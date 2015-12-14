Из Швейцарии потекли деньги. На протяжении нескольких столетий эта альпийская страна была символом банковской тайны. Первой ассоциацией, возникавшей в головах большинства людей, имеющих хоть какое-то отношение к финансам (пусть даже и только на уровне собственного кошелька с мелочью на текущие расходы) всегда был супернадежный сейф. И только потом уже всплывали ритмично тикающие ролексы, лонжины и омеги вкупе с тающими на языке эмменталями и сбринцами.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так было до той поры, пока кому-то не пришло в голову связать деньги, лежащие на заграничных счетах с финансированием терроризма, коррупцией и отмыванием незаконно нажитых капиталов.

Борьба против коррупции и терроризма в борьбе за чужие деньги — козырь беспроигрышный. Это на себе уже ощущают не только Панама, остров Мэн, Сейшелы, Кайманы и т.д. — вся та мелочь, которая оффшорный статус хотя номинально и сохраняет, но термин «банковская тайна» при этом вычеркнула из лексикона своих финансовых структур уже давно и навсегда. Настала очередь более крупных игроков, и Швейцария — первая среди них.

6 мая 2014 года 47 стран мира подписали документ о принципиальном согласовании «Общего стандарта отчетности» (Common Reporting Standard или сокращенно CRS), проекта договора об «автоматическом обмене информацией о доходах и имуществе резидентов стран-участниц соглашения». Государства-подписанты должны будут «систематически и автоматически предоставлять друг другу исчерпывающую информацию о состоянии банковских счетов граждан-резидентов этих стран». Выражаясь более понятным и менее бюрократическим языком: финансовые данные, которые, скажем, Испания, могла получить от, к примеру, Люксембурга только по официальному запросу, подтвержденному высокими юридическими инстанциями, теперь будут поступать к заинтересованным ведомствам из-за границы сами. Без напоминаний и утомительной беготни любопытствующих по инстанциям в стремлении выбить постановление суда или документ о возбуждении уголовного дела в отношении интересующего их лица.

Все это, естественно, было обставлено красивыми словами о пресечении уклонения граждан от уплаты налогов с помощью вывода средств за рубеж. Точно так же, в автоматическом режиме налоговые органы Великобритании, Германии, Франции и остальных 44 стран будут снабжаться информацией об имеющихся у их граждан за границей объектах недвижимости, акциях компаний, облигациях и т.д.

12 июля 2015 г. страны-инициаторы (к этому моменту их уже насчитывалось 53) подписали Многостороннее соглашение об автоматическом обмене информацией на основе статьи 6 Конвенции о взаимной административной помощи в налоговых вопросах.

По данным испанского аналитического издания El Confidencial, в настоящий момент интерес к проекту проявили и даже выразили предварительное согласие присоединиться к нему уже около 80 государств. И около 100 — отказались в нем участвовать.

CRS вступит в законную силу в 2017 году, следовательно, обмен информацией между подписантами начнется в 2018 году, когда добросовестные налогоплательщики подадут свои декларации о доходах и засвидетельствуют наличие у них недвижимой собственности.

На нежелание принимать участие в CRS, проявленное со стороны Бахрейна, Вануату, Науру вряд ли кто обратит внимание. Кроме тех, кто лихорадочно изучает сейчас возможности переброски своих средств из потенциально прозрачных мест в те, что пока свое «нижнее банковское белье» всему миру демонстрировать не склонны. Есть уверенность в том, что очень скоро эти заинтересованные лица обнаружат, что самым подходящим местом, куда надо переводить деньги из Женевы, Цюриха или Лозанны, является Нью-Йорк.

По словам представителя Государственного секретариата Швейцарии по международным финансовым вопросам Анн Сесар (Anne Cesard), «США пока отказываются присоединяться к CRS, хотя и обещают, что может быть войдут в состав участников организации в будущем».

«Отказ Вашингтона означает, что у него руки свободны, а у нас — связаны, — приводит слова Сесар El Confidencial. — Принятое нами соглашение в таком случае обречено на неудачу».

Несгибаемый борец с коррупцией и финансированием терроризма Барак Обама уже нашел подходящую формулировку, которая позволяет ему объяснить, почему Штаты не хотят входить в CRS. И при этом, с одной стороны, не поставить свою державу в один ряд с Вануату и Науру, а с другой — не вызвать возмущения и недовольства у своих постоянных партнеров, уже доверившихся друг другу.

Во-первых, по его словам, «республиканцы, используя свой политический вес, могут заблокировать в Конгрессе любую инициативу, обязывающую банки обмениваться клиентскими данными в большей степени, чем это сейчас происходит». А во-вторых, пояснил президент-демократ, «мировое сообщество уже имеет механизм, называемый FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act — Закон налоговой отчетности зарубежных счетов — прим. ИА REGNUM) уже предполагающий возможность обмена фискальной информацией между странами, но не в автоматическом режиме».

Системные различия FATCA и CRS

В чем же состоит разница двух систем, понуждающая капиталы, не стремящиеся стать прозрачными, сменить Женеву, Лондон или остров Мэн на Нью-Йорк?

Главное отличие FATCA от CRS состоит в том, что первая ориентирована на получение налоговиками США информации о своих гражданах из всех стран, где бы они ни открывали счета или покупали недвижимость. При безусловной обязательной отчетности прочих государств мира перед самой демократической страной, в обратную сторону FAТCA работает избирательно, в зависимости от желания обладателя данных (США): захотели — сообщили, не захотели — в лучшем случае прислали соответствующее уведомление. Не факт, что с объяснением причин отказа. Как, впрочем, и не факт, что вообще это уведомление пришлют.

Таким образом, иностранцы, вкладывая свои капиталы в американские банки на американской же территории, обретают куда бо́льшую информационную защищенность и гарантию возможности безнаказанной неуплаты налогов, чем теперь им могут пообещать в той же Швейцарии.

Кроме того, свидетельствует свежий аналитический отчет известной консалтинговой фирмы Deloitte, по нормам FAТCA, информация о лицах, имеющих на своем счете менее 50 000 $, или держащих свои деньги в мелких банках, акциях страховых компаний или пакетах инвестиционных фондов, вообще не подлежит разглашению. Если, конечно, этого не требуется в рамках расследования уголовного дела и на это есть соответствующие судебные постановления.

Рычаги давления на Вашингтон, в случае его отказа поделиться информацией, практически отсутствуют. А той же Швейцарии в аналогичном случае придется отбиваться не только от партнеров по CRS, но и оправдываться в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (все члены ОСЭР соглашение CRS подписали).

В этих условиях государства, ранее извлекавшие немалые доходы из непрозрачности банковских счетов, теряют свою привлекательность, а с ней и доходность. Швейцария, по словам уже упоминавшейся Анн Сесар, считает, что США «становится на путь недобросовестной конкуренции».

«Мы, страны ОЭСР, будем пристально следить за передвижением средств между важными финансовыми центрами мира, включая американские, и призываем США скорейшим образом решить вопрос о присоединении к CRS», — говорит Сесар.

Нет в мире ничего более постоянного, чем временное, как известно. Применительно к Вашингтону этот постулат более чем справедлив. Можно не сомневаться в том, что демонстрация процесса поиска компромисса между республиканцами и демократами по проблеме участия в CRS будет длиться бесконечно. Ибо это финансово выгодно для страны.

Конец банковской тайны?

Недовольство позицией США подталкивает страны-участницы CRS к противодействию мировому гегемону. Та же Швейцария заявила, что оставляет за собой право отказать Штатам в получении какой-либо конфиденциальной информации о капиталах американских граждан и организаций в случае неприсоединения Вашингтона к Common Reporting Standard. Или тянуть с выдачей данных сколь угодно долго, согласовывая свои действия с каждой из стран ОСЭР по отдельности. Берн намекает на то, что будет сортировать партнеров на исполнительных и нет. И в соответствии с этим реагировать на их запросы.

У кого какие в швейцарских хранилищах зарыты клады, финансистам страны-сейфа хорошо известно. Будут ли они держать язык за зубами, если компаньонам по «Общему стандарту отчетности» обязаны докладывать все и обо всех?

«Обо всех» пока будет распространяться только на членов CRS. Государства, не подписавшие это соглашение, имеют полное право и дальше хранить свои деньги на швейцарских, люксемубргских, андоррских счетах с гарантией неразглашения информации о них третьим сторонам. Однако, по мнению швейцарских аналитиков, потери для банков страны из-за оттока чужих капиталов в США будут очень большими. Многие из владельцев счетов, которым, ввиду их принадлежности к государствам, не подписывавшим соглашение CRS, бояться вроде бы нечего, все равно перенаправят свои средства в Америку, где им изначально кажется, предоставят больше гарантий закрытости информации.

Вашингтон опять побеждает на финансовом фронте. Не в первый раз. И далеко не в последний.