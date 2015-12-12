



Коллаж ИА REGNUM Эрдоган Великолепный

Ирак наряду с Сирией становится еще одним узлом геополитической конкуренции на Ближнем Востоке, своего рода новой точкой стратегического разлома. И дело уже не в том, что значительная часть территории этих стран находится под контролем ИГИЛ («Исламское государство» — структура, запрещенная в России), а в том, что Турция начала внедрять свой сценарий действий в отношении Дамаска и Багдада. Так, курдские сайты со ссылкой на свои источники, близкие к военным кругам Израиля, сообщили, что «истинной причиной атаки турецким истребителем F-16 российского фронтового бомбардировщика Су-24 является месть за сорванное действиями российской авиации совместное наступление бригады сирийских туркмен и «Джебхат аль-Нусры» на правительственную армию Сирии в провинции Латакия с целью выхода к Средиземному морю и установления контроля над стратегической трассой, соединяющей сирийскую Латакию и турецкую Антакию», что еще раз демонстрирует нежелание Анкары считаться с законным правительством в Дамаске.

Наступление должно было начаться в ночь с 24 на 25 ноября, однако удары ВКС РФ по исходным позициям террористов сделали его невозможным. Пойдя на провокацию с российским бомбардировщиком, Турция, по словам члена исполнительного совета Ассоциации обществ Курдистана Рызы Алтуна, «опираясь на США, коалиционные силы, более всего — на НАТО, действуя провокационными методами, пыталась столкнуть лбами эти две силы, то есть Россию с НАТО». Не получилось. Теперь Анкара стала действовать аналогичными средствами уже в отношении Ирака, даже несмотря на то, что официально признает власть Багдада и заявляет о «необходимости сохранения территориальной целостности этого государства». 4 декабря Турция перебросила на территорию северного Ирака в район Башика провинции Найнава близ Мосула батальон своих Вооруженных сил с большим количеством тяжелой бронетехники.

В последнее время турецкие «инструкторы» проводили обучение бойцов курдских военизированных формирований «Пешмерга». По имеющейся информации, произошло это якобы по просьбе «губернатора» Мосула Атилы Нуджафи, бежавшего из города после его захвата в июне 2014 года боевиками ИГИЛ и каких-то «региональных властей» провинции Найнава. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что эта акция будто бы была согласована еще в 2014 году во время визита премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади в Анкару. Багдад опроверг это сообщение как не соответствующее действительности и свидетельствующее о том, что Турция игнорирует правительство Ирака, не считая себя обязанными ставить его в известность о перемещениях военных колонн, не говоря уже о получении санкции на это. В этой связи официальный представитель премьер-министра Ирака Саад аль-Хадиси заявил, что Багдад в ближайшее время подаст в СБ ООН жалобу в связи с действиями Турции на иракской территории.

Мы же отметим, что еще один кризис, связанный с вводом турецких войск на север Ирака, уже становится новым направлением региональной дестабилизации. И вот почему. Сейчас сформирован, правда, официально еще не подкрепленный «союз четырех» — Россия-Иран-Сирия — Ирак. В интервью Al Jazeera Эрдоган заявил, что этот «союз» якобы стремится «установить во всем регионе, включая Сирию, свой режим, основанный на разжигании межконфессиональной розни». По его словам, «в руководстве Ирака сунниты оказались на задворках». По факту Анкара пытается разжечь на иракской земле гражданскую войну, создать ситуацию, при которой турецкую интервенцию в Ирак можно было бы представить как операцию, направленную на поддержку части суннитских политических сил, способных развязать борьбу против «иранского влияния». Одновременно Анкара укрепляет контакты с властями курдской автономии Ирака, чтобы подвести соотношение баланса сил в стране к «точке невозврата». Так, глава курдской автономии Масуд Барзани заявил, что «в противостоянии между Анкарой и Багдадом Эрбиль стоит в стороне», отказывая тем самым центральным властям в своей поддержке.

Действия Анкары в северном Ираке направлены на формирование собственной сферы влияния в нефтеносном районе Мосула и Киркука, где, по данным турецких СМИ, «в последние месяцы активизировалась конкуренция между суннитами, курдами, туркоманами и поддерживаемым Ираном шиитским ополчением», а Тегеран якобы «планирует создать в Киркуке и Мосуле зону своего влияния». Иран опроверг эти сообщения, но и на его направлении открыто просматривается стремление Турции противопоставить «союз четырех» и возглавляемую США международную коалицию по борьбе с ИГИЛ уже на иракском направлении. Не случайно замминистра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан квалифицировал такие действия Анкары как провокационные, ничего не имеющие общего с борьбой с ИГИЛ и «ставящие под угрозу безопасность региона».

Турция почти на официальном уровне заявляет, что переброска воинского контингента в район северо-восточнее Мосула была согласована с США. Однако Вашингтон открестился от этого со словами, что «Анкара действует не в формате коалиции», а официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что «Ирак и Турция должны сами урегулировать вопрос о присутствии турецких войск на севере Ирака». В то же время специальный представитель президента США в коалиции антиисламистских сил Бретт МакГерк выступил против развертывания турецких войск около иракского Мосула.

Степень непредсказуемости Анкары стала зашкаливать. От режима Эрдогана сегодня можно ожидать чего угодно, вплоть до самых враждебных действий по отношению к непосредственным соседям Турции. Очередная провокация Анкары в северном Ираке — явное тому свидетельство.