



Маяковский Владимир. Малютин Иван. К России с миром тянется рукой. 1920

А был ли мальчик?

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что госсекретарь США Джон Керри публично отказался от американской политики изоляции в отношении России во время своей пресс-конференции в Москве накануне, 15 декабря.

Интересно вспомнить в этой связи слова начальника Керри и президента США Барака Обамы, сказанные им примерно год назад: «Россия изолирована, а ее экономика — в клочья». Ни одна политика изоляции в современной истории не приводила никогда к искомому результату. Вся история «изоляций» от Кубы и Абхазии до Ирана и Приднестровья показывает, что «изоляция» всегда играет на укрепление национального единства и мобилизацию национальной экономики. Что касается «изоляции» России, то с самого начала было понятно, что эта затея обречена на провал, хотя бы даже в силу размера нашей страны.

И мой сурок со мною.

Без тесного сотрудничества с США невозможно представить себе укрепление национальной и региональной безопасности Латвии, говорится в подготовленном Министерством иностранных дел рабочем документе к докладу о внешней политике и по вопросам ЕС. МИД Латвии обращает внимание на то, что «под влиянием российской агрессии на Украине» США продолжает концентрировать внимание на гарантиях безопасности своих партнеров в Балтийском регионе.

Осознание того, что главные гарантии безопасности страны — это собственное достойное поведение и прекращение провоцирования России, в голову главы МИД Латвии не приходит в принципе. Впрочем, что еще остается делать латышской этнократии, как превратить свою страну в огромную военную базу и получать с этого личную ренту. И экономикой заниматься не надо, и хозяин своего «сурка» глядишь и не бросит…

Ну разве что можно еще развлекаться тем, что запрещать въезд в свою страну всяким «ботаникам». Ибо их слово — это пострашнее российских танков будет.

Официальный представитель МИД РФ сегодня, 16 декабря, заклеймила латышский политический класс: «Власти Латвии демонстрируют двойной подход к принципам демократии, вводя запрет на въезд для российских историков и журналистов». «Латвийские власти продолжают сражаться с русской культурой. Речь идёт о решении главы МВД Латвии Андриса Козловскиса ввести запрет на въезд историку и журналисту Феликсу Разумовскому. Это — пример двойного подхода к основополагающим демократическим принципам», — сказала Захарова.

Нет двойного подхода в Латвии к принципам демократии, жаль, что об этом не могут прямо сказать в нашем МИДе. Есть абсолютно логичное и последовательное создание националистического государства, со всеми атрибутами подавления инакомыслия, впитанными элитой Латвии со времен нахождения в ЛатКПСС. И не будет им ничего за это, потому что латвийские политики, преданные «сурки» своего хозяина. «Незаменимых людей нет» (с) — И.В. Сталин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что неприкосновенных у Кремля нет, и нет планов по неприкосновенности. «Нет, плана по неприкосновенности нет, и, как вы знаете, неприкосновенных тоже нет никого», — так Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что генпрокурору РФ Юрию Чайке обеспечена полная неприкосновенность.

Трактовать эти слова Пескова можно как гороскоп. Смотря с каким настроением и целями ты его читаешь, то такие ответы и найдешь в нем.

«Зомбоящик» и «креаклы»

Доверие к новостям, которые сообщают телеканалы, утратила половина граждан России по сравнению с 2009 годом. За шесть последних лет российская аудитория стала доверять телевидению в два раза меньше, сообщили в пресс-службе «Левада-Центра».

То есть все рассказы и страшилки про «зомбоящик», с помощью которого население России якобы держат в покорности Путину оказываются сказками? Доверие к новостям падает, а рейтинг и поддержка Путина растёт? Как так? Может быть дело в том, что весь наш «креативный класс» и представители «либеральной интеллигенции» сами создали себе кумира в виде телевизора и свято в него уверовали?