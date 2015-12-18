Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видеозапись своего конфликта с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Перепалка произошла в ходе заседания Национального совета реформ.

focus.ua Арсен Аваков и Михаил Саакашвили на заседании Национального совета реформ

Краткое содержание ролика таково. Аваков заявляет, что обвинения Саакашвили в коррумпированности правительства бездоказательны. Саакашвили перебивает главу МВД и патетически заявляет о том, что правительство коррупционно. Аваков постепенно теряет терпение и называет одесского губернатора «воришкой» и «гастролером», а также обливает его водой. После дополнительного обмена взаимными оскорблениями участники заседания расходятся.

Если посмотреть этот короткий ролик внимательно, можно получить довольно полное представление об украинской политике. Мы выбрали для вас семь наиболее интересных аспектов.

1. Президент Порошенко не играет ведущей роли в украинской политике

На протяжении всей сцены Петр Порошенко играет роль статиста. Арсен Аваков довольно агрессивно обращается к нему с требованием утихомирить Саакашвили, но тут же от него отворачивается. На тихие призывы президента прекратить скандалить ни тот, ни другой участник конфликта не реагируют. Уже после заседания аппарат президента отказался публиковать видеозапись скандала, но Аваков не стал его слушать, причем в его распоряжении были записи с разных камер, которые довольно качественно смонтировали.

По Киеву давно ходят слухи, что Петр Порошенко пошел по скользкой дорожке Леонида Кучмы. Более приличный вариант состоит в том, что президента больше интересует свой бизнес (который он, возглавив страну, и не подумал продавать), а политика — только в той степени, в какой это касается бизнеса.

Если выразиться еще точнее, то разные политические субъекты контролируют на Украине разные вопросы, и никакого единоначалия у них нет. Есть вопросы, где «рулит» Яценюк, Аваков, Порошенко и т.д. Следствием такого положения вещей является взаимный раздрай и полная неспособность прийти к компромиссу без участия американского посольства. Наблюдатели полагают, что эта ситуация сохраняется намеренно.

2. Михаил Саакашвили навязан украинской элите извне

Взаимная нелюбовь между группой Яценюка-Авакова, с одной стороны, и Саакашвили, с другой, давно известна. Но ранее не было столь ярких этому доказательств. На ролике видно, что обе стороны едва переносят друг друга. Можно отметить, что Саакашвили раздражает Яценюка-Авакова своей пустой риторикой, хамским тоном и бездоказательными обвинениями.

В свою очередь у экс-президента Грузии явно есть карт-бланш на любые скандалы, он использует риторические приемы в классическом американском стиле и сознательно идет на обострение конфликта. Когда Яценюк и Аваков называют Саакашвили «треплом», «артистом», «циркачом» и «гастролером», с ними трудно не согласиться.

Уровень неадекватности речей одесского губернатора заставляет наблюдателей спорить о том, какие именно используемые им средства приводят его в такое состояние. Но, может быть, Михаилу Саакашвили просто нужно дать тот же совет, который накануне Владимир Путин дал Джону Керри: хорошенько выспаться.

3. Украинские политики все прекрасно друг про друга знают

Арсен Аваков в конце перепалки называет Михаила Саакашвили «гастролером», говорит ему, что он «довел свою страну» (Грузию), и призывает «катиться из моей страны» (Украины). Никто никогда и не предполагал, что в Киеве действительно верят в реформаторские способности одесского губернатора. Но уровень откровенности впечатляет.

Вполне правдоподобно звучат и обвинения со стороны Саакашвили в том, что Аваков «крышует» коррупционеров в подведомственной ему Одесской области (и не только). Таким образом украинские чиновники работают в атмосфере полной транспарентности. Они знают, что все они — коррупционеры.

4. Свободу все-таки здобулы

Майдан стоял, в том числе, за свободу. За прошедшие два года свободы на Украине, мягко говоря, поубавилось. Политзаключенных стало в сотни раз больше, появились запрещенные партии, закрытые СМИ, убранные из прайм-тайм программы, убитые лидеры оппозиции и т.д.

Но некоторой свободы добиться все-таки удалось. Это — свобода самовыражения на заседаниях правительства, а также полная откровенность их участников. При Януковиче за столом сидели пыльные дядьки в серых костюмах и говорили незажигательные речи. То ли дело теперь! Глава МВД называет Саакашвили «коррумпированным губернатором» и обращается к нему фразами «ворье, б**» и «тварь последняя». Тот в ответ говорит Авакову, что «Вы лично — вор», а «Кабмин возглавляет коррупцию». Никаких выводов не последует, коррупция не сократится, никого не уволят, зато как свободно и как интересно!

5. Украинские чиновники привыкли к атмосфере цирка

Если бы что-то подобное происходило на правительственном заседании любой другой страны, это стало бы для присутствующих серьезным шоком. Шутка ли — два высокопоставленных чиновника бросаются уголовными обвинениями, матерятся, плещутся водой и едва не переходят в рукопашную. Однако украинские госслужащие встречают все это с полным безразличием. Некоторые зевают. За два года они к подобному привыкли. Милые бранятся, чтобы телезрители потешились.

6. Украинские политики вжились в свои роли

В отличие от недавнего скандала в Верховной раде, когда депутаты уносили с трибуны премьер-министра, а потом дрались, этот последний ролик не имеет постановочного характера, но цель у него та же. Состоит она в том, чтобы политическими дрязгами и громкими скандалами отвлекать внимание избирателей от по-настоящему важных вопросов: куда девались взятые в кредит миллиарды, как гражданам платить за ЖКХ, если квартплата больше, чем пенсия, когда и за счет чего прекратится коллапс в экономике и т.д.

Для отвлечения внимания избирателей используются две основные темы: российская угроза (шпионы и пр.) и внутренние дрязги (взаимные громкие обвинения и пр.). Обратите внимание, что конфликт один раз уже было закончился, но Аваков и Саакашвили тут же его возобновляют. Сам конфликт и является их целью. Даже если участники скандалов ведут себя искренне (как в данном случае), они все равно играют роли. Маски приросли к лицам.

7. А говорят все они, конечно, по-русски