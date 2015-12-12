



Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Украины Арсений Яценюк

О чем должен говорить премьер-министр в отчете парламенту?

О социально-экономической ситуации в стране. О реальности сегодняшнего дня. О ближайших своих действиях. В случае с Украиной — о том, сколько еще будут расти тарифы. Куда делись взятые в долг кредиты. Как будут договариваться со своими гражданами на юго-востоке.

А что премьер-министр Украины на самом деле говорит в своем отчете?

О российской угрозе. О достигнутых успехах (на всякий случай не упоминая, о чем речь). О том, как плохо было при Януковиче и после него. Чем больше проходит времени, тем больше зла от Януковича.

А еще Яценюк говорит о светлом будущем. Хорошая жизнь начнется нескоро. Зато она будет настолько хорошей, что газ Украина не только не будет покупать, но даже начнет его экспортировать. А безвизовый режим с ЕС начнется еще раньше — в следующем году. Прекрасно жить в таком мире. Жалко, что Украина живет совсем в другом.

Какие вопросы должны задавать премьер-министру депутаты парламента?

Возвращать его на грешную землю. В случае с Украиной — спросить, когда начнут расти пенсии. Что будет с курсом гривны. Где взятые в долг деньги. Какие шансы на мир на востоке страны. Хватит ли угля и газа зимой.

А о чем украинские депутаты спрашивают на самом деле?

Комментируют его риторику. Спрашивают о подковерных договоренностях. Ни одного конкретного, предметного вопроса — ни от «коалиции», ни от «оппозиции». Ни про тарифы, ни про кредиты, ни про газ, ни про гривну.

А еще депутаты дерутся. Депутат от блока Петра Порошенко подошел к трибуне, подарил Яценюку букет красных роз, обнял его двумя руками за талию и вынес с трибуны. Началась драка. Пять минут подрались, потом спокойно сели и продолжили слушать отчет.

Зачем они дерутся? Создают видимость политической борьбы. Отвлекают внимание избирателей. Кто с кем подрался? Представители Яценюка с представителями Порошенко. Молочные майдановские братья.

И теперь зрители, вместо того, чтобы обсуждать, когда кончится падение гривны, будет ли тепло зимой, вернется ли мир на Донбасс, где кредитные миллиарды и т.д. — вместо всего этого зрители обсуждают, кто из участников драки прав. Вместо того, что обсуждать, справляется ли Яценюк с работой, они будут обсуждать, кто кому дал в глаз.

В своем комментарии по поводу драки Арсений Яценюк сказал, что в парламенте «много дебилов». Тот редкий случай, когда с ним хочется согласиться. Депутаты доказали это и еще один раз. Когда Яценюк ушел, они приняли обращение «к мировой общественности» с призывом ужесточить санкции против «верхушки РФ».

Там сказано, что РФ — это террористическое государство, которое засылает на Украину террористов. Имеется в виду вчерашняя история о «поимке» украинскими спецслужбами «российских диверсантов». Правда, эти «диверсанты» почему-то находились в квартире со своими детьми, а один из «российских диверсантов» и вовсе оказался членом «Правого сектора». Но это детали.

У Украины огромные долги, рухнувший уровень жизни, незаконченная гражданская война. А депутаты стаскивают премьер-министра с трибуны и дерутся между собой.

У Украины — неподъемные для граждан тарифы, политическая цензура, прохладные батареи в квартирах. А депутаты принимают обращение к мировой общественности о российской террористической угрозе.

Все вопросы на Украине решаются пятью политиками и десятью олигархами в кулуарах. Политический театр существует для создания видимости и отвлечения внимания. Методы устарели, режиссеры повторяются. Правительство плохое, мы между собой подеремся, а голосовать против правительства не будем. В стране все плохо, но виноват Путин. Продолжим осваивать кредитные миллиарды, ронять уровень жизни и разыгрывать дурной спектакль.

Перефразируя Хармса: Закрывайте театр! Нас всех тошнит.