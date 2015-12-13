Прошедшая испанская пресс-неделя оказалась на редкость бедной на громкие расследования, убийственные обвинения и восхищенные аплодисменты. Говорят, такое затишье бывает перед бурей.

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«Президент России Владимир Путин заявил, что готов уничтожить любую силу, которая буде угрожать в Сирии российским военным. Глава РФ подчеркнул, что его распоряжения о ведении борьбы в зоне конфликта будут очень жесткими, — сообщает El Mundo. — Российский лидер настаивает на том, что любой объект, угрожающий русским военным должен быть уничтожен безотлагательно».

Газета воздерживается от комментариев. В случае с El Mundo это означает, что редакция не располагает достаточным объемом негативной информации, способной выставить российских военных и их Главнокомандующего в роли «плохих парней».

«Путин напомнил, что русская операция причинила инфраструктуре террористической организации очень сильный ущерб, и это позволило качественно изменить ситуацию в Сирии, а без русских конфликт в САР длился бы десятилетия. Русский лидер отдает себе отчет, что проблема еще не решена, потому что, по его словам, 70% территории Сирии и многие земли Ирака находятся под контролем Исламского государства».

«Эти заявления Путина прозвучали через два дня после того, как Государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что собирается на следующей неделе посетить Москву, чтобы порешать проблемы Сирии и Украины».

От выставления каких-нибудь оценок политобозреватели газеты опять-таки воздержались, но подчеркнуть важность события им все же удалось.

El Confidencial в присущей этому электронному изданию манере, поиграл с интересом читателя, дав ему «почувствовать разницу». Между заголовком и содержанием текста. Ну, какой испанец не кликнет на титул «Путин объявил, что вооружает силы, противоборствующие Сирийской Свободной Армии»?

Путин? Который всегда был за Асада? Оружие для оппозиции? Мир перевернулся, не иначе. Надо обязательно почитать!

В первых же строках материала неожиданно выяснятся, что «вы нас ребята не совсем правильно поняли»: на самом деле президент России готов поддерживать оружием те воинские подразделения оппозиции, что готовы воевать вместе с правительственной армией против войск ИГ. А в заголовок столь длинная подача просто не вошла по размеру. Слегка ошарашенный таким поворотом читатель, не желающий сам себе признаваться, что его обвели вокруг пальца игрой слов, будет искать в тексте сатисфакции. До последней буквы. И дочитает его до конца.

«Вместе с министром обороны России Шойгу Путин подчеркнул, что российская сторона уже начала снабжать вооружением и боеприпасами Сирийскую Свободную Армию, крупнейшую группировку из числа оппозиционных Башару Асаду. ССА получит и поддержку с воздуха в тех сражениях, которые она будет вести совместно с правительственными войсками против ИГ. Шойгу добавил, что около 5000 повстанцев из ССА уже воюют плечом к плечу с правительственными подразделениями против сил экстремистов в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Ракка.

Президент Путин особо отметил, что военные операции России спровоцированы угрозой джихадизма, и не служат каким-то ее геополитическим интересам».

И это издание, как и El Mundo, от комментариев предпочло воздержаться.

«МВФ решил реформировать свои собственные принципы с тем, чтобы узаконить будущее финансирование Украины. Государства, не выполнившего условия, на которых оно получало предыдущие кредиты. Ничем иным, как ударом, направленным против России, это назвать нельзя, — реагирует El Economista на действия Международного Валютного Фонда. — Россия не согласна. Однако, решение вступит в законную силу немедленно и невозвращенные Украиной кредиты будут компенсированы новыми.

Несогласие России с таким развитием событий было ожидаемым. Ее министр финансов обвинил МВФ в фактическом закреплении и легализации возможностей для Киева не платить по долгам.

Путин уже объявил, что Россия подаст в суд с иском о взыскании с Украины трехмиллиардного долга, а глава минфина потребовал от ведомства Кристин Лагард созыва Совета Директоров МВФ, который должен будет подтвердить имеющийся у Украины долг перед Россией.

Почти все члены правления МВФ одобрили пересмотр политики выдачи кредитов, подчеркнув, что одним из важных условий для кредитования является экономическая состоятельность заявителя, а само государство-должник должно продемонстрировать стремление к достижению соглашения с кредитором».

Комментариев, такова уж была мода прошедшей недели, не последовало. Да и что, собственно говоря, комментировать, если государству-должнику «стремление к достижению соглашения с кредитором» видится только в образе выдвигаемых им заведомо неприемлемых предложений? Поддержать такие идеи означало бы для солидного экономического издания публично уронить свой уровень. А выступить с критикой, очевидно, еэсовско-американская солидарность не позволяет.

АВС констатировала, что «Украина платить не будет, потому что МВФ изменил свою политику по отношению к кредитованию этой страны».

«Вначале премьер Медведев поделился своими ощущениями, сказав: «Чувствую, что они платить не будут, потому что мошенники, а наши западные партнеры, вместо того, чтобы помочь добиться исполнения должниками обязательств, наоборот препятствуют тому, чтобы мы подали иск против неплательщиков». Чуть позже президент Путин распорядился этот иск подать. После этого Киев пообещал тоже подать в суд, если Россия не примет его предложения скостить долг на 20%».

АВС, как и упомянутые выше издания, тоже не проявила склонности высказать свое мнение о ситуации. Похоже, испанская пресса просто выдохлась в течение последних нескольких недель, насыщенных терактами и неожиданным скачком напряжения в турецко-российских отношениях.