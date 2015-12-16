17 декабря в Москве, в Большом зале Дома кино Союза кинематографистов, пройдёт премьерный показ фильма «С осенью в сердце». Картину представят режиссер Георгий Параджанов, актеры Нодар Джанелидзе, Михаил Богдасаров, Анастасия Фурса и другие члены съемочной группы.

proficinema.ru Георгий Параджанов

Фильм Параджанова посвящён знаменитому советскому клоуну Леониду Енгибарову. Сценарий был создан по мотивам его лирических новелл последних лет и раскрывает особый внутренний мир героя — романтика и рыцаря в душе, далекого от внешнего материального мира. Съёмки картины закончились в Риге в ноябре 2013 года. Производством занималась компания «Центр Юпитер ФМ», продюсерами стали Элла Архангельская и Александра Пискунова.

О задумке фильма, его главной идее, а также о самом Енгибарове корреспонденту ИА REGNUM рассказал режиссёр картины Георгий Параджанов.

— Георгий Георгиевич, Вы знали Леонида Енгибарова лично. Каким он запомнился Вам?

— Это очень давнишние воспоминания. Я видел его один раз, и тогда был совсем маленьким. Он был на гастролях в Тбилисском цирке, и пришёл к нам домой. С моим дядей Сергеем Параджановым они были близкими друзьями, и Енгибаров, к тому же, снимался в его фильме «Тени забытых предков», он играл там юродивого. Сергей очень любил Леонида Георгиевича.

Сейчас, спустя годы я могу вспомнить, что когда сказали, что он клоун, я удивился, потому что ничего клоунского в нём не заметил. Я подумал, что клоуны совсем другие. Такие, знаете, с напудренным лицом, большими губами, искусственные слёзы текут фонтаном из глаз… А в нём ничего этого не было. Сидел серьёзный глубокий человек, о чём-то говорил с Сергеем. Тот очень радовался, что Енгибаров у нас дома. Они сидели и говорили о каких-то интересных вещах…

— А интересно, почему Леонид Енгибаров решил стать клоуном, почему выбрал для себя это призвание, как Вы думаете?

— У меня есть его изречение по этому поводу. В фильме это говорит исполнитель главной роли Нодар Джанелидзе: «Клоун — это не профессия, это мировоззрение». Понимаете, человек может состояться как угодно. Вот Леонид Георгиевич выбрал для себя такую роль. Мне кажется, что это был способ в какой-то степени закрыться от мира, придумать свой внутренний мир. Как придумал свой мир мой дядя, Сергей Параджанов, как придумали свой мир Тарковский, Феллини, Бергман, Антониони. Они же все бунтовали против этой действительности.

Енгибаров выбрал для себя такой, знаете, закодированный мир. Но его было очень легко распознать, потому что это был очень яркий мир, неожиданный, необычный…

— Что побудило Вас снимать фильм о нём?

— А я сам ничего не решал. За меня всё решили (смеётся). Изначально я не собирался снимать фильм про Енгибарова, но моя жена Катя Меньшова (она же стала в будущем сопродюсером картины), познакомила меня с замечательной певицей Еленой Антоновной Камбуровой. Камбурова и Леонид Георгиевич очень дружили. И я точно не помню, кто кому что предложил, но всё свелось к тому, что она была бы не против, если бы в её театре шёл спектакль, посвящённый Енгибарову.

—То есть всё началось со спектакля?

— Не со спектакля, а просто с желания, чтобы он был. Я сказал, что это очень интересно, и уже начал заниматься сценарием. Но потом мне вдруг попались его новеллы. Лёня последние годы себя считал уже не клоуном, а писателем. Это он сам говорил в одном из последних своих интервью. Я прочитал новеллы и начал писать. Я думал, что пишу пьесу, оказалось, что написал сценарий к фильму.

Но я очень долго мучился с текстом. Хотел одно, другое, а потом выяснял, что это всё это не то…

— В чём же была главная сложность?

— Понимаете, я всё время был в недоумении… Я начал дробить его хронику — «Лёня в театре», «Лёня на сцене», «Лёня дома», «Лёня на манеже». И всё я попадал не туда. Уже и руки опустились. В конце концов наверное просто прорвало. Я понял, что никакого «Лёни» там не должно быть. Я же хотел реально голос вставить в начале, его монолог, хронику. Но я понимал всё время, что что-то не то. В итоге всё получилось методом тыка, такого, знаете, естественного отбора. Фильм не имеет отношения к клоунаде. Но он посвящён великому клоуну.

Енгирабов был очень большим философом. Его выступления на арене были такими, что через смех люди задумывались. Каждый его номер — это была философия, такое, знаете, маленькое философское эссе.

— Почему Вы назвали фильм «С осенью в сердце»?

— Потому что у Енгибарова было такое прозвище — «клоун с осенью в сердце». Его так назвали журналисты, когда в Праге ему вручали официальное звание «Лучший белый клоун ХХ века». Тогда великий актёр-мим Марсель Марсо встал перед ним на колени… Осень была любимым временем года Енгибарова. И это очень подходило его внутреннему состоянию и пантомимам, которые он играл. И поэтому фильм я снимал осенью в Прибалтике, это была настоящая золотая осень с сильными дождями. Мне было это очень важно, потому что я хотел показать его внутренний мир, внутренний мир человека необычного, великого.

— Расскажите, как Вы подбирали актёра на главную роль.

— Так получилось, что Енгибарова играть хотели многие. Некоторые актёры из Америки присылали мне записи, где они повторяют пантомимы Енгибарова. И знаете, это было смешно. Это было настолько беспомощно. Это ведь всё равно, что пытаться повторить Чаплина…

Когда я думал, брать ли на роль Джанелидзе, мне нравились его уши. У него большие уши и очень большие грустные глаза. А он мне всё говорил: «Знаете, я могу встать на одну руку, на голову…» А я говорил: «Зачем мне это надо? Мне не нужно это, потому что если я тебя утвержу и сниму такие эпизоды, надо будет всё тут же переснимать, это не то. Не надо мне клоуна играть». И я его просто лупил три месяца, чтобы не играл он клоуна. Нужен был герой, который пройдёт через весь фильм, я пытался сделать так, чтобы всюду он был разный и финал должен был поразить…

— Какой жанр у Вашего фильма? На «КиноПоиске» написано, что это фэнтези.

— Это получилась игровая картина, художественная. Не фэнтези. Это, скажем так, внутреннее состояние, внутренний мир великого художника, это его мечты, его фантазия, то, что он видит, его в какой-то мере внутренний бунт с действительностью, в которой мы живём, отторжение окружающей среды. Я очень люблю жанр магического реализма. Знаете, как у Габриэля Маркеса «Сто лет одиночества», или Исаака Башевиса-Зингера его маленькие рассказы… «С осенью в сердце» — это именно магический реализм.

— Как картину принимают на фестивалях?

— В декабре «С осенью в сердце» был фильмом открытия фестиваля в Екатеринбурге Принимали очень хорошо. В зале негде было встать, сесть. Меня не отпускали, задавали кучу вопросов, англичане подходили. Потом ко мне подошёл министр культуры Свердловской области, благодарил меня. А я даже не знал, что министр культуры сидит в зале. Думал, они в начале фестиваля поздравляют и всё. И когда он потом ко мне подошёл, поздравил, я спрашиваю: «А Вы что, смотрели картину?» Он говорит: «Да, я и генконсул американский». Я сказал: «Да Вы что, Вы бы хоть предупредили, я бы включил субтитры для генконсула». Он говорит: «Да нет, он хорошо говорит по-русски». Меня поразило, что и на «Лучезарном ангеле» сидело много людей и особенно очень много молодых людей. Хорошо принимали.

— Когда фильмы выйдет в прокат?

— Никогда. Сейчас интересно показывать насилие, продажность… Я не думаю, что сейчас зритель пойдёт и будет специально покупать билеты в кино на фильм про Енгибарова, хотя все его помнят и уважают. Просто сейчас время не то. Знаете, есть одно страшное слово, которым можно оскорбить режиссёра — «модный». Сказать про режиссёра, что он модный, — значит сказать, что сегодня он есть, а завтра нет. Вот я не модный. Я делаю то, что считаю нужным, как чувствую так и делаю.

Справка ИА REGNUM:

Режиссёр Георгий Параджанов родился в Тбилиси. Окончил Актерский факультет Тбилисского Театрального Института имени Шота Руставели, после чего учился на Литературном факультете Института имени Пушкина, в мастерской Нодара Думбадзе. В Тбилисском театре Юного Зрителя поставил 6 спектаклей. С 1988 по 1990 год играл в московском театре «Современник».

В 1994 году Параджанов окончил Режиссерский Факультет Всероссийского Государственного Института Кинематографии имени Сергея Герасимова. Его дебютной работой в кино стал документальный короткометражный фильм «Я — Чайка!». Мировая премьера картины состоялась на 57-м Венецианском кинофестивале и имела большой успех. Фильм вошел в состав 20-ти лучших документальных картин Европы 2000 года, получил «Золотую медаль братьев Люмьер» и специальный приз Министерства культуры России. На сегодняшний день в фильмографии режиссёра семь документальных и три игровых полнометражных фильма. Известно, что сейчас Георгий Параджанов работает над новым фильмом, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM режиссёр, это будет драма.

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