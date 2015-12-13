Плата за сбитый российский бомбардировщик для Турции будет в разы выше, нежели для России. Негативные последствия, которые мы уже начали ощущать, нанесут ущерб турецкому народу и экономике страны. К сожалению, как и в любом происшествии, ответственные за катастрофу не сочтут нужным отчитаться за нее в Турции. Эта катастрофа войдет в историю как непродуманное действие с точки зрения порожденных им последствий. От инцидента со сбитым самолетом пострадают торговые отношения, которые являются локомотивом турецко-российских взаимоотношений. Газовая и нефтяная зависимость Турции от России не может быть с легкостью замещена. Турция покупает у России 60% природного газа и 20% нефти. В зимний период Иран не мог осуществлять поставки в достаточном количестве, и Россия компенсировала этот недостаток дополнительными объемами. Будет сложно найти замещение в случае прекращения поставок, аргументированных «техническими сбоями» или «сильным подорожанием».

pportrait.ru Страх одиночества

Подлежат пересмотру и российские инвестиционные проекты в Турции, среди которых «Турецкий поток» и строительство атомной электростанции в Аккую стоимостью в $20 млрд. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о начале работ по санкционному пакету в части приостановки программ по экономическому сотрудничеству, ограничению финансовых операций, ограничению внешней торговли, изменению таможенных пошлин, а также мер, которые будут приняты в туристической отрасли и логистике. Из-за кризиса в 2015 году ожидается снижение общего объема торговли между Турцией и Россией до уровня в $25 млрд. Только $5 млрд от этой цифры составляет экспорт Турции. Однако косвенная прибыль от экономических отношений Турции и России намного больше. Число российских туристов в этом году снизилось с 4,3 млн до 3,5 млн, в 2016 году этот показатель может существенно снизится. Больше остальных от кризиса пострадают туристическая и текстильная отрасли, а также поставки продовольствия.

В России реализуются инвестиционные проекты более 2 тыс. турецких компаний объемом в $10 млрд. Около 50 тыс. турок осуществляют активную деятельность в коммерческих структурах РФ. Турецкие строительные компании сдали объекты в общей сложности на $60 млрд. Турки проживали в России как самая спокойная и надежная диаспора. Однако после инцидента с российским самолетом обычные люди резко изменили свое отношение к нам. Чего стоят слова протестующих, собравшихся перед зданием посольства Турции в Москве о том, что они не забудут пережитое. В памяти граждан России навсегда останется гибель пилота и морского пехотинца.

Немного о глобальной повестке. Главным событием Климатического саммита ООН в Париже, в котором приняли участие мировые лидеры, стали заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Не оправдались ожидания относительно переговоров между Путиным и Эрдоганом в Париже с целью снятия возникшего напряжения. После серии двусторонних переговоров на саммите Путин заявил: «Мы не встречались с президентом Турции». По словам российского лидера, его огорчает ухудшение взаимоотношений, а также тот факт, что Турция покупает у ИГИЛ контрабандную нефть.

Заявив, что российский бомбардировщик был сбит с целью обеспечения защиты при транспортировке контрабандной нефти из Сирии в Турцию, Путин подчеркнул: «Мы получили данные, подтверждающие транспортировку на территорию Турции нефти, подконтрольной ИГИЛ и другим террористическим группировкам, в огромных масштабах. У нас есть основания полагать, что приказ об уничтожении нашего самолета был продиктован желанием обеспечить безопасность транспортировки этой нефти в порты для последующей отгрузки на танкеры. Защита туркоманов — это всего лишь предлог». Президент России рассказал о том, что на саммите он обсуждал гибель самолета с многими главами государств: «Большинство из них солидарны с нами в части того, что совсем необязательно было сбивать российский самолет, не представляющий угрозу для Турции».По словам Путина, Турция укрывает «членов террористических группировок», осуществивших теракты в России, «на территориях, находящихся под защитой разведки и полиции».

С другой стороны, со слов президента Эрдогана («Если бы мы знали, что это российский самолет, то не сбили бы»), а также из других официальных заявлений Анкары становится понятным, что власть сожалеет о произошедшем, однако ничего уже не изменить. Союзники Турции абсолютно не довольны шагом Анкары, который приостановил поиск решений для долгосрочного урегулирования обстановки в Сирии. Не стоит обращать внимание на публичные высказывания поддержки Турции со стороны НАТО. В альянсе сыты по горло обсуждением «политики Турции, которая постоянно ввязывается в ссоры».

Не случайно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сбитие российского самолета усложнило поиски политических решений по ситуации в Сирии, а американский пресс-секретарь, полковник Стив Уоррен отметил, что «американские службы не причастны к инциденту с российским бомбардировщиком». Слова Уоррена о том, что этот «инцидент касается только Турции и России», негласно дают понять, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт двух стран.