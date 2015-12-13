



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 6 — 12 декабря стали: в Иракском Курдистане открыт Католический университет; американские мусульмане выяснили, как реформировать ислам; Северная Корея открывается для католицизма; китайское руководство готовится ввести новые нормы и ограничения, регулирующие деятельность религиозных организаций и другое.

В Ватикане прошло двенадцатое заседание Совета кардиналов по помощи Святейшему отцу в управлении Церковью и подготовке проекта реформы Римской курии, передает Radio Vaticana (Ватикан). В его работе принял участие папа Римский Франциск. Участники встречи в первую очередь познакомились с докладом кардинала Леонардо Сандри, префекта Конгрегации по делам Восточных церквей, и обсудили деятельность этой дикастерии, ее компетенции и роли в сфере экуменических отношений. В ходе заседания обращалось внимание на важность затронутых ранее понтификом принципов синодальности и децентрализации. Совет кардиналов высказал пожелание углубить размышления над этими вводными в контексте реформы Римской курии. Этому вопросу будет посвящено февральское заседание. Продолжаются дискуссии относительно создания двух новых дикастерий: по вопросам мирян, семьи и жизни, а также по вопросам справедливости, мира и миграции. Поднимались вопросы экономической ситуации Ватикана. Председатель Совета по экономическим вопросам кардинал Рейнхард Маркс проинформировал о выборе компании PricewaterhouseCooper в качестве внешнего аудитора. Глава Секретариата по экономическим вопросам кардинал Джордж Пелл сообщил о создании рабочей группы по анализу «будущего экономики Святого престола и государства Ватикан». В ее состав, помимо сотрудников Секретариата, вошли представители Государственного секретариата, Губернаторства, Администрации имущества, Конгрегации евангелизации народов, Секретариата по коммуникации и Института религиозных дел («банк Ватикана»). Рабочая группа уже начала свою деятельность.

В Эрбиле, столице автономного Иракского Курдистана, открыт Католический университет, рассказывает радиостанция. На его создание было потрачено 2 млн евро. Первые заработавшие факультеты будут обучать студентов экономике, языкам и информатике. Как заявил в интервью Radio Vaticana священник Самир Юсиф, открытие университета стало «для нас маяком надежды». Христиане и нехристиане смогут вместе находится в общем пространстве культурного сосуществования, и это большое дело. Особенно важен университет для трех миллионов беженцев, которые, спасаясь от джихадистов из ДАИШ, прибыли в Иракский Курдистан. Они создали средние школы, но будущее дает им учеба в университете. «Сегодня утром, когда я вышел из дома, то смотрел, как дети езидов идут в школу — Церковь нашла способ отправить их на учебу, это является признаком жизни», — подчеркнул отец Самир.

Глава ватиканской дипломатии, секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер открыл конференцию «Под мечом кесаря» в преддверии международной встречи по Ливии, которая пройдет в это воскресенье, 13 декабря, в Риме, пишет Vatican insider (Турин, Италия). Монсеньор выразил озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке. «Мы видим, что многие конфликты сложны и связаны друг с другом, поэтому мы должны искать политические решения для Сирии и помочь таким странам как Ливан и Иордания, в которых сосредоточилось очень много беженцев», — заявил дипломат. В отношении Ливии он отметил, что Святой престол не принимает участие в международной встрече, но «итальянская сторона держит нас в курсе событий». Ситуация в Ливии беспокоит Ватикан, потому что, как и всегда, Святой престол особенно волнует жизнь местной христианской общины, чье положение «катастрофически» ухудшилось после свержения Каддафи.

Ход российской операции в Сирии стал предметом разговора L'Agenzia ServizioInformazione Religiosa (Рим, Италия) с бывшим начальником Главного штаба Вооруженных сил Италии генералом Винченцо Кампорини. Издание взволновали слова президента России Владимира Путина, который заявил, что применяемые в Сирии крылатые ракеты большой дальности «Калибр», а также X-101, могут быть оснащены ядерными боеголовками. По мнению Кампорини, пугаться тут нечему. Россия ничем не дала понять, что собирается использовать ядерное оружие, а слова Путина — это сигнал политический. Комментируя предстоящий визит госсекретаря США Джона Керри в Москву, генерал заметил, что не сомневается в наличии дипломатического плана урегулирования сирийского конфликта. Однако, подчеркнул он, «к сожалению, мы находимся в ситуации, когда политические цели различных участников процесса не совпадают, даже в некоторых случаях противоположны». Вряд ли Россия, США, Италия и Германия используют свои вооруженные силы вслепую, надеясь на то, что нечто само собой родится из обломков. Нужно знать наперед, что делаешь, прежде чем восстановить жизнь на руинах. Вместе с тем, бывший начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии подверг критике решение турецкого президента Реджепа Эрдогана направить турецкие войска в Ирак, так это было сделано «в рамках сомнительной законности» и «личной политики Эрдогана».

Некоторые традиционалистские сайты хвалят Владимира Путина как главного врага «сатанинского нового мирового порядка», рассказывает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). А совсем недавно российский президент представил себя в новой роли — в качестве потенциального спасителя ближневосточных христиан. И даже его критики спрашивают, может быть, в этом есть смысл? Экспансия ДАИШ ввергла христиан в Ираке и Сирии в невообразимый кризис. Фактически, джихадисты стирают следы присутствия в регионе старейших христианских общин в мире. Западные политики наконец признали необходимость действовать, но президент Путин дает понять, что он готов идти дальше и агрессивно противостоять исламистам, пытающимся уничтожить древнее христианство. Но собирается ли Россия действительно обеспечить лучшую жизнь этим преследуемым меньшинствам? Если главная цель Путина состоит в уничтожении ДАИШ, то, безусловно, это поможет устранить серьезную угрозу для христиан региона. Но любой, кто следит за ходом конфликта, знает, что президент имеет и другую цель. В октябре он заявил, что России в Сирии хотелось бы укрепить законное правительство и создать условия для политического компромисса. Иными словами, Путин хочет сохранить Башара Асада.

В любом случае, сами сирийские христиане разделились во мнении, поможет ли им военная интервенция России или кого-либо другого. Сирийский католический архиепископ Жан-Клеман Дженбарт открыто поддержал вмешательство Москвы и также попросил содействия Великобритании. Тем временем, православные в Ливане распространили заявление, в котором они осудили использование в идеологических или политических целях идею защиты христиан, упомянув как пример операцию России в Сирии. Это странно, почему они чувствуют такую неприязнь к их православным единоверцам? По мнению журнала Economist, ливанские ортодоксы более уязвимы, чем марониты-католики, и, следовательно, они являются большими «арабами и не хотят расстраивать своих суннитских соседей, поддерживая Путина. Вместе с тем, выбор между «Путин заинтересован в оказании помощи христиан» и «Путин заинтересован в усилении влияния России на Ближнем Востоке» — это ложный выбор. Вполне возможно, что он заинтересован в обоих целях. Также возможно, что он рассматривает усиление российского влияния на Ближнем Востоке как синоним защиты христианства.

Американские мусульмане знают, как реформировать ислам, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Дискуссия по этому вопросу прошла в Вашингтоне в Heritage Foundation (Фонд Наследия). «Если мусульманские меньшинства в немусульманских странах защищены, мы должны требовать защиты немусульман в странах с мусульманским большинством», — заявила участник форума, бывший депутат пакистанского парламента Фарахназ Испахани. Она является частью группы, выступающей против ДАИШ и исламского экстремизма. По словам политика, как только «исламские экстремисты получают власть, начинаются нарушения прав человека, включая притеснение женщин, сексуальных и религиозных меньшинств, укрепляется государственная тирания и сектантские войны, и на передний план выходит присущий шариату фанатизм». Поэтому мусульмане должны способствовать закреплению «современных плюралистических ценностей» и «прав человека». В ходе дискуссии ее участники пришли к выводу, что в центре реформирования ислама должны быть права женщин и религиозных меньшинств.

Северная Корея открывается для католицизма, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Недавно в Пхеньяне побывала делегация во главе с президентом Конференции католических епископов Южной Кореи архиепископом Гигин Ким Хи-Чжуном. Они были официально приглашены северокорейским Католическим университетом. Одним из «наиболее обнадеживающих результатов», достигнутым в ходе визита, стало решение, что со следующего года южнокорейские католики будут направлять в Северную Корею священников для служения мессы во время «крупных праздников литургического календаря Католической церкви» (дело в том, что северокорейская католическая община уже несколько десятков лет не имеет священника). Первым таким праздником станет Пасха. Также в ходе переговоров проговаривался вопрос о возможной реконструкции церкви в Пхеньяне. Члены делегации обсудили с вице-спикером Народного собрания КНДР Ким Ен Дэ, как улучшить отношения между двумя Кореями. Этот официальный визит южнокорейской католической делегации, замечает издание, особенно важен в свете все большей роли южнокорейских католиков в планах национального примирения и возможного воссоединения двух Корей.

AsiaNews (Рим, Италия) осуждает попытки китайского руководства ввести новые нормы и ограничения, регулирующие деятельность религиозных организаций. Государственная администрация по делам религий объявила на своем сайте, что готовит национальный саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпином, на котором будут пересмотры положения о контроле над конфессиями. Многие христиане, опрошенные изданием, опасаются, что это лишь заставить общины еще сильнее уйти в тень. Дата проведения форума пока официально не объявлена. Тем не менее, подготовительные мероприятия имеют место быть. В этом году член Политбюро ЦК КПК Юй Чжэншэн нанес несколько визитов представителям пяти официальных религий (буддизм, ислам, даосизм, протестантизм, католицизм). Он также провел заседание Комиссии по делам религий Китайской народной политической консультативной конференции. Далеко не ясно, что именно станет темой обсуждения саммита. Наблюдатели считают, что речь зайдет о церковной собственности и регулировании деятельности Церквей в интернете. Государственная администрация по делам религий до сих пор использует церковную собственность в своих целях, хотя по китайскому законодательству, в частности, в отношении католиков имущество в размере примерно 13 млрд евро должно быть возвращено Католической церкви.

Си Цзиньпин на тему религии высказывался немного. Но можно вспомнить, что в мае этого года на встрече с активом Объединенного фронта (включает общественные организации, напрямую не относящиеся к Коммунистической партии) он настаивал на «китаизации» церковных организаций и укреплению ими своей независимости от иностранного влияния. Короче говоря, это единственный способ их выживаемости в Китае. «Китаизация» председателя КНР, кажется, заметно отличается от католического понимания этого процесса, сформированного со времен итальянского миссионера-иезуита Маттео Риччи и его последователей. Объединенный фронт в прошлом году дал ему свою трактовку — в первую очередь, речь идет о поддержки Церквями коммунистического правительства и китайского социализма. Религии должны действовать в интересах китайского общества и китайской нации, а также руководствоваться социалистическим и традиционными китайскими ценностями. «Китайскому христианству» следует отказаться от претензий на «превосходство» и исключительность и научиться сосуществовать с другими религиями. По мнению издания, Пекин последние десятилетия испытывает «навязчивую боязнь» повторить судьбу СССР. Однако его попытки устранить или заглушить религиозный фактор в действительности только уничтожают средства, которые бы помогли обрести реальный смысл и сплоченность китайскому обществу.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.