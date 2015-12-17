



Григорий Распутин, 1916

Последний император России Николай Второй стал медийной, сувенирной, публицистической, сусальной модой. Его отречение от престола, его смерть, убийство его детей и слуг вместе с ним заодно, — важная моральная, общественная и литературная тема. Политически слабая, подражательная, неудачная. Вокруг Николая Второго — тонны художественной литературы. Чем громче его культ в кругах потребителей массовой литературы, тем больше умолчаний. Григорий Распутин и его роль — главное, постыдное умолчание. Потому, что роль Распутина невозможно реабилитировать. Распутин — самое мощное орудие самоубийства монархии и лично Николая Второго.

На протяжении всей человеческой истории власть над людьми так или иначе связывалась или оправдывалась некоей высшей силой. Фараоны сами были богами, у китайских императоров был мандат Неба, в Римской империи императоры были одновременно великими понтификами, позже этот титул переняли у них римские папы, наделявшие властью европейских императоров до Наполеона Бонапарта включительно. В конце XIX и в XX веке (о нынешних правителях нам еще предстоит узнать) давняя традиция власти облачаться в тогу мистики выродилась в причудливые, порой самые странные религиозные представления и пристрастия сильных мира сего, которые нередко играли важную роль в политике.

В России конца XIX — начала XX века высший свет был охвачен прямо-таки беспрецедентной лихорадкой сверхъестественного и мистического. Наряду с уже привычными масонами и малочисленными православными «еретическими» сектами, как грибы после дождя возникали и набирали популярность самые разнообразные спиритуалисты и прозорливцы, гадалки и божьи люди. Символом этого массового помешательства элит во время страшнейшего кризиса государства и государственности, когда, казалось бы, все их помыслы должны были быть направлены на спасение если не своего народа, то хотя бы своего положения, стал Григорий Распутин.

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Распутин — очень спорная фигура предреволюционной истории России. Споры ведутся обо всем, что его касается: о дате рождения, происхождении, личных качествах, различных реальных или нереальных фактах биографии, степени влияния на умы царской семьи и в целом петербургского света того времени. У историков до сих пор нет однозначного ответа, был ли Распутин на самом деле мудрецом и праведником, поражавшим окружающих своими прозорливыми пророчествами и наблюдениями, тонкими советами и душевной широтой, или шарлатаном, заманивавшим сладкими богоугодными речами и, возможно, гипнозом светских барышень к себе в постель. Окутана покровом бутафорского мистического тумана и смерть Распутина.

История о нем настолько по-разному трактуется и преподносится разными источниками, что пересказать ее даже в общих чертах, не впадая в ту или другую крайность чрезвычайно сложно. Более или менее точно можно утверждать, что он был крестьянином из Тобольской губернии, потом долгое время был паломником, после стал популярен в Петербурге как прозорливец и божий человек, на этой почве стал вхож в семью императора и через несколько лет убит.

Убийство Распутина произошло ровно 99 лет назад, в ночь на 17 декабря 1916 года, в Юсуповском дворце в Петербурге. В убийстве принимали участие Ф.Ф. Юсупов, В.М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович и, по некоторым данным, офицер английской разведки О. Рэйнер. Это событие, как и вся история о Распутине, покрыта туманом невежества и мракобесия. Показания убийц менялись несколько раз, расследование было остановлено вскоре после Февральской революции. Распутина то ли травили, то ли нет, яд то ли был нейтрализован сахаром, то ли испарился от запекания в печи. Выстрелов было то ли три, то ли пять, то ли семь. Показания не сходятся с данными вскрытия и другими показаниями. Всё вкривь и вкось.

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Миф о то ли прекрасном, то ли ужасном Распутине жив до сих пор. Пишутся научные работы, идут разговоры о канонизации. В определенных кругах вновь становится важным знать все эти перипетии столетней давности и иметь мнение по этому поводу. Это происходит в наше время, когда страна переживает новый кризис и готовится столкнуться с новыми вызовами. Распутин мертв вот уже 99 лет. Его историческое значение если и было, давно изжило себя. Можно только надеяться, что 17 декабря 2016 года у всех нас найдутся дела поважнее, чем вновь перетряхивать грязное белье вековой давности.

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