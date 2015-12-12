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На прошлой неделе австрийские СМИ активно обращались к российским и постсоветским проблемам. Пытливые журналисты Альпийской республики раскопали детали бизнеса Елены Батуриной, заинтересовались отмыванием денег украинским депутатом Мартыненко и спрогнозировали участь санкционных австрийских продуктов на японском и корейском рынках.

«Интеко» в ожидании позитива

Девять лет назад Елена Батурина начала инвестировать в австрийский гостиничный бизнес, пишет Tiroler Tageszeitung. С тех пор в отель Grand Tirolia и гольф-комплекс в Айхенхайме было вложено свыше 80 млн евро. Несмотря на это, состояние тирольских активов супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова оставляет желать лучшего. «Мы делаем ставку на качество, и у этого есть своя цена», — именно так представитель Inteco Beteiligungsgesellschaft Генрих Бланк объяснил финансовые неудачи в интервью газете из Инсбрука. Судя по всему, цена эта немалая: за 2014 год чистый убыток составил около трех миллионов евро, продолжив негативную тенденцию предыдущих лет. При этом слабым звеном оказался именно гольф-клуб, на долю которого приходится дефицит в 2,5 миллиона. Впрочем, руководство компании сохраняет боевой настрой и рассчитывает на позитивный результат в нынешнем году. «Мы лучшие в Кицбюэле, — заявляет Бланк. — Я уверен в развитии».

Австрийские крестьяне на азиатском рынке

Экспортные потери австрийских фермеров от российских антисанкций являются обозримыми, отмечает Der Standard. До недавнего времени Российская Федерация была важным рынком сбыта: поставки свинины и сыра на который в 2013 году составили около миллиарда евро. «Его выпадение непросто компенсировать, однако экспортные потоки были перенаправлены на другие рынки», — поясняет министр сельского хозяйства Альпийской республики Андре Руппрехтер в ответ на депутатский запрос представителей Австрийской партии свободы. Так, в 2014 году экспорт сельскохозяйственных товаров и продуктов питания вырос на 2,4 процента, а в первом квартале текущего года он составил 2,9 процента. Прирост пришелся главным образом на азиатские рынки, в особенности на Южную Корею и Японию. В то же время экономическое положение австрийских крестьян остается напряженным, считают в министерстве. Закрытие российского рынка для европейских фермеров усугубляет давление на цены на молоко и свинину внутри ЕС, вызванное перепроизводством.

Украина скользит по тонкому льду

На востоке Украины длится затишье. По мнению Salzburger Nachrichten, бездействие России не стоит расценивать как нечто надежное либо окончательное. Продление европейских санкций, а также принятие Черногории в НАТО видятся журналистам из Зальцбурга правильными шагами, ведь Путин, по их мнению, трактует сигналы к ослаблению напряженности как признаки слабости. Издание призывает Запад сочетать в своей политике настойчивость с готовностью к диалогу с Москвой. При этом зальцбургские прогнозы для Украины остаются мрачными. Поджигатели войны в лице националистов на западе и сепаратистов на востоке настроены в отношении друг друга принципиально враждебно, а экономика находится в бедственном положении. Надежда при этом возлагается на соглашение об ассоциации с ЕС, которое должно установить новые рамки для политических и экономических действий. Решающим шагом должна стать победа над коррупцией и олигархией, и в этом Евросоюз, как считает Salzburger Nachrichten, сможет помочь лучше, чем до сих пор.

Польский сценарий сирийского конфликта

По мнению Die Presse, Россия с каждым днем все сильнее увязает в болоте сирийской гражданской войны. Однако военное участие позволяет Москве вмешаться в процесс формирования новых государственных структур и сфер влияния в регионе. Газета приводит мнение польского эксперта по Ближнему Востоку Лукаша Фирека, опубликованное в журнале «Новая Восточная Европа». Фирек рассматривает два варианта развития событий для России. Оптимистичный сценарий предусматривает установление сирийскими правительственными войсками контроля над западом и центром страны. В этом случае Россия сохранит свои опорные пункты в регионе и будет играть важную роль в заключительном мирном процессе. При пессимистичном варианте произойдет объединение сирийской оппозиции под предводительством Саудовской Аравии, Турции и Катара, в результате чего режим Башара Асада окончательно ослабеет. Тогда России придется усилить свои войска в регионе, для того чтобы защитить сжавшийся до размеров небольшого прибрежного участка «Алавитстан». Такой исход ситуации обойдется для Путина дорого во всех отношениях, полагает венская газета.

Таинственные сделки в Вене

Газета Kurier обнаружила настоящую машину по отмыванию денег в самом центре австрийской столицы. В двух непрезентабельных офисах недалеко от собора Святого Стефана проворачиваются крупные сделки по торговле ураном, титаном, газом и химической продукцией между Украиной, Казахстаном и Россией. Две фирмы — «Bollwerk Finanzierungs — und Industriemanagement AG» и «Antra GmbH», подконтрольные украинскому депутату Николаю Мартыненко, проявляют в последнее время удивительную активность. Они снабжают газом одесское химическое предприятие и реализовывают его продукцию, а также закупают уран для украинских атомных реакторов. И все это с наценкой в 30 и более процентов. Но самое поразительное, по мнению журналистов из Вены, состоит в том, что через одну из этих фирм украинский титан поставляется дочерней компании «Ростеха». Раскрытие этой схемы бросает тень на первых лиц украинского государства: в прошлом бессменный председатель Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности и близкий друг Януковича, Николай Мартыненко называется венской газетой доверенным лицом президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка, чьи пострадавшие на трибуне Рады тестикулы также привлекли внимание австрийской печати.