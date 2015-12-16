Чужой русский: Василий Кандинский в гостях и дома
В поздний СССР он вернулся альбомами и модой как почти чужой гений — патриарх мирового абстракционизма, немец вроде как русского происхождения Vassily Kandinsky. Триумфально. Постыдно для страны.
Всё последующее вокруг него было для обычного любителя искусства серией открытий, неожиданных, не схематичных. И главным открытием была его полновесная русскость (даже с примесью монгольской крови) и демонстративная советскость.
Василий Васильевич Кандинский родился 4 декабря (16 декабря по новому стилю) 1866 года в Москве и умер в 1944 году во Франции. С 1896 года учился искусству и делал творческую карьеру в Германии. В 1914 году, с началом войны между Германией и Россией, как русский подданный вернулся в Россию. В 1921 году эмигрировал в Германию уже окончательно, где стал основателем, гуру и классиком новейшего искусства на Западе.
Смотрите галерею картин великого русского художника Василия Кандинского
Открытие первое: Кандинский окончил юридический факультет Московского университета, где специализировался в области политической экономии — потому что именно политическая экономия была главной наукой восходивших тогда марксизма и социал-демократии. Решив став художником, Кандинский лишил Россию одного из будущих ярких марксистов и экономистов.
Открытие второе: Кандинский в 1918—1921 годах служил в советском правительстве едва ли не самым высокопоставленным чиновником в области изобразительного искусства. Именно он определял государственную закупочную политику большевиков (то есть решал, кто из художников получит государственные деньги, а кто может свободно умереть с голоду), устанавливал художественные стандарты. Похоже, именно сокращение возможностей для его личной художественной диктатуры от имени государства стало одним из факторов его несогласия с советской властью и эмиграции.
Смотрите галерею картин Василия Кандинского до абстракционизма
Открытие третье: Кандинский, что редко даже для художников русского авангарда (сколько таких? четверо? трое?), был интеллектуал и создал свою собственную теорию всеобщего революционного искусства, взошедшую полными всходами именно при большевиках. Именно тотальность таких теорий всегда роднила Вагнера, ранний советский авангард и Сталина.
Открытие четвёртое, самое невинное: Кандинский вырос как абстракционист именно из фигуративного искусства и никогда не порывал связей своих самых абсолютных абстракций с русским реалистическим, насколько это имеет смысл внутри революции, авангардом.
Смотрите галерею картин Василия Кандинского — великого абстракциониста
Теперь — смотрим, вспоминаем и убеждаем себя, что все эти «открытия» — тщетные домыслы, а настоящий любитель искусства всегда знал об этом, и вообще не об этом, а о том, как было на самом деле и т.д.
Пусть говорят. Кандинский ждёт.