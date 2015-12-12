Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совещании министров иностранных дел стран, входящих в Североатлантический альянс, представил логотип намеченного на июнь следующего года саммита в Варшаве.

Джон Уильям Уотерхаус. Наяда. 1893

«Министры, ваши превосходительства, дамы и господа, это действительно большая честь и удовольствие представить этот логотип вместе с министром Ващиковским и вместе с ним сделать то, что является важным шагом на пути к нашей следующей встрече на высшем уровне в Варшаве, — заявил Столтенберг. — И изображение варшавской русалки, эмблемы великого города, которой более 600 лет, рассказывает нам легенду, как спасенная местными рыбаками русалка, вооруженная мечом и щитом, готова защищать город и его людей. Точно так, как сегодня НАТО защищает граждан Польши и всех граждан во всех странах союзников».

Пресноводная русалка Мелюзина, фея из кельтских и средневековых легенд, ставшая символом польской столицы, давно будоражит умы. Сильна Польша своими женщинами! Не случайно в XIX веке один из российских авторов писал: «Женщина в Польше — вечная, неугомонная, неизлечимая повстанка… Польская женщина вся — воображение, пламень и молитва. В иные минуты, правда, на нее действует немного ксендз, вооруженный распятием, отпущением грехов и пеклом. Другого начальства она не признает, напротив, у нее самой есть постоянное стремление подобрать к своим рукам, к своим хорошеньким ручкам, решительно все, и она подбирает. Она характерна, она молодец, эта польская женщина, нечего сказать, в ней есть что-то мужественное удалое… Герб Варшавы недаром представляет Сирену с саблей».

Эта женская эмоциональность, свойственная польской душе, зачастую отражается на ее политике. В частности, в сфере обороны. В начале декабря в Польше политики и чиновники обменялись мнениями о нужности размещения в стране ядерного оружия. Напомним канву событий. Выступая в эфире телеканала Polsat News заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский заявил, что правительство «размышляет» и «анализирует» возможность участия в программе НАТО, в рамках которого США предоставляют своим союзникам доступ к ядерному оружию. На вопрос, планирует ли Варшава присоединиться к программе, Шатковский ответил, что «конкретные шаги сейчас обдумываются» и «необходимо политическое согласие». Программа по предоставлению доступа союзникам США к ядерному оружию заключается в том, что оно находится на американских базах на территории стран-членов Альянса. По словам заместителя министра, «теоретически такое место могло бы находиться в Польше». В случае войны союзники с согласия Вашингтона получают возможность использовать ядерные бомбы.

Однако вскоре последовало разъяснение министерства обороны Польши, в котором было сообщено, что работа над доступом государства к американскому ядерному оружию не идет. Слова Шатковского следует рассматривать в контексте комментариев западных аналитических центров, касающихся дефицита возможностей ядерного устрашения на восточном фланге НАТО.

«В комментариях предлагаются разные решения, в том числе соглашение об общем владении тактическим ядерным оружием НАТО», — подчеркнули в министерстве обороны Польши. Как отметила Заграничная служба Польского радио, слова заместителя министра шокировали не только международных партнеров, но и самих поляков. Советник президента Польши по международным вопросам Кшиштоф Щерский уточнил, что участие в переговорах о тактическом ядерном оружии НАТО «никто не проводит ни в канцелярии президента, ни в правительстве, или я не знаю об этом. Конечно, есть дискуссия, которая ведется в рамках целого пакта относительно того, что должно произойти в Варшаве во время саммита НАТО в следующем году. Но эта дискуссия не включает подобного решения. Ведется дискуссия на тему того, что нового можно сделать в рамках расширения альянса в этой части Европы, на двух уровнях: и что касается гарантий безопасности, и что касается запугивания. То есть мы должны быть уверены, что даже потенциальный агрессор воздержится от каких-то действий на территории Центральной и Восточной Европы, поскольку поймет, что ему ответят соответствующим образом. И это то решение, которое, конечно, должно быть принято во время саммита НАТО в Варшаве. Но оно не будет касаться тех элементов, о которых размышлял заместитель министра». Более резко выразился бывший министр обороны Томаш Семоняк, который в студии телеканала TVN24 назвал дискуссии об участии Польши в ядерной программе «большой ошибкой, которая хуже, чем преступление», что может повлиять на безопасность страны и на решения саммита Альянса в Варшаве. «Я думаю, мы все вспомним мои слова, когда окажется, что на встрече в июне не будет принято никакого решения о постоянных базах, мы дали всем скептикам аргументы против укрепления восточного фланга НАТО», — подчеркнул экс-министр.

Высказывание Семоняка становится понятным, если вспомнить динамику изменений польской позиции по укреплению так называемого «восточного фланга» Альянса. Первоначально Варшава выступала за размещение постоянных баз НАТО и воинского контингента по примеру того, как это было в ФРГ во время «холодной войны». Однако после того, как Германия оказала сопротивление, в Альянсе начали искать компромиссное решение. Военные эксперты и аналитики заговорили о том, что постоянные базы вовсе не обязательны, можно допустить размещение дополнительных воинских частей на условиях их ротации, чтобы не вызывать раздражения Москвы. В этом контексте инициатива заместителя министра обороны Польши Шатковского о доставке на территорию страны тактического ядерного оружия воспринимается как «игра на понижение» ожиданий Варшавы от саммита НАТО. Даже если бы его слова не опровергли и США пошли на это, разница между созданием постоянных баз и складированием бомб (как, например, в Болгарии), которые легко привезти и столь же легко увезти, очевидна. Так что похоже, что Варшава начинает переосмысливать свое прежнее восприятие потенциальных угроз с Востока.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в программе «Политика за чашкой кофе» на телеканале TVP1 заявил, что не думает о «холодной войне» и не настроен вести войну с Россией. Глава польской дипломатии дал понять, что Варшава хочет обсудить с Москвой конфликт на Украине, что позволяет предположить наличие признаков понимания Польшей неприемлемости ситуации, когда Киев фактически определяет польско-российские отношения. Ващиковский добавил, что с Москвой нужно вести переговоры, и сам он, когда был членом Североатлантического совета, выразил свою поддержку проведению подобных дискуссий. Отвечая на вопрос, будет ли созданы базы НАТО в Польше, министр сказал, что речь идет не столько о базах, сколько о «присутствии НАТО», причем, «в какой форме и в каком масштабе будет это присутствие — дело второстепенное». Учитывая, что, по сообщению Gazeta Wyborcza, новое руководство министерства обороны Польши «парализовало работу по созданию в Польше центра контрразведки НАТО», складывается впечатление, что в Варшаве переосмысливают и свое участие в составе Альянса. Варшаву заставила задуматься просьба Парижа к соседям помочь защитить страну после известных терактов, апеллирующая к нормам Европейского союза, а не НАТО. Не исключено, что и Польша в части поддержки обороноспособности страны перейдет на новую методологию, предполагающую работу в рамках альтернативных Альянсу союзов.