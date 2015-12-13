Экс-олигарх угрожает России революцией, но при этом сам рискует быть выдан швейцарскими властями в руки российского правосудия по обвинению в убийстве. Кроме того, печать Швейцарии отмечает, что заявления Навального о вероятном отмывании денег сыном российского генпрокурора Юрия Чайки ставят власти этой страны в весьма двусмысленное положение. С одной стороны, соучастие швейцарских банков в предполагаемом отмывании денег, бросает тень на репутацию Швейцарии, а, с другой, готовность швейцарских правоохранительных органов активно сотрудничать с российскими коллегами — не встречает одобрения у общественности. Швейцарские журналисты также с интересом понаблюдали за тем, во сколько обойдется Турции конфликт с Россией.

digest.press Михаил Ходорковский

Ходорковский подстрекает к революции

Российский экс-олигарх Михаил Ходорковский призывает к революции в России и обвиняет президента России Владимира Путина в антиконституционном перевороте. Эта революция может быть «мирной», заявляет бывший нефтяной магнат. Кроме того, он пообещал сделать все, чтобы верховенство права в России было восстановлено, а Путину пришлось бы ответить за свои действия перед независимым судом, сообщает бульварная газета Blick.

«Вся страна стала свидетелем антиконституционного переворота: незаконным парламентом были приняты несправедливые и враждебные свободе законы, они применяются нелегитимной властью и зависимой судебной системой», — приводит издание слова бывшего владельца «Юкоса».

Хотя, как утверждает Ходорковский, политика его не интересует, ситуация «не позволяет ему оставаться безучастным», добавляет таблоид.

Россия наносит ответный удар

Между тем российская судебная система встречно официально обвиняет критика Кремля Ходорковского в убийстве в 1998 году мэра сибирского города Нефтеюганска и призывам к свержению конституционного строя. Пресс-секретарь живущего в Швейцарии опального экс-олигарха уже назвала эти обвинения «фарсом», добавляет газета Luzerner Zeitung(LZ).

По словам газеты, Федеральное министерство юстиции в Берне заявило, что экстрадиция Ходорковского из Швейцарии в Россию в принципе возможна на основании Европейской конвенции о выдаче, которую ратифицировали обе страны.

«Однако, в соответствии с законом, экстрадиция возможна лишь в случае, если российские власти предоставят гарантии соблюдения основных прав обвиняемого», — цитирует издание главу информационной службы ведомства Фолко Галли.

Таким образом, официальный запрос российской стороны на выдачу Ходорковского будет рассмотрен властями Швейцарии только на основании предоставления стандартных гарантий, утверждает LZ.

Швейцария пошла по «следу» Навального

Власти Швейцарии ищут «швейцарский след» в «расследовании» Навального. Отмывал ли на самом деле сын российского генерального прокурора Артем Чайка сомнительные средства в Швейцарии, теперь выясняют ведомства этой страны. Ведь, с одной стороны, скандал бросает тень на местные финансовые центры, которые поступили неправильно, если соучаствовали в отмывании денег. С другой стороны, правовая помощь Швейцарии поможет России пролить свет на эту историю, вызвавшую скандал, передает газета Neue Zürcher Zeitung.

Как пишет издание, пока неясно, каким образом это дело отразится на взаимоотношениях между Федеральной прокуратурой Швейцарии и Генеральной прокуратурой России. Управление Федеральной прокуратуры Швейцарии в прошлом неоднократно упрекали в недостаточном понимании политических аспектов при взаимодействии с российскими властями. Ведь Швейцария невольно помогает российскому режиму избавляться от политических оппонентов и неприятных лидеров бизнеса. Это напоминает о неприятных эпизодах в связи с делами «Юкоса» и Магницкого.

Жалобы турка

Турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек оценивает потери турецкой экономики из-за конфликта с Россией более чем в 9 миллиардов долларов по итогам года. По его оценкам, российские санкции в худшем случае обойдутся Турции в 0,4% ВВП, а турецкий экспорт в Россию уже упал на 30−40%. Число российских туристов в Турции также резко сократилось (на 600 тысяч человек). Кроме того, заморожены множество строительных проектов в России, которые осуществлялись с помощью турецких компаний, сообщает журнал Schweiz Magazin(SZ).

Турция дорого поплатится

По данным Европейского банка реконструкции и развития, российские санкции в 2016 году могут замедлить экономический рост Турции от 0,3 до 0,7 процентных пункта в год. Некоторые эксперты оценивают предполагаемые потери в два раза выше. Парламентарии Народно-республиканской партии Турции уже подсчитали, что турецкая экономика недосчитается в результате российских санкций примерно 20 миллиардов долларов или 3% ВВП, уточняет.