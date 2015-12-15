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Президент Польши Анджей Дуда посетил (14−15 декабря) с визитом Киев. Это его первая поездка на Украину в качестве президента, причем, когда Дуда в начале августа этого года только вступил в должность и был озвучен график его заграничных вояжей, Киева там не значилось, что вызвало некоторое удивление у ряда польских экспертов. Варшава сейчас больше погружена в свои внутренние проблемы и ориентирована на Запад, что взаимосвязано друг с другом. В стране идут — по мнению многих американских и европейских журналистов и политологов — спорные политические реформы. Не случайно представителя ежедневника Gazeta Wyborcza, задавшего вопрос своему президенту на его совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко, интересовала коллизия со сменой судей Конституционного трибунала Польши, а не состояние польско-украинских отношений. Хотя это не говорит о том, что у Дуды нет собственного видения того, как выстраивать диалог с Киевом. Есть, и оно довольно реалистично отражает потенциальные проблемы в понимании электората родной партии президента, «Права и Справедливости» (PiS).

Накануне вылета в украинскую столицу советник Дуды по международным вопросам Кшиштоф Щерский обозначил в интервью Польскому агентству печати (РАР) ключевые вопросы предстоящего визита. Щербский заявил, что необходимо перейти от заявленных ранее деклараций о «стратегическом польско-украинском партнерстве к конкретному партнерству Польши и Украины». По его словам, переговоры в Киеве будут касаться «очень специфических элементов экономического сотрудничества так, чтобы обе страны выиграли от присоединения Украины к режиму свободной торговли с Европейским союзом». Также польский президент хотел бы, отметил советник, поговорить о внутренних реформах на Украине, о «конкретных формах сотрудничества, чтобы мы от декларации поддержки перешли на уровень реального участия польских экспертов в функционировании украинской администрации». Иначе говоря, Варшаву не устраивает тот факт, что активная политическая поддержка Киева предыдущим польским кабинетом министров ничего толком не принесла. В 2014 году Польша надеялась, что Украина пригласит ее заняться полноценным реформированием административного устройства, будет использовать польские наработки в сфере децентрализации управления и, конечно, даст зеленую дорогу польскому бизнесу. На сегодня ничего этого, за редким исключением нет. Разве что победивший месяц назад на выборах мэра Днепропетровска Борис Филатов, которого считают человеком украинского олигарха Игоря Коломойского, пригласил в город делегацию из Люблина и пообещал использовать их рекомендации по улучшению местного самоуправления и привлечению инвестиций. Это первое.

Второе, о чем говорил Щерский, касается любимой темы его президента — исторической памяти. В состав польской делегации вошел председатель Института национальной памяти Лукаш Каминский. Как отметил советник, это сделано, чтобы подчеркнуть важность исторического диалога с Украиной, что требует усилий по построению «общей идентичности, соответствующей фактам и учитывающей чувствительность поляков и украинцев в этой области». Щерский подчеркнул, что основой для нее должна быть одна истина, а Украине, избравшей направление в сторону Европы, надо понимать, что это подразумевает понимание «точки зрения соседей на ее собственную историю». При этом диалог на тему исторической памяти и общей идентичности не может ограничиваться только участием в нем специалистов-историков, но также должен включать и политиков. Последнее создает для Киева дискомфорт. В принципе, трудные вопросы совместной истории, действительно, лучше обсуждать профессионалам и не выносить их на уровень широких дискуссий. Однако это будет верным в том случае, когда вызывающие сожаления действия в прошлом одной страны в отношении другой не являются для первой фундаментом для построения собственности национальной идентичности и государственной основы. А для Украины сегодня важнейшим элементом, вплетенным в ее текущую политику, стало прославление националистов из ОУН и УПА — убийц поляков во время Волынской резни. Варшава дает понять, что она не собирается мириться с подобным положением дел.

Но главным, как можно судить по выступлению президента Польши на совместной пресс-конференции, стали все же вопросы безопасности. В начале речи Дуда акцентировал внимание на конфликте на востоке Украины между Киевом и Донбассом, необходимости полного выполнения Минских соглашений и высказал заинтересованность в участии украинских представителей в саммите НАТО, который в июле следующего года пройдет в Варшаве. Польшу крайне не устраивает ситуация «заморозки» конфликта на Донбассе. Положение, когда Украина в любой момент может перейти из состояния худого мира в добрую ссору, беспокоит Варшаву, которая не может в таком случае заниматься долгосрочным планированием, особенно на фоне ситуации с наплывом беженцев из Ближнего Востока и Африки в Европу. В предельно заостренной форме об этом говорит постоянный автор католического ежедневника Nasz Dziennik, глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский, который пророчит социально-экономический взрыв на Украине, использование украинской территории для транзита в Польшу вынужденных переселенцев и предлагает для недопущения такого сценария построить на польско-украинской границе забор.

Фактор безопасности, с чем связаны тревоги Варшавы, заставляет ее критически воспринимать желание Киева получить возможность для безвизового посещения Евросоюза. Влиятельная польская газета Rzeczpospolita отмечает в этой связи, что в ЕС есть много стран, в том числе Германия, которые опасаются, что после отмены виз из Украины пойдет еще один поток нелегальных экономических мигрантов в Европу. На способность Варшавы пролоббировать безвизовый режим будет влиять ее отношения с Брюсселем, а они сегодня плохи, портятся и на горизонте не просматривается их улучшение. Помимо того, замечает издание, есть «официальное препятствие»: Киев не контролирует всю государственную границу, частично — в Донбассе — она администрируется «сепаратистами». И раз Украина не способна полностью надзирать за потоком своих граждан, это значит, что «после отмены виз в Донбассе откроется задняя калитка в ЕС». Между тем, достижение безвизового режима является одним из самых желаемых для украинского общества обещаний нынешней власти в Киеве. Однако польский президентский дворец, даже приглашая украинского президента на саммит НАТО, в первую очередь думает о национальных интересах Польши и обеспечении безопасности страны. Похоже, что здесь пути Петра Порошенко и Анджея Дуды начинают расходится, а украинский поезд и польский могут прибыть в итоге на разные платформы вокзала «Варшава Центральная».