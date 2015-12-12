



ukraine-today.com.ua Российские войска

СМИ ФРГ всерьез опасаются военного вмешательства России в борьбу с терроризмом и на территории Ирака, куда без позволения местных властей уже вторглись турецкие войска для «защиты» и во имя «солидарности». Кроме того, в интервью с одиозной белорусской писательницей Светланой Алексиевич одно немецкое издание позволило себе всерьез порассуждать об имперских «комплексах» и духовной «неполноценности» россиян.

Русский гранатомет всполошил Стамбул

Во время прохождения российских военных кораблей по проливу Босфор возле Стамбула российский солдат демонстративно стоял на палубе с гранатометом в руках (так в оригинале — прим. ИА REGNUM). Турецкое правительство возмущено и заявляет о нарушении норм международного права, пишет газета Handelsblatt.

По мнению издания, конфликт между Россией и Турцией обостряется. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу обвинил Россию в провокациях в проливах между Черным и Средиземным морями. Подобное поведение, по мнению турецких властей, является открытой провокацией и должно прекратиться, а России надлежит вести себя более зрело. Министерство иностранных дел Турции даже вызвало российского посла Андрея Карлова для дачи объяснений по поводу инцидента с гранатометом.

Анкара потеряла связь с реальностью

Более того, Турция обвинила Россию в этнических чистках в Сирии. Москва якобы намерена изгнать оттуда всех суннитов и туркменов, пишет журнал Spiegel.

«Россия пытается проводить этнические чистки в северной Латакии», — приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung(FAZ) слова премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, сказанные им в рамках пресс-конференции журналистам западных СМИ.

В свою очередь уже Кремль возмутился и опроверг подобные заявления, назвав их недостойными и необоснованными. В ответ пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что турецкое руководство пребывает в полном отрыве от жизни и действительности, отмечает Spiegel.

Агрессивно-принудительная защита

Как пишет FAZ, в разгар полемики по поводу присутствия турецких войск в Ираке Анкара призвала своих граждан покинуть арабские части этой страны. Министерство иностранных дел Турции попросило турецких граждан избегать пребывания во всех иракских провинциях за исключением Дахук, Эрбиль и Сулеймании, которые находятся в автономном курдском регионе на севере. Ведомство обосновало это ростом угроз насилия, террора и похищений в отношении турецких граждан и компаний.

По словам издания, в настоящее время развертывание турецких войск и бронетехники в иракском городе Мосул нагнетает напряженность между Анкарой и Багдадом. По турецким данным, военные инструкторы из Турции уже с марта прибывают в регион, чтобы обучать иракских ополченцев для борьбы с террористами «Исламского государства», которые контролируют большую часть севера и запада Ирака. Тем не менее, правительство в Багдаде призывает Турцию к выводу войск с иракской территории, так как они пришли в страну без их согласия. Ахмет Давутоглу уже заявил, что турецкие войска были направлены в область боевых действий для защиты населения.

«Это не акт агрессии, но акт солидарности», — цитирует FAZ турецкого премьера.

Кроме того, Давутоглу заявил, что его правительство «разгневано и разочаровано» российскими воздушными ударами в Сирии, которые могут вызвать новую лавину беженцев. По мнению турецких властей, в случае, если российские авианалеты будут продолжаться, то территорию от Алеппо до Латакии могут покинуть еще три миллиона человек. При этом Давутоглу не забыл оценить гостеприимство турецкого народа по отношению к беженцам и уколоть Европу, заявив, что в Турции никогда не было движения PEGIDA (мирное протестное движение «Патриотические европейцы против исламизации Старого Света» — ИА REGNUM). В свою очередь Россия еще до эскалации ситуации на Ближнем Востоке предостерегала Турцию в связи с развертыванием ее войск в Сирии, отмечает FAZ.

«Люфтваффе Путина» атакуют Ирак?

Россия вмешалась в спор между Турцией и Ираком. Ранее Москва уже пообещала военную помощь Багдаду. В своей жажде власти Путин долго не раздумывает. Означает ли это, что «люфтваффе Путина» вскоре нападут и на Ирак, задается вопросом журнал Focus.

Вероятное вмешательство России в турецко-иракской конфликт, по мнению журнала, является признаком возможного альянса между Москвой и Багдадом. Россия, Ирак и Иран уже договорились обмениваться разведывательной информацией для борьбы против «Исламского государства». Кроме того, МИД России несколько месяцев назад предложил Багдаду военную помощь в войне против террористов. Хотя пока иракские власти не приняли это предложение, не исключено, что российская авиация вскоре будет наносить удары и по объектам «Исламского государства» на иракской территории.

В конфликте между Ираком и Турцией, Россия, вероятно, намерена воспользоваться возможностью на словах продемонстрировать силу без необходимости брать на себя твердые обязательства, полагает Focus.

Россия — страна идиотов и империалистов

Действия России на мировой арене, по мнению газеты Die Welt, обусловлены тем, что у России «имперский комплекс», а в стране настало время торжества духовно и психически неполноценных людей.

Россия является страной с глубоким комплексом неполноценности, который требует компенсации. Он возник у нее с течением «западников» в XIX веке, которые самокритично писали: «Мы, русские, ничего не дали миру». Быть может, в этом кроется причина сегодняшней воинственности России, размышляет издание.

Ныне свободный человек (на постсоветском пространстве — прим. ИА REGNUM) больше не существует, а есть лишь различные формы русской, белорусской, казахской автократии и тоталитаризма, религия же стала инструментом в руках правящего аппарата, публикует газета откровения из интервью белорусской писательницы Светланы Алексиевич.