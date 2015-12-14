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В Воронежской области — день траура

Регион скорбит по погибшим на пожаре в психоневрологическом интернате

В Воронежской области 14 декабря стал днем траура по погибшим во время пожара в Новохоперском психоневрологическом интернате, сообщает корреспондент. По указу губернатора на всей территории области приспущены государственные флаги. Телеканалам региона и учреждениям культуры предложено отказаться от трансляции развлекательных программ и проведения увеселительных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области в ночь на 13 декабря унес жизни 23 человек, еще 24 оказались в больницах.

По данным МЧС, в сгоревшем корпусе находились, в основном, маломобильные пациенты, и шансов самостоятельно покинуть здание у них не было: 18 человек буквально на руках вынесли сотрудницы интерната — четыре женщины — и спасатели.

Прокуратура начала проверки пожарной безопасности всех учреждений региона аналогичного профиля. Такое же поручение дал и глава региона. ГУ МЧС решило проверить пожарную безопасность всех соцобъектов с круглосуточным пребыванием людей.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в Воронежскую область прибыли следователи из Москвы. Следственные действия проводятся не только на месте ЧС, но и в департаменте соцзащиты региона и в ГУ МЧС области.

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Причиной трагедии, произошедшей в психоневрологическом интернате в Воронежской области, стало формальное отношение чиновников к своим обязанностям. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России, заявил глава ведомства Владимир Пучков 14 декабря на межведомственном совещании.

Владимир Пучков особо отметил необходимость формирования комиссии по проверке технических средств обеспечения безопасности объектов и персональную ответственность каждого сотрудника исполнительной власти.

«За это несут персональную ответственность и главы регионов Российской Федерации, и все федеральные надзоры. Они отвечают не за количество предписаний, а за состояние объектов в целом. Вчера мы убедились в формальном, безразличном отношении федерального чиновника: пришел, нашел восемь недостатков, оштрафовал руководителя диспансера, на этом все», — сказал Владимир Пучков.

Министр также отметил, что, согласно документам, здание было реконструировано. В реальности — его состояние требованиям безопасности не отвечало.

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Владимирские спасатели проверили соцучреждения после пожара под Воронежем

После пожара в воронежском психоневрологическом интернате МЧС проверило все социальные учреждения Владимирской области. Сотрудники МЧС России по Владимирской области проверили 37 психоневрологических интернатов, домов престарелых интернатов для инвалидов. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе управления.

В результате проверки нарушений выявлено не было: системы автоматической противопожарной защиты смонтированы на всех учреждениях и находятся в исправном состоянии, также в наличии средства защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения. Все учреждения оснащены электрическими фонарями и средствами связи. Наружное противопожарное водоснабжение также находится в рабочем состоянии.

Губернатор Новгородской области Сергей Митин в связи с трагедией в Воронежcкой области поручил подготовить указ и провести масштабную проверку всех бюджетных учреждений — здравоохранения, образования, социальной направленности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе главы региона. «Сергей Митин готов предложить губернатору Воронежской области Алексею Гордееву всестороннюю помощь, в частности, проектно-сметную документацию на строительство психоневрологического интерната, которая разработана в области», — также сообщили в пресс-службе.

Глава Мордовии Владимир Волков потребовал проверить все учреждения соцзащиты на противопожарную безопасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве. «Вопросы безопасности людей в нашей республике всегда стоят на первом месте. С наступлением зимы возрастает опасность возгораний жилых помещений», — подчеркнул Волков. В связи с указанной ситуацией руководитель республики попросил начальника регионального управления МЧС Андрея Наумова еще раз детально проверить все учреждения социальной защиты населения республики с постоянным пребыванием людей на противопожарную устойчивость.

Проверки соблюдения пожарной безопасности в социальных учреждениях проводит прокуратура Воронежской области во всех районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов. Проверка была организована после трагедии в Новохоперском психоневрологическом интернате, где на пожаре погибли 23 человека. Как пояснили в прокуратуре, проверять на исполнение законодательства пожарной безопасности будут не только администрации специализированных учреждений проживания пенсионеров, ветеранов, инвалидов и несовершеннолетних, но и органов государственного пожарного надзора.

Прокуроры изучат, как регулярно проверяется состояние пожарной безопасности в учреждениях, каковы результаты таких проверок, какие принимаются меры к устранению выявленных нарушений, достаточно ли принимаемых мер, каков уровень пожарной защищенности учреждений в настоящее время.

Пожарную безопасность всех социальных учреждений в Орловской области проверят после пожара в психоневрологическом интернате под Воронежем, унесшем жизни 23 человек. Такое поручение дал губернатор Вадим Потомский 14 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Глава региона заявил о необходимости еще раз проверить все социальные объекты на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в частности наличия исправных систем оповещения о пожаре. На совещании также был поднят вопрос об усилении ответственности за нарушения противопожарного режима.

Также глава Орловской области направил телеграмму с соболезнования воронежскому губернатору, в которой, в частности, говорится: «Жители Орловской области с глубоким прискорбием восприняли весть о страшной трагедии в Новохопёрском районе Воронежской области. Смерть людей в результате пожара в психоневрологическом диспансере не оставила равнодушным никого из нас. В этот скорбный час мы объединены с воронежцами общим горем. Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и близким погибших, искренние пожелания выздоровления всем, кто пострадал на пожаре».

Телеграмму губернатору Воронежской области направил и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский: «С глубокой скорбью узнал о трагедии, унесшей жизни людей в результате пожара. Разделяю горе невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого трагического происшествия. Эта трагедия потрясла орловцев, стала общей бедой. В этот тяжёлый час жители Орловской области вместе с Вами разделяют боль утраты», — говорится в телеграмме.

Читайте подробнее: Владимирские спасатели проверили соцучреждения после пожара под Воронежем; Новгородской области проверят все социальные учреждения;В Мордовии проверят учреждения соцзащиты на противопожарную безопасность; Воронежские прокуроры проверяют все соцучреждения; В Орловской области после пожара под Воронежем проверяют все соцучреждения

Воронежская область в день траура получает соболезнования от соседних регионов

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выразил соболезнования жителям Воронежской области в связи с трагедией, унесшей жизни людей —пожаром в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского муниципального района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Скорбим вместе с воронежцами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты с теми, кто потерял в огне пожара близких. Крепитесь. Белгородцы искренне сочувствуют семьям погибших и от всей души желают скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в телеграмме.

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В связи с трагедией в Воронежской области лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал переходить к персональной ответственности членов правительства РФ, курирующих социальных блок, передает корреспондент ИА REGNUM14 декабря. «Пора переходить к персональной ответственности членов правительства, отвечающих за такие вопросы. Пока не будет персональной ответственности снова и снова будут такие ЧП, и будут люди погибать», — уверен Миронов.

«Я вижу что из раза в раз, когда случаются такие трагедии, мы видим одинаковую реакцию: десант чиновников из Москвы, громкие заявления, предложения, наконец, навсети порядок и — дальше все идет до следующего ЧП», — указал парламентарий.

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Алексей Журавлев — депутат Госдумы РФ, глава партии «Родина» — призвал министра трудаМаксима Топилинаи вице-премьераОльгу Голодецуйти в отставку после пожара в психдиспансере в Воронежской области.

«Эти люди сами должны были сложить с себя полномочия и уйти в отставку, это было бы честно», — сказал он РСН. По его мнению, пожар обратил внимание на существующие в медучреждениях проблемы. «Все развитые государства характеризуются тем, что они относятся к людям с ограниченными возможностями с достаточным приоритетом. Но мы не говорим о приоритетах, мы говорим об элементарных нормах пожарной безопасности», — добавил он.

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