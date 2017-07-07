



Kevin Dooley common.wikimedia.com Мемориал жертв Нанкинской резни. Фотографии выживших

Прикрывающееся религиозными лозунгами «Исламское государство» является лишь одной из голов фашистской гидры, вновь поднимающей свои уродливые головы по всему миру — на Украине, в Прибалтике, в Грузии, в Польше, в России, в Германии, в США и, наконец, в Японии, откуда все чаще доносятся голоса, требующие предания Нанкина забвению. Каждая голова гидры наряжена в национальный костюм соответствующего народа, каждая сыплет цитатами из национальных поэтов и священных текстов, и каждая ждёт возможности показать себя в своём Нанкине или своём Бабьем яру. Борьбу с ИГИЛ мы ошибочно уравняли с борьбой с терроризмом, на самом деле это всё та же война с фашизмом. Дело, которым героически занимались наши деды и прадеды и которым пришло время заняться и нам.

Захватнические войны — дело неблагодарное. Со времён Наполеона сформировавшийся в Европе кружок правителей стал на правах «международного сообщества» бороться со всяким изменением создавшейся геополитической обстановки, главным выгодополучателем которой он и являлся. Без официального мандата или хотя бы молчаливого согласия одной, а лучше нескольких европейских супердержав какие-либо серьезные изменения были немыслимы. Особенно жестко пресекались попытки реализации своих амбиций военным путём.

И всё же вскармливаемые ненасытным европейским и американским капиталом Германия и Япония, недовольные своим положением каждая по своим собственным причинам, искали свои собственные способы это положение изменить. Про немецкие методы реализации геополитических и просто политических амбиций европейцам, как кажется, напоминать не нужно (хотя в последнее время и это всё более и более под вопросом), японский же путь менее известен.

Нагнетание чувства превосходства японской нации над любыми другими, в целом мало отличное само по себе от «лучших» европейских образцов, в Стране восходящего солнца было причудливо переплетено с уважением и некоторым пиететом по отношению к европейцам. Начав захватывать те куски Азии, которые были менее всего защищены и более необходимы с точки зрения дальнейших завоеваний, японцы строго придерживались политики, согласно которой ни один европеец не должен был пострадать, их лишь аккуратно экстрадировали согласно лозунгу «Азия для азиатов». Это охранительство во многом способствовало мягкой реакции фашиствующего Запада тридцатых годов XX века на фашистские амбиции своих дальневосточных партнеров по бизнесу.

13 декабря 1937 года японские войска взяли штурмом город Нанкин — столицу Китая (из Пекина столица была перенесена в Нанкин в 1928 году). За несколько предшествующих лет 250-тысячный город вместил в себя ещё около восьмисот тысяч переселенцев и беженцев от японской оккупации. Город был полон несчастными людьми, ищущими лучшей участи. Эвакуация не проводилась, напротив, китайские военные перекрыли выезд из Нанкина для гражданских лиц, таким образом пытаясь мотивировать город защищаться до последней капли крови.

Японская армия, от солдата до генерала пропитанная национальной гордостью, своей мессианской ролью по отношению к «меньшим братьям в семье азиатских народов» и божественной избранностью, и раньше не отличавшаяся гуманностью и строгим соблюдением законов военного времени, в Нанкине раз и навсегда показала миру, до чего доводят идеи такого рода.

Никак не сдерживаемые, а наоборот, горячо поощряемые своим руководством, японские военные на протяжении шести недель убивали, насиловали и разоряли все, что попадалось им на пути. Чтение воспоминаний переживших этот кошмар и самих японцев, участвовавших в этом безумии способно лишить душевного равновесия даже самых хладнокровных людей, и даже самое безобидное, что можно там найти, непригодно к открытой печати в незащищенных от детских глаз источниках. Достаточно сказать что в большинстве случаев для убийства применялось холодное оружие, а большинство акций были массовыми и заканчивались гибелью китайского населения, даже если начинались как грабеж или посещение публичного дома.

Смотрите далеко не самые страшные фотографии Нанкинской резни

По разным оценкам, в Нанкине за эти полтора кровавых месяца погибли от 150 до 500 тысяч человек. Эти дни навсегда останутся чёрной страницей в истории не только Японии, но и всего человечества, вечно напоминающей о том, что происходит с человеком, когда он решает, что он лучше другого, что он вправе распоряжаться его судьбой.

Смотрите галерею «Мемориал жертв Нанкинской резни»

Сегодня человечество столкнулось с другой силой, которая под прикрытием звонких лозунгов о превосходстве и праве на такфир организует фашистское государство на подконтрольной ей территории. Как в третьем Рейхе не было и близко духа Римской империи, так и в новом халифате, якобы устраиваемом ИГИЛ с его воистину нанкинскими методами, нет и толики духа классического Халифата, особенностью которого всегда считалась веротерпимость и административное совершенство. И борьба с ИГИЛ должна быть столь же яростной, какой была война с фашизмом в XX веке — что с немецким, что с японским. Иначе человечество окончательно проиграет.