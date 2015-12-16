В поздний СССР он вернулся альбомами и модой как почти чужой гений — патриарх мирового абстракционизма, немец вроде как русского происхождения Vassily Kandinsky. Триумфально. Постыдно для страны.

Василий Кандинский, 1913

Всё последующее вокруг него было для обычного любителя искусства серией открытий, неожиданных, не схематичных. И главным открытием была его полновесная русскость (даже с примесью монгольской крови) и демонстративная советскость.

Василий Васильевич Кандинский родился 4 декабря (16 декабря по новому стилю) 1866 года в Москве и умер в 1944 году во Франции. С 1896 года учился искусству и делал творческую карьеру в Германии. В 1914 году, с началом войны между Германией и Россией, как русский подданный вернулся в Россию. В 1921 году эмигрировал в Германию уже окончательно, где стал основателем, гуру и классиком новейшего искусства на Западе.

Смотрите галерею картин великого русского художника Василия Кандинского

Открытие первое: Кандинский окончил юридический факультет Московского университета, где специализировался в области политической экономии — потому что именно политическая экономия была главной наукой восходивших тогда марксизма и социал-демократии. Решив став художником, Кандинский лишил Россию одного из будущих ярких марксистов и экономистов.

Кандинский, Азербайджанский музей искусств, Баку «Амазонка». 1911

Открытие второе: Кандинский в 1918—1921 годах служил в советском правительстве едва ли не самым высокопоставленным чиновником в области изобразительного искусства. Именно он определял государственную закупочную политику большевиков (то есть решал, кто из художников получит государственные деньги, а кто может свободно умереть с голоду), устанавливал художественные стандарты. Похоже, именно сокращение возможностей для его личной художественной диктатуры от имени государства стало одним из факторов его несогласия с советской властью и эмиграции.

Смотрите галерею картин Василия Кандинского до абстракционизма

Открытие третье: Кандинский, что редко даже для художников русского авангарда (сколько таких? четверо? трое?), был интеллектуал и создал свою собственную теорию всеобщего революционного искусства, взошедшую полными всходами именно при большевиках. Именно тотальность таких теорий всегда роднила Вагнера, ранний советский авангард и Сталина.

Кандинский, Эрмитаж, 195 x 300 cm Composition VI (1913)

Открытие четвёртое, самое невинное: Кандинский вырос как абстракционист именно из фигуративного искусства и никогда не порывал связей своих самых абсолютных абстракций с русским реалистическим, насколько это имеет смысл внутри революции, авангардом.

Смотрите галерею картин Василия Кандинского — великого абстракциониста

Теперь — смотрим, вспоминаем и убеждаем себя, что все эти «открытия» — тщетные домыслы, а настоящий любитель искусства всегда знал об этом, и вообще не об этом, а о том, как было на самом деле и т.д.

Пусть говорят. Кандинский ждёт.