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Христианские лоббисты усилили давление на администрацию президента США Барака Обамы и госдепартамент с целью квалифицировать действия ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) на Ближнем Востоке как геноцид христиан и иных религиозных меньшинств. Поводом для нового нажима послужили просочившиеся слухи о том, что госдеп склоняется назвать геноцидом преследования джихадистами езидов (курдскоговорящая группа Северного Ирака, исповедующая монотеистическую религию). В письме, направленном 4 декабря госсекретарю США Джону Керри, говорится об обеспокоенности тем, что администрация Обамы не собирается дать оценку совершенных ДАИШ актов насилия на Ближнем Востоке в отношении «древних христиан» как геноцид. Обращение подписали около 30 человек, в частности, директор проекта свободы вероисповедания Джорджтаунского университета Томас Фарр; экс-посол США в Ватикане Мэри Энн Глендон; бывший конгрессмен Фрэнк Вольф; архиепископ Вашингтона кардинал Дональд Вюрл; халдейский епископ Сан-Диего Сархад Джаммо; архиепископ Ошаган Чолоян, представляющий Армянскую апостольскую церковь в США; верховный рыцарь «Рыцарей Колумба» Карл Андерсон; директор Центра свободы вероисповедания Института Хадсона Нина Ши; президент Фонда Лантоса за права человека и справедливость Катрина Лантос Суэтт, а также представители англиканской, баптистской, евангелической и греко-православной общин.

Эту инициативу поддержала Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF). Ее председатель Роберт Джордж заявил, что члены USCIRF проголосовали за то, чтобы призвать Белый дом признать христиан жертвами геноцида в Сирии и Ираке. Помимо того, Комиссия также выступила за «осуждение жестокого преследования» мусульман-суннитов «режимом Асада» в Сирии и ДАИШ в случае с мусульманами-суннитами, которые «отказываются принять их экстремистскую идеологию. По мнению конгрессмена Брэда Шермана из Калифорнии, христиане, как и езиды, сталкиваются с одними и теми же проблемами. В сентябре этого года Шерман присоединился к калифорнийским законодателям, представляя резолюцию по защите религиозных меньшинств в Ираке и Сирии. Но вместе с поддержкой обращения имела место быть и оппозиция ему, по словам конгрессмена, из-за «сильных выражений». Некоторые политики предпочитают называть зверства против христиан «военными преступлениями». Как говорит Шерман, «я думаю, что администрация колеблется использовать слово «геноцид», поскольку такая терминология вызовет большее давление на них, заставляя их действовать, а это трудно и сложно».

Почему так важно квалифицировать происходящее на Ближнем Востоке как геноцид, а не просто как, например, этнические или религиозные чистки в интервью американскому католическому порталу Catholic News Agency объяснил основатель и президент Genocide Watch Грегори Стэнтон, с 2007 года — президент Международной ассоциации исследователей геноцида, автор теории о восьми стадиях геноцида, ныне широко используемой учеными и политиками. Его группа изучала использование терминов «геноцид» и «этнические чистки» в четырех трагедиях: Руанде, Боснии, Косово и Дарфуре. Ученые обнаружили, что использование определения «этническая чистка» в описании зверств против этнической или религиозной группы не приводило к принятию каких-либо действий по противодействию насилию. Однако в случае публичного применения термина «геноцид», впоследствии осуществлялись меры по остановке злодеяний. Как говорит профессор Стэнтон, «геноцид на самом деле означает «уничтожение народа» и потому есть «преступление против будущего человечества», соответственно, употребление менее сильных определений является верным показателем нежелания действовать». Одним из аргументов против использования слова «геноцид» в отношении христиан называют то, что ДАИШ якобы считает их «людьми Книги» и — по крайней мере, в теории — будто бы предлагает им возможность оставаться в своих домах, заплатив налог на иноверцев, джизью. Однако то, что ДАИШ вынуждает христиан покидать места проживания, принимать ислам или платить джизью, по мнению многих экспертов, является доказательством упора джихадистов на религиозные вопросы, что можно считать частью определения «геноцид». Как отмечает директор DeVos центра по делам религий и гражданского общества Фонда наследия Роджер Северино, если госдепартамент собирается оправдывать нежелание говорить о геноциде христиан на Ближнем Востока тем, что они могут отделаться от джихадистов уплатой специального налога — это будет означать придание легитимности такой практике.

Американские христиане не в первый раз призывают Белый дом и госдепартамент обратить самое серьезное внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. До сих пор администрации Обамы пока удавалось не переводить вопрос с признанием геноцида христиан на тот уровень, когда оказываешься перед необходимостью принять какое-либо решение. Однако логика предвыборной президентской кампании в США может поставить Белый дом перед такой проблемой. Прежде всего, если тезис о квалификации преследований религиозных меньшинств в Сирии и Ираке в качестве геноцида подхватят участники избирательной гонки в рамках широкой дискуссии о приеме в страну вынужденных переселенцев. В планах действующего президента стоит получение разрешения на въезд в США около 10 тысяч сирийских беженцев, против чего выступают многие сенаторы и конгрессмены. По конфессиональной принадлежности, как показывает практика, эти эмигранты в подавляющем большинстве являются мусульманами. Оппоненты Обамы могут пойти на размен — не противодействовать ему в реализации программы по приему беженцев в обмен на признание геноцида христиан, чтобы христиане и составили основной контингент эмигрантов. Альтернативным решением может стать воплощение инициативы главы Халдейской католической церкви в Восточной части США епископа Фрэнсиса Калабата по созданию на Ближнем Востоке «автономной области», где христиане и другие религиозные меньшинства могли бы жить, и им тогда не надо было бы переезжать в Соединенные Штаты.

Есть и еще один серьезный нюанс. Признание геноцида христиан в Сирии и Ираке неизбежно поставит на повестку вопрос о признании геноцида армян, что вызовет новые осложнения Вашингтона с Турцией. Калифорнийская газета Los Angeles Daily News сообщает, что на днях в Вашингтоне прошло собрание выходцев из ближневосточного региона, которые обратились к законодателям с просьбой призвать к ответственности Анкару за ее связи с ДАИШ. По словам принимавшей участие во встрече главы отделения в Глендейле американского Армянского национального комитета Норы Овсепян, одной из тем обсуждения было слово «геноцид». Как заявила изданию Овсепян, то, «что происходит на Ближнем Востоке сегодня — это повторяющееся дежа вю, вторая глава. К сожалению, политика Соединенных Штатов по этому вопросу непонятна для нас. Конечно, это геноцид против христиан. Одна из причин, почему это происходит сейчас — потому, что это случилось 100 лет назад и сошло с рук Турции». Ранее президент Обама обещал американским армянам признать геноцид против их народа, который османы устроили в 1915 году. Но слова своего не сдержал, так как Вашингтон был крайне заинтересован в Анкаре как члене НАТО и союзнике в регионе. Однако ныне ситуация начинает складываться не в пользу Турции, которую режим турецкого президента Реджепа Эрдогана насильственными методами пытается превратить в худшее издание бывшей Османской империи. Похоже, что США также перестали быть заинтересованными в сохранении территориальной целостности этой страны. В таком случае ряд последовательных шагов по признанию вначале геноцида езидов, затем геноцида христиан и под конец — геноцида армян будет иметь свою логику в контексте геополитических процессов, происходящих сегодня на Ближнем Востоке.