угля на ТЭС Днепропетровщины обострилась, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). С 20 ноября заблокирован вывоз угля из Донецкой и Луганской областей марки «А» (антрацит) для Приднепровской ТЭС и марки «Т» (тощий) для Криворожской. Но пока они продолжают стабильную работу благодаря накопленным ранее запасам. «С приходом зимы приходит и состояние дежавю — мы снова говорим о том, что уголь заканчивается и возобновление его поставок проблематично, — так характеризирует ситуацию менеджер по коммуникациям Приднепровской ТЭС Тамила Бурсова. — Во-первых, мы все так же утверждаем, что возобновление поставок антрацита из Донбасса — единственный экономически и логистически целесообразный путь выживания тепловой генерации: он дешевле, ближе, денежные ресурсы остаются на Украине и работают на развитие украинской экономики, а не вымывают валюту за рубеж. Во-вторых, у генерации нет средств для импорта дорогостоящего топлива. Чтобы деньги взять из тумбочки, надо их сначала туда положить. А на 1 ноября 2015 года «Энергорынок» должен Приднепровской ТЭС 165 млн грн. И в-третьих, сейчас украинские ТЭС работают с отрицательной рентабельностью (-10,2% за 9 месяцев 2015 г.). Это как если бы при зарплате в четыре тысячи гривен на дорогу на работу и обратно приходилось бы тратить пять тысяч».

«Вам слова не давали»: именно такие неприятные ощущения возникают у большинства жителей Чернигова после обнародования результатов голосования на местных выборах в областной совет, рассказывает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Более трети избирательных округов, а именно 22 из 64, не имеют своего депутата в облсовете, при том что 14 округов имеют по 2 депутатских мандата. Особенностью закона стал дисбаланс между мандатом общества и представительным мандатом. Победа кандидата, который набрал наибольшее количество голосов своих сторонников в мажоритарном округе, не гарантирует получения депутатских полномочий. Статистика констатирует печальный факт. Ни один из победителей в мажоритарных округах города Чернигова, не получил представительского мандата. Таким образом, на практике многомандатная пропорциональная система «с открытыми списками» показала себя как избирательная система, которая не дает избирателю возможности отдать свой голос за желаемого кандидата.

Британские военные обучают украинских морпехов и десантников на Житомирском полигоне, передает «Житомир.info» (Житомир). Морпехи 36-й бригады штурмуют помещения, которые по легенде захватили террористы. 10-дневный углубленный пехотный учебный курс проводят военнослужащие Йоркширского полка Великобритании. Они обучают инструкторов, которые в дальнейшем будут передавать знания мобилизованным и контрактникам. «В настоящее время проводится заключительная фаза подготовки по основным предметам обучения. Это выживание, разведывательная подготовка, огневая подготовка и тактическая подготовка. Также ориентировки на местности», — говорит начальник 199-го учебного центра ВДВ Святослав Щербина. Обучать десантников в Житомир группа британских инструкторов приезжает уже в четвертый раз. За год научили около полтысячи бойцов. Британцы не скрывают, что им тоже есть чему поучиться у военных, воюющих на Донбассе.

Приезд в Сумы главы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия не вызвал религиозного противостояния, хотя такая угроза была, прежде всего, политическая, информирует «Данкор онлайн» (Сумы). Еще в субботу, 12 декабря, руководитель пресс-службы Сумской областной «Свободы» Владимир Луговой так отреагировал на приезд митрополита: «Помните, как эти «святые московские отцы» почтили память наших героев, павших на фронте, сидя, в то время как сотни людей стояли в минуте молчания? Вы помните, как Онуфрий сказал, что «это был протест»? Так вот, теперь пришла наша пора заявить ему и в целом Московской патриархии на территории Украины протест! Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к встрече митрополита у стен Спасо-Преображенского собора в Сумах!». Эта информация тут же распространилась по Сети и была замечена сторонниками УПЦ МП. О готовящихся провокациях заявила «Православная Сумщина», сославшись на комментарий Лугового и Юлии Левченко, депутата Сумского горсовета: «13 декабря не сиди дома — встреть ФСБ-шную скотину!». Уже утром возле Спасо-Преображенского собора стояло непривычно много молодых людей, группами по 3−6 человек. После торжественной части митрополит и священники собрались возле учебно-жилого комплекса семинарии. В тот момент, когда священнослужители покидали здание, противники приезда Онуфрия стали скандировать речевки в таком духе: «Геть московського попа! Слава Киевской Руси! Новороссия соси!». Молодые люди «московской ориентации» не проявили агрессии к протестующим и лишь наблюдали за протестом.

Желающие вернуться в Луганскую народную республику должны знать, что у них есть Родина, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий. Как сообщает «ЛуганскИнформЦентр» (Луганск), так Плотницкий прокомментировал свое обращение к соотечественникам. «Очень часто люди, приезжающие из Украины, хотели бы вернуться, но боятся по разным причинам, — отметил глава ЛНР. — Кто-то обижается на Республику, возможно, где-то и справедливо. Кто-то напакостил перед отъездом. Но большинство — это одурманенные пропагандой. Вы все видели, как под министерством внутренних дел Украины выступали сотрудники милиции. Мне кажется, там было несколько узнаваемых лиц, которые проходили службу на территории Луганской области. Обидно и больно смотреть, как они мыкаются по Украине, где их никто не любит, не ценят, а иногда даже и унижают. Они должны знать, что у них есть Родина. Никто вас здесь преследовать не будет. Но только тех, у кого чистые руки, не обагренные кровью наших близких и родных. Пожалуйста — дорога для вас открыта».

Политический гороскоп для буковинских кроликов, публикуют «Чернівці Таймс» (Черновцы). Политическая Украина замерла в ожидании завтрашнего дня. Вопрос: пропал Сеня или американский Дед Мазай-Байден спас поголовье украинских политических кроликов? Отставка Яценюка ударит не столько по его амбициях, на которые в конце концов большинству плевать, сколько по амбициям его окружения. И это будет иметь серьезные последствия для дальнейшего развития событий как на Украине, так и на Буковине. Когда Яценюк стал премьером, его черновицкие одноклассники и однокурсники начали существенно усиливать свои позиции на Печерских холмах. Тот же Максим Бурбак неожиданно стал министром инфраструктуры. Трудно вспомнить, что он сделал на этом посту, но теперь он возглавляет фракцию «Народного фронта» в парламенте. Другие дорогие земляки Арсения Петровича тоже не отставали и довольно быстро привыкли к сладкой беззаботной жизни в столице. И активно влияли на черновицкую политику. И вот теперь все это на грани краха. Буковинские «фронтовики» уже получили желтую карточку за то, что не смогли сделать своего ставленника председателем облсовета, а Яценюк получил пощечину от «Батькивщины» на своей исторической родине. Не удалось «фронтовикам» захватить ключевые позиции и в городском совете. Реальность такова, что Яценюк надоел народу, украинскому политикуму и, похоже, начал надоедать американским покровителям.

12 декабря в селе Яноши, вблизи Берегово, состоялось заседание обновленного Объединения органов самоуправления Закарпатья, которое включает в себя населенные пункты, где проживают преимущественно венгры. Председателем организации является мэр Берегово Золтан Бабяк. По сведениям «Mukachevo.net» (Мукачево), на форуме обсуждалось предложения о создании на Закарпатье отдельного венгерского района с центром в Берегово. По словам народного депутата, председателя «Партии венгров Украины» Ласло Брензовича, именно сейчас, после недавних выборов, есть все основания для создания такой административной единицы. По словам секретаря «Партии венгров Украины» Каролины Дорчи, создание отдельного венгерского района с центром в Берегово уже готовы поддержать руководители 114 населенных пунктов Закарпатья. Среди участников собрания были первый заместитель председателя областного совета Иосиф Борт, Бабяк, генеральный консул Венгрии в Берегово Эндре Салипски, эксперт областного «Офиса реформ» Олег Лукша, сельские головы Береговщины и соседних районов. На следующий день Брензович принял участие в очередном съезде правящей партии «Фидес» в Будапеште. Там он выразил благодарность правительству Венгрии от имени всех венгров, проживающих за рубежом. Прежде всего за то, что Будапешт сделал и делает для венгров Закарпатья и венгерской нации. «Все проведенные мероприятия в значительной степени способствовали поддержанию венгров в Карпатском бассейне, поддержке национальной идеи», — отметил он. Брензович напомнил о тяжелой ситуации, в которой оказались венгры Закарпатье с началом войны на востоке Украины. Он добавил, что, учитывая результаты последних местных выборов на Украине, венгры должны наконец объединить свои усилия и улучшить условия жизни своей общины.

«От польских друзей, тех, что днем и ночью не забывали о нас во время Майдана и всячески нас поддерживали, все чаще поступают весьма похожие на SOS просьбы на этот раз поддержать их, — пишет в «Збруч» (Галичина) украинский писатель Юрий Андрухович. — Новое правительство Польши во власти еще только считанные недели, но оснований для беспокойства оно уже создало предостаточно. Друзья просят распространять их обращение всеми возможными языками. Поэтому я сажусь за перевод и у меня получается следующее: «Демократия в Польше под угрозой. Действия власти, ее пренебрежение к законам и демократической традиции заставляют нас заявить свой решительный протест. Мы не хотим Польши тоталитарной, закрытой для всех, кто мыслит иначе, чем власть, не хотим Польши разочарованной и жаждущей реванша. Мы хотим, чтобы в Польше было место для всех граждан, равных перед законом, с их убеждениями, общественным мнением, этикой и эстетикой. Мы не согласны с узурпацией государства, с разделением граждан на лучших и худших, с пренебрежением ко всему «иному». Мы так же не принимаем взглядов, отрицающих принципы демократии и права человека».

Этот манифест, полный крепких и тревожных слов, опубликован от имени нового гражданского объединения, что за молниеносно короткий срок насобирало сотни тысяч сторонников и потенциальных участников. Название движения — KOD, Komitet Obrony Demokracji, то есть Комитет защиты демократии. Главную угрозу демократии в Польше сегодняшние активисты KOD видят в более чем очевидных намерениях новой власти переписать основной закон страны. Мы на Украине еще помним, как это делал через свой Конституционный суд Янукович. Свою первую большую протестную акцию KOD анонсировал на 12 декабря перед зданием Конституционного трибунала в Варшаве. А один из ультранационалистических парламентариев, представитель новоиспеченного «конституционного большинства», уже анонсирует в ответ появление на той же площади «активных защитников правительства из патриотических отрядов» и обещает, что «в Польше никакого Майдана не будет». Именно эта агрессивная тональность высказываний, а еще нетерпимость и недвусмысленное возвращение к цензурным притеснениям создают в сегодняшней Польше ужасно унылый общественный фон. Потребность возникла — и я желаю инициаторам мощной и массовой манифестации. При этом неумолимо тянет повторять классическое и снова актуальное — «За нашу и вашу свободу!». Ей-богу, очень не хочется эту Польшу потерять».