Две с половиной недели прошло со дня выборов в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики VI созыва. Две недели — как оглашены итоги, избранные депутаты вступили в законные права. А Верховный совет до сих пор не работает. Несмотря на то, что в стране прорва проблем, требующих немедленного решения со стороны ВС ПМР.

newtimes.ru Василий Тимм. Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади

В очередной раз президент ПМР Евгений Шевчук блокирует работу государственных органов, вместо того, чтобы в соответствии со своим статусом всемерно способствовать их работе.

Только в этом году дважды блокировалась работа Центральной избирательной комиссии ПМР и фактически было заблокировано и сорвано начало осенне-зимней сессии Верховного совета.

Сначала президент тянул с назначением своих представителей в ЦИК, и заседания срывались из-за отсутствия кворума в самый важный горячий организационный период, когда шло формирование окружных избирательных комиссий. Потом за месяц до выборов попытались вышвырнуть ЦИК из его здания, и снова оторвали его от насущных дел.

В результате мы получили какие попало окружные избирательные комиссии и какие попало списки избирателей. А теперь проигравшие кандидаты раскачивают лозунги: «Состав комиссий не тот!», «Списки не те!».

Пятая колонна шевчуковских депутатов в Верховном совете ПМР в сентябре заблокировала работу законодательного органа, пропуская заседания и срывая кворум. Верховный совет практически три месяца в этом году не работал (не считая каникул) — целый квартал. А что мы услышали? «Верховный совет плохой! Не принимает нужных законов! Его надо менять»

И вот сейчас в очередной раз проигрывается заезженная пластинка. Открытие сессии Верховного совета перенесено на три недели, на 23 декабря без малейших на то оснований. Потом скажут: «Верховный совет не вовремя принял бюджет, вот и нет зарплат».

Да, президенту по закону отведен месяц, чтобы открыть сессию. Но это не значит, что ему дали время, как в данном случае, прийти в себя после нокаута на выборах. Месячный срок предусмотрен потому, что возможны где-то в округах вторые туры (а они проводятся, как правило, через две недели после первого — время на это нужно заложить). Где-то, возможно, произойдут судебные разбирательства, и часть депутатских мандатов будет аннулирована. В конце концов, даже через месяц сессия может быть не открыта, если на тот момент не окажется в наличии две трети утвержденных депутатов от количественного состава ВС ПМР.

Но никаких этих осложняющих условий в нашем случае близко не просматривалось уже 3 декабря. Во всех округах выборы состоялись, второго тура нигде не потребовалось. Во всех округах были избраны депутаты. Ни один мандат не был оспорен в положенный срок. Верховный совет готов к работе в полном, в полнейшем составе. Даже и с материальной стороны — никаких затруднений, напротив, как оказалось, деньжата лишние появились в казне. В чем же дело?

Не хочу даже гадать. Тем более обсуждать детскую капризность так называемого главы государства. Результатов выборов публично не признал, депутатов не поздравил, неделю неизвестно где пропадал, а когда объявился, то кинулся встречаться не с избранными депутатами, а с теми, кто проиграл, назначенную же встречу с членами ВС ПМР нового созыва отменил…

Еще раз только подчеркну: вновь и не впервые работа высшего органа государственной власти ПМР заблокирована президентом ПМР. Это ненормально. И требует надлежащей оценки и серьезных выводов.

Но, как ни странно, здесь я остановлю развитие затронутой темы. Потому что сегодня она не главная. Сегодня, через полторы недели простоя Верховного совета ПМР нового созыва вперед выходит другая тема.

А что себе думают новые депутаты? Они что, и дальше собираются сидеть по квартирам и ждать 23 декабря?

Как декабристы на Сенатской площади ровно 190 лет назад. Вышли, с оружием, построились в боевой порядок, намереваясь за народ кровь пролить, царя ограничить в его самодержавии. И стояли без какого-либо действия много-много часов. Пока не стемнело. И пока царю это не надоело. И пока он их не разогнал. Кого-то выпорол. Кого-то в Сибирь отправил. Пятерых повесил.

«Страшно далеки они от народа» (В.И. Ленин).

Эти слова приходят сами собой на ум, когда анализируешь ситуацию с нашими «декабристами». Чего ждут? О чем думают?

Может, они думают, что выданный им огромный кредит доверия (конституционное большинство) это навсегда?

Если они и дальше будут сидеть и ждать 23 декабря (еще не известно, что там глава на этот день и в предшествующий срок напланировал и не отменит ли начало сессии, как уже отменил встречу с депутатами), то кредит доверия новому корпусу сильно пошатнется. И даже в такой степени, что вообще могут пять лет не заседать. Потому что народу совершенно ясно станет, что от таких депутатов можно ждать. Точнее, что от них ничего путного ждать не приходится.

Не берусь что-то советовать. Но ясно одно. Встреча депутатов должна состояться немедленно. С приглашением президента или без оного. Такая акция совершенно законна, если уж никто не оспаривает право проигравших кандидатов на сходки и даже на создание организации, нацеленной на пересмотр итогов выборов.

А дальше, как получится. Это собрание можно конституировать в первую сессию Верховного совета нового созыва.

Ах, есть препятствие? Ах, президент должен по закону это делать?

Так отмените (измените) этот закон! Тут же, прямо на этой чрезвычайной сессии. Например, напишите, что первая сессия ВС нового созыва собирается не позднее трех дней после утверждения ЦИК ПМР полномочий не менее двух третей избранных депутатов. Открывается президентом, а в случае его отсутствия — председателем ЦИКа, а в случае отсутствия и оного, председателем правительства, а не буде и этого, то старейшим избранным депутатом.

И придать этому закону обратную силу, а именно, закон вступает в силу с того дня, когда ЦИК подвел окончательные итоги выборов и назвал избранных депутатов, которые в этот момент вступили в свои права, то есть со 2 декабря. Тем самым чрезвычайное собрание депутатов конституируется в ранг первой сессии ВС ПМР VI созыва, и приобретают законность все принятые на ней решения. Если уж наш Гарант конституции три года добивался введения уголовного закона с обратной силой, то есть признает обратную силу даже для уголовных законов (чего нигде в мире не допускается), то уж обратную силу для законов о порядке совершения каких-то процедур он тем более осуждать не должен.

Далее применяется всем известная формула о том, что все нормативные акты в части, противоречащей положениям данного закона, утрачивают силу.

Надо признать, сегодня наше государство находится в патовом положении. В том числе, и в законодательной сфере. Действия президента показали, что штатного разрешения этой патовой ситуации закон не предусматривает. Никто не мог предвидеть такого непримиримого противостояния президента и парламента. И само собой, не предусмотрел алгоритм его преодоления. Вот и надо этим заняться. Не усугублять.

Вернемся назад. Ну, вот не созывает президент сессию Верховного совета. Ни 23 декабря, ни в январе.

А если президент болен? Если он, условно говоря, сошел с ума? А если он, условно говоря, подкаблучник, и Раиса Максимовна ему не велит открывать сессию? И если эти препятствия будут длиться и в январе, и в феврале?.. Ну, так, теоретически рассуждая.

Закон молчит. Так давайте мы уже сегодня эту патовую ситуацию законодательно разрешим. Не будем ждать февраля-марта, когда последствия проволочек усугубят ситуацию.

Ведь совершенно ясно: президент не сдался, он добивается своего. И он может своего добиться, только нарушив порядок, нарушив Конституцию. Как всегда. И не только активизация проигравших политических мертвецов, которые никак не могут умереть достойно, подталкивает его к такому сценарию. Но и бездеятельность депутатов-декабристов.

Ну, и, заканчивая, несколько слов о неутихающей возне проигравших.

Все мы были свидетелями, как на постсоветском пространстве произошло несколько эпохальных разного рода контрреволюций. Именно такую контру и затевают у нас проигравшие кандидаты в депутаты, вместо того, чтобы на время до следующих выборов достойно отойти в сторону и не превратиться в политических мертвецов.

Вместо этого они собираются. Они организуются. Они готовят митинги. Они изобретают, по их словам, «хитрые шаги». Они собирают подписи. Они заручаются поддержкой Гаранта. Они науськивают Гаранта на силовые решения. У них есть еще силы и деньги. Деньги на контру всегда находятся.

Ситуация весьма тревожная.

Приднестровцы спрашивают, почему проигравшие не идут в своих спорах законным путем? Более того, проигравшие изначально отвергали эти законные пути. По словам одного из них, ни на суды, ни на прокуратуру, ни на КГБ у них нет никакой надежды.

Попробовали они было сунуться в суды и тут же стали получать от ворот поворот. Потому что в судах болтовню про «мертвых душ» и про «слишком много народа на выборы пришло» никто слушать не будет. Предъявите фамилию, дату, сумму. Не можете? До свиданья.

Поигравших в принципе не устраивает законный путь. Потому что даже если они по отдельным округам через суд добьются каких-то перевыборов, это не решает их задачу, которая звучит так: «добиться отмены итогов выборов вообще». Изначально ясно, что такую задачу ни один суд даже не станет рассматривать.

Поэтому проигравшим нужен майдан, нужна контрреволюция, нужен Гарант с его особыми полномочиями как главнокомандующего вооруженными силами.

Словом, им всем нужен путч, нужен государственный переворот, который, как известно, не придерживается законов и конституции, даже напротив — возможен только при условии тотального нарушения этих законов и этой конституции.

Объективно, им всем сегодня нужен мятеж.

Но, как говорил Маршак, «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе».

От наших «декабристов», от их действий зависит, как назовут то, что сегодня неумолимо, последовательно и грозно разворачивается в Приднестровской Молдавской Республике.

Хотелось бы, чтобы мятеж так и остался — только мятежом. А не стал какой-нибудь «революцией проигравших».

Лев Леонов, политический обозреватель заблокированного в Приднестровье сайта «ПМРФ — Приднестровье и Россия»