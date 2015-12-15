Для решения существующих в сфере межнациональных отношений проблем зачастую необходимо заниматься вопросами, на первый взгляд лежащими далеко за пределами этой деликатной сферы — дорожным строительством, повышением инвестиционной привлекательности региона, привлечением кадров. Ведь основной причиной межнациональной напряженности является невысокий уровень доходов и качества жизни населения. Такие суждения высказал в интервью журналу «Эне-Сай» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

gov.tuva.ru Глава Тувы Шолбан Кара-олл в окружении детей

Отметим, что в Туве проживают 313 тыс. человек, из них 82% — тувинцы, 16% — русские. Судя по данным переписей населения, доля русских с началом перестройки резко сократилась — еще в 1989 году русские составляли почти треть населения региона (32%). Политические процессы конца 80-х — начала 90-х годов, приведшие повсеместно на окраинах советской империи к росту национального самосознания коренных жителей, вынудили русских в достаточно спешном и не совсем комфортном порядке покидать такие регионы.

«Выдавливание» русских происходило в те годы и в Туве. Доля русских сократилась за 20 лет в два раза, и тренд, хотя и с меньшими темпами, сохраняется. Шолбан Кара-оол в своем интервью говорит об «ореоле межэтнического неблагополучия», который, пусть и «во многом искусственно», но все же был создан событиями 1990 года, и который теперь, благодаря изменению ситуации в целом в стране и в регионе в частности, рассеивается.

Сейчас, по мнению главы региона, главная причина оттока русского населения — низкое качество жизни. «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, — говорит Кара-оол. — В понимании современного россиянина лучше там, где доходы населения посолиднее, где дешевле жилье, электроэнергия, бензин, продовольственные товары, а качество образования, медицинского обслуживания — выше. И по этим параметрам мы пока проигрываем даже соседям».

«Тува — высокодотационный регион, — признает губернатор, — но это не вина наша, а беда. Цена тонны цемента, литра бензина, доставленного в Кызыл от железнодорожной станции Минусинск по серпантинам М-54 вырастает как минимум на треть. Но главное, высокая степень естественной географической изоляции сдерживает освоение минерально-сырьевой базы… Будут наши земляки богаче, тогда и основная причина к перемене мест отпадет сама собой. Конечно, мотивация отъезда каждой русской семьи индивидуальна. Велика, к примеру, доля тех, кто приехал в Туву из Хакасии и юга Красноярского края, где у них и родственники остались, и могилки родителей. К старости все же тянет на малую родину, так уж мы устроены. Поэтому выйдя на пенсию, они продают квартиры в Кызыле, покупают жилье в том же Минусинске, а там оно дешевле, чем у нас, и уезжают. Многие уезжают по настоянию старших сыновей и дочерей, осевших в свое время в различных регионах России. И это тоже нормально: старикам ведь не только денежные переводы от детей нужны, для них важнее общение с внуками, а внукам нужны бабушки и дедушки. О мотивации оттока русскоязычного населения можно говорить еще долго, но главная причина все же одна, та, о которой я уже говорил — качество жизни».

Шолбан Кара-оол отметил огромный вклад Сергея Шойгу в разрушение стереотипов о Туве. «Уже одно то, что министр обороны России — тувинец, меняет отношение простых людей и к нашей республике, и к нам, тувинцам, в лучшую сторону», — говорит глава региона.

Стабилизировать межнациональную обстановку были призваны различные мероприятия в сфере культуры — например, празднование 100-летия единения России и Тувы, международный форум «Интеллектуальное золото Азии», международный фестиваль войлока, налаживание диалога с диаспорами.

«Результаты есть, но лично я ими не обольщаюсь, — резюмировал Кара-оол. — Мы, да и вся страна тоже, только начинаем понимать очень важные вещи: как примирить настоящее с прошлым, что взять с собой в будущее, какими должны мы стать в этом будущем. Но и этого, согласитесь, уже немало. От нас требуется одно — превратить это понимание в реальные дела».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин отметил, что ситуация в сфере межнациональных отношений в Туве сейчас неоднозначная, хотя и безусловно значительно более благоприятная, чем после распада СССР. «После распада империи одним из основным мотивов националистов был контроль за кадровой политикой. Это касается не только Тувы, а вообще всех национальных образований. На сегодняшний день Тува — один из немногих регионов страны, а в Сибири — единственный регион, где титульная нация заметно преобладает в управленческих структурах, и ее представитель является высшим должностным лицом. Ни на Алтае, ни в Хакасии, ни в Бурятии такого нет, — подчеркивает эксперт. — Так что в этом смысле у тувинской элиты просто исчез мотив для неприятия русских. Наоборот, в последние годы наблюдается явная заинтересованность властей в привлечении кадров, в создании для них комфортной среды. В частности, заметны усилия по нормализации ситуации с преподаванием русского языка — для этого разработана и реализуется специальная программа».

«С другой стороны, представителей других национальностей — не обязательно русских — раздражает кумовство в органах власти. И Кара-оол об этом отлично знает — буквально в начале декабря он потребовал разобраться с кадровой политикой, обеспечить прозрачность принимаемых кадровых решений, сославшись при этом на руководителя одного из ведомств, половина подчиненных которого оказалась его же родственниками. И это не первый такой случай, когда высокопоставленные чиновники из окружения в том числе главы республики обставляют себя близкими родственниками. Мне кажется, что полностью искоренить кумовство в Туве не удастся, но работа в этом направлении должна идти, это один из способов нормализовать и межнациональные отношения», — добавил эксперт.