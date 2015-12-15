Уговорить Россию

Иван Шилов ИА REGNUM

Госсекретарь США Джон Керри прилетел на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москву. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне подтвердил, что президент примет Керри.

Стоит отметить, что с момента предыдущей встречи Джона Керри с российским президентом прошло более полугода — она состоялась в мае в Сочи.

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Основной темой переговоров Керри с Лавровым стало проявление террористической деятельности ИГИЛ (ДАИШ) в ряде стран. Обсуждалась ситуация в Сирии, Ливии, на Украине.

Лавров подчеркнул: «Мы бы очень хотели продолжить разговор, начатый президентами, о том, как США готовы содействовать урегулированию украинского кризиса. Учитывая влияние США на Киев, это имело бы большое значение для Нормандского процесса».

Как обратили внимание СМИ, госсекретарь США Джон Керри завершил вступительную часть беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым русским «спасибо».

Он поблагодарил министра иностранных дел РФ за вклад в работу Международной группы поддержки Сирии. По его словам, Москва и Вашингтон могут находить общий язык по ряду вопросов.

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При этом он уточнил, что на сегодня между странами существуют разногласия: «Но, несмотря на них, мы показали, что можем сотрудничать: на обеих Венских встречах вы показали, что являетесь значимым партнёром. Также Россия внесла вклад в процесс, связанный с Иранской ядерной программой. Помимо этого, лично Лавров сопредседательствовал на Венских встречах. Надеюсь, мы сможем продолжить их в Нью-Йорке».

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Российские дипломатические источники «Ъ» прорыва от визита Джона Керри не ожидают, поскольку позиция Москвы по тем пунктам, которые он намеревался обсудить, «Вашингтону давно известна», и «отступать от своих принципов Россия не намерена». Об итогах переговоров Лавров и Керри расскажут на пресс-конференции в Кремле вечером 15 декабря.

Где дно?

Brent достиг восьмилетних минимумов. Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что цена на нефть ниже отметки в $40 за баррель может сохраняться достаточно долго. Министр финансов Антон Силуанов также ранее заявлял, что временами в 2016 году цена на нефть может опускаться до $30. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина еще 11 декабря подтвердила, что динамика нефтяных цен делает актуальным рисковый сценарий с нефтяными ценами в $40 на ближайшую трехлетку.

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева считает, что пик падения уже пройден и далее будет наблюдаться умеренная коррекция вверх в район 43,00 долларов за баррель. По ее словам, единственным фактором, который способен спровоцировать новую волну распродаж по Brent, может стать резкое укрепление доллара США. «Динамика американской валюты оказывает влияние на нефть в связи с тем, что цены на активы выражены именно в долларах. Произойти это может лишь в том случае, если на ближайшем заседании 16 декабря ФРС примет решение повысить ставку значительнее прогнозов (к примеру, на 50 б.п.) и намекнет на скорейшее продолжение повышения ставки», — пояснила она.

Аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин полагает, что к концу 2015 года цены на нефть марки Brent могут скорректироваться к 40 долларов за баррель, а доллар — к 70 рублям. Он также подтвердил, что большое значение для участников рынка будет иметь заявление Дж. Йеллен в отношении темпов повышения ключевой процентной ставки в США в 2016 году. «В базовом сценарии, мы ожидаем ее роста на 25 б. п 16 декабря 2015 года и на 75 б.п. в 2016 году. Такой цикл ужесточения процентной политики в США будет неагрессивным и позволит товарно-сырьевым активам и валютам развивающихся рынков отскочить вверх во второй половине текущего месяца. Тем не менее, мы рассматриваем не только центральную тенденцию — 70 рублей за доллар и 40 долларов за баррель, но и крайние варианты — 30 долларов за баррель и 75 рублей за доллар, 42 доллара за баррель и 68 рублей за доллар», — добавил аналитик.

Отметим, что официальный курс доллара к рублю на 16 декабря вырос по сравнению с предыдущим показателем на 60,51 копейки и составил 70,8295 рубля. Евро подорожал на 1,2653 рубля до 78,2312 рубля.

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Оставить нельзя изменить

Кроме того, стоит обратить внимание, что президент РФ Владимир Путин 15 декабря подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян в 2016 году и еще на год продлил заморозку индексации выплат госслужащим.

Также он подписал закон, разрешающий россиянам иметь одновременно два загранпаспорта, и одобрил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», которыми размер штрафов за неоплаченный проезд по федеральным трассам грузовиков с массой свыше 12 тонн будет снижен в 90 раз.

Напомним, документ был принят Государственной думой 4 декабря и одобрены Советом Федерации 9 декабря. Ранее первичное нарушение правил платного проезда каралось штрафом для индивидуальных предпринимателей в размере 40 тыс. рублей, для юридических лиц — 450 тыс. рублей; за повторное нарушение — 50 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Согласно принятым поправкам, штрафы за первичное нарушение теперь составят — 5 тыс. рублей, за повторное — 10 тыс. рублей.

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