Деньги в грузинской политике играют не последнюю, а может быть, и наиглавнейшую роль. Вместе с влиянием западных партнеров финансы определяют успех или неудачу той или иной политической силы на определенном этапе новейшей истории страны. Не подкрепленные финансово политические партии остаются в тени, но стоит им приобрести денежную поддержку от хозяев внутри страны или за рубежом, они выбираются на верхушку политической жизни.

Пуссен Никола. Поклонение золотому тельцу

За деньги политики меняют свои убеждения, переходят из одного политического лагеря в другой, забывая прежние взгляды и приоритеты и усваивая новые. За деньги же политики приобретают своих сторонников среди населения и рядовых избирателей. Правда, тратят на обретение их доверия и поддержки гораздо меньшие суммы, чем получают за свою деятельность сами.

Ни для кого не секрет, как агитируют политические партии своих избирателей перед выборами. Это и 10−20 лари, выдаваемые рядовым гражданам за то, что они будут присутствовать на том или ином мероприятии, акции протеста или встрече с избирателями. Это и некоторая материальная поддержка и помощь продуктами питания и предметами первой необходимости. Это и щедрые застолья, устраиваемые для безработных мужчин-алкоголиков, проводящих дни у магазинов в надежде на милосердие продавщицы и подаренную друзьями бутылку. Подобные действия перед выборами запрещены законом, и Служба государственного аудита, бывшая Контрольная палата ранее выявляла отдельные нарушения и налагала на партии взыскания, но и к ней остаются вопросы. Насколько объективно действовала и действует эта структура, насколько беспристрастно определяет нарушителей закона, на какие нарушения и почему закрывает глаза и так далее.

На более высоком, внутрипартийном уровне, крутятся более внушительные финансы. А те, кому удается затесаться в ряды членов партии или попасть в администрацию, избирательную комиссию, иную партструктуру, удостаиваются, может, неофициальной, но регулярной солидной зарплаты. И чем больше получаемая ими сумма, тем рьянее они защищают интересы финансирующей их партии. Но легко переходят в другую партию, если им обещают более высокий доход.

В то же время, одних денег для успешной политической деятельности в Грузии недостаточно, и для того, кто решается бросить свое состояние или его часть в политику, необходима и поддержка «западных патронов». Убедительным примером тому стал плачевный опыт покойного Бадри Патаркацишвили.

Помня о том, как в свое время устроили «революцию роз» Михаил Саакашвили и его соратники, Бадри Патаркацишвили задействовал свою «казну» и начал усиленное финансирование протестной волны. Тогда его поддержали многие в Грузии. А на акциях протеста, куда он специально прилетал из-за границы, собирались десятки, а то и сотни тысяч людей. Но Патаркацишвили, судя по всему, не заручился поддержкой Запада, действовал на свой страх и риск, и результат не заставил себя ждать. И хотя его неожиданная гибель до сих пор окутана тайной, пересмотреть ее обстоятельства никто не требует.

Более успешным был приход в политику еще одного олигарха — миллиардера Бидзины Иванишвили. И хотя многие тогда в его успех не особенно верили, вложенные им деньги при серьезной поддержке Запада сделали свое дело. Созданная и профинансированная Иванишвили (через учрежденные им в свое время различные бизнес-компании) коалиция «Грузинская мечта» пришла к власти, победив на парламентских выборах. Ему удалось сплотить в составе коалиции разношерстные и различные по политическим взглядам партии, которые ранее никогда высокого рейтинга не имели и никакой конкуренции партии Михаила Саакашвили составить не могли.

Благодаря щедрому на тот период финансированию новообразованной коалиции «Грузинская мечта» удавалось собирать на свои акции и встречи с избирателями десятки и сотни тысяч человек.

Но вскоре после прихода к власти расчётливый Иванишвили заявил об уходе из политики. И хотя сегодня в коалиции существуют различные мнения о том, будет ли основатель коалиции вместе с ней участвовать в новых парламентских выборах 2016 года, можно предположить, что повторно возвращаться в политику олигарх не намерен.

Правящая ныне коалиция благодаря своей непоследовательной политике уже сумела настроить против себя значительную часть избирателей, и даже те, кто активно поддерживал «Грузинскую мечту» в 2012 году, сегодня сожалеют об этом.

Между тем, в преддверии выборов на политической арене Грузии появляются новые (относительно) лица и новые деньги.

О намерении создания фонда, а, возможно, и политической партии и прихода в политику уже заявил оперный певец Паата Бурчуладзе, известный в Грузии своей благотворительной деятельностью. Рядовые избиратели уже ожидают от Бурчуладзе «финансовой поддержки».

Еще одним возможным игроком на политической арене Грузии может стать бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, друг экс-президента Михаила Саакашвили, преследуемый за нарушения закона на Украине и получивший гражданство Грузии.

Черновецкий постоянно живет в Кобулети и также ведет благотворительную деятельность. Созданный им фонд «Социальное партнерство» оказывает помощь прикованным к постели больным, старикам, а также беспризорным и лишенным родительской опеки детям, для которых он открыл пансион. К деятельности Черновецкого в Грузии также немало вопросов, а в министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты обвинили бывшего мэра Киева и его фонд в нарушении закона относительно создания детских домов и пансионов и постановили, что детский пансион Черновецкого в такой форме функционировать не может и должен закрыться либо привести свою деятельность в соответствие с грузинским законодательством. Суд удовлетворил иск минздрава и оштрафовал фонд «Социальное партнерство» на 3 тысячи лари. Из-за этого решения фонд Черновецкого начал судебную тяжбу с минздравом.

Недавно Леонид Черновецкий заявил о намерении создать в Грузии политическую партию, которую назовет «За счастливую Грузию» и с которой будет участвовать в предстоящих парламентских выборах. Идея Черновецкого уже нашла отклик у ряда грузинских политиков, известных как «перебежчики». Вице-спикер парламента Грузии Мурман Думбадзе, который ранее был активным сторонником Саакашвили, затем перешел в оппозицию и создал свое движение «Служи Грузии», а после появления на политической арене Бидзины Иванишвили вступил в его коалицию «Грузинская мечта», сегодня, будучи исключенным из состава коалиции, заявляет о поддержке Леонида Черновецкого и намерении создать с ним единую политическую организацию. Одной из причин, по которой Думбадзе поддержал Черновецкого, стало обещание бывшего мэра Киева в случае победы на выборах повысить пенсии в Грузии до 500 лари.

В преддверии выборов 2016 года на политической арене Грузии появились несколько «денежных» фигур. Предсказать успех или неудачу той или иной политической силы на предстоящих выборах заранее невозможно. Все будет зависеть, наверное, от того, на какую из политических сил сделают ставку на этот раз западные партнеры.