



Флаг США. И целого мира мало

Пока в администрации президента США идут дебаты о том, принимать ли Россию в антитеррористический лагерь, под шквал критики американских чиновников, которые возмущаются тем, что «всё» дается российскому президенту слишком легко, госсекретарь Джон Керри направился в Москву для участия в запланированной встрече с Путиным.

«Некоторые скептики опасаются, что Путин, по сути, использовал военное вмешательство в Сирию, чтобы занять место за столом переговоров, в то время как другие сомневаются, что активизация диалога приведет к чему бы то ни было», — пишет Politico.

Есть и те, кто считает, что «все, что делает Путин в Сирии — просто сдерживает волну джихадистов, которые неизбежно придут на его территорию после окончания конфликта. Он полагает, что лучше уничтожить этих поддерживаемых США маньяков в Сирии, чем столкнуться с ними в Чечне, Санкт-Петербурге и Москве когда-то в будущем. Вы можете винить его в этом?», — задается вопросом журналист издания Counterpunch.

«Ведь если стратегия Вашингтона работает в Сирии, то вы можете быть уверены, что они попытаются совершить то же самое в Бейруте, Тегеране и Москве. Так какой выбор у Путина? Никакого. Он не имеет выбора. Его загнали в угол. Он должен бороться. Никто в Вашингтоне, похоже, не понимает это. Они думают, что Путин может «бросить полотенце» и уйти при первом же признаке неудачи? Но он не может бросить полотенце, потому что Россия тогда будет повергнута в экзистенциальный кризис. Если он проиграет, то Россия очутится на той же свалке, что и Афганистан, Ирак или Ливия. Вне всякого сомнения. Таким образом, единственное, что ему остается — это выиграть. Победа — не вариант, это необходимость.

Как вы думаете: Путин и его советники держали свои головы в песке последние 15 лет и не заметили как США неистово носится вокруг земного шара от одной страны к другой, не оставляя после себя ничего, кроме анархии и разрухи?.. Как вы думаете, они не заметили, что НАТО вплотную приблизилось к границам России, в то время как политики в Вашингтоне с пеной у рта машут кулаками и сравнивают Гитлера с Путиным и злой Россией? Конечно, они заметили. Все это заметили…

Все, что необходимо сделать — это сосредоточиться на завершении джихадистской игры Вашингтона, и вернуться домой. Это план России в двух словах. Никто не пытается сколотить заново давно утраченную советскую империю. Это чушь. Россия просто хочет, очистить это гнездо от гадюк и как можно скорей. Не стоит искать здесь больших смыслов.

Но что если Сирия станет «болотом»? — Это ничего не меняет, потому что Россия по-прежнему должна выиграть. Если это будет означать отправку наземных войск в Сирию, то Путин это сделает. Если это будет означать вооружение курдов или йеменцев, или талибов, или даже разрозненные антиправительственных шиитских групп в Саудовской Аравии, он сделает все, что нужно. Это не игра, это борьба за выживание; выживание России как суверенного государства. Это ставки. Это то, что Путин принимает всерьез.

Имейте в виду, что ситуация, с которой столкнулась Россия, в корне отличается от ситуации США. США занимается проектом «поворот», направленным на устранение светских режимов, которые враждебны Вашингтону; контроль над жизненно важными ресурсами через Северную Африку, Ближний Восток и по всей Центральной Азии; размещение военных баз; поддержку доллара в качестве мировой резервной валюты, и перекройку карты мира в соответствии с коммерческими и стратегических интересами банков, транснациональных корпораций и крупных производителей оружия.

Россия не имеет таких грандиозных планов. Путин просто хочет продавать нефть, зарабатывать деньги, поднять уровень жизни в России, и вообще как-то выжить. Он полагал, что если будет играть по правилам Вашингтона, вступив в ВТО, то все будет в порядке. Но это не сработало. Правила ВТО, как и правила МВФ, работают только тогда, когда они соответствуют стратегическим целям Вашингтона. И когда они не подходят, они отбрасываются, как горячая картошка: например, когда США наложили экономические санкции на Россию, или когда МВФ позволило Украине «зажать» Москве $ 3 млрд займов. Дело в том, что это свободный рынок, только когда Вашингтон говорит, что это «свободный рынок», в противном случае все остальные опции выключены», — пишет Counterpunch.

Как пишет профессор Стив Коэн (самый уважаемый в США эксперт по РФ), «проблема заключается в том, что именно такая трактовка мешала Америке развить в себе способность находить modus vivendi в отношениях с Россией, в котором она остро нуждается, если она всерьез намерена… найти способ урегулирования сирийского конфликта. Более того — интерпретация в духе холодной войны не только не отражает реальную историю, а скорее стирает ее: она лишает нас способности по-настоящему понять «демонизированного тирана» — будь то президент Владимир Путин или президент Башар аль-Асад — потому что мы просто упускаем историю того, как-то или иное государство стало таким, каким оно стало, и нашу роль в этом процессе.

«Шанс на долгосрочное стратегическое партнерство Вашингтон — Москва был потерян в 1990-е годы, после распада Советского Союза. На самом деле его начали терять еще раньше, потому что возможность наладить стратегические партнерские отношения нам дали Рейган и Горбачев в 1985−89 годах. Окончательно эта возможность была упущена при администрации Клинтона, и точку в этом вопросе поставила не Москва. Ее поставил Вашингтон — эту возможность упустил именно Вашингтон. Тогда все завершилось настолько плачевно, что сегодня — и по крайней мере последние несколько лет (с грузинской войны 2008 года), мы фактически находимся в состоянии новой холодной войны с Россией», — цитирует Коэна Consortiumnews.

«Российская система, скорее, пытается выжить в глобализированном мире и внутри Запада на своих собственных условиях. Кремль хочет сидеть за одним столом с главными мировыми игроками, но при этом он хочет, чтобы уважалось право России трактовать международные нормы так, как она считает нужным, и признавалось то, что Кремлю необходимо подтверждать свою легитимность внутри страны с помощью антизападной политики», — пишет The American Interest.

«Россия постепенно увязает в сирийском конфликте, становясь наглядным предостережением для США. Между тем, те, кто призывает к вводу наземных войск, неспособны объяснить, как американские солдаты, оказавшиеся в самом центре ближневосточного хаоса, могут изменить ситуацию. В случае развития ситуации по самому благоприятному сценарию, США все равно будут долгое время нести ответственность за огромный участок территории в самом взрывоопасном регионе мира — как будто и не было того десятилетия, в течение которого Америка пыталась избавить себя от необходимости поддерживать порядок на Ближнем Востоке, — пишет US News and World Report.

Что касается перспектив развития ситуации, то мнения американских журналистов сводится к тому, что многое будет зависеть от итогов встречи Керри — Путин. В частности от того, удастся ли добиться поддержки со стороны России в мирном урегулировании конфликта между сирийским режимом и группировками повстанцев, отстранении Асада от власти, и в содействии выводу всех иностранных вооруженных сил с территории Украины.