Всю уходящую неделю в Армении продолжали подсчитывать голоса на референдуме по конституционным изменениям, хотя инициировавший их президент страны Серж Саргсян недвусмысленно поставил точку в этом процессе. На следующий день после голосования он заявил: «Свет мудрости, дальновидности и веры рассеял туман неопределенности, сомнений и беспокойств… Сегодня мы можем зафиксировать, что парламентская система управления для нашего государства уже является реальностью».

Видимо, ни Центральная избирательная комиссия, пересчитывающая голоса на отдельных участках, ни общественность, активно постящая факты многочисленных нарушений в ходе голосования в соцсетях, не узрели «свет мудрости и дальновидности» и продолжают пребывать в «тумане неопределенности». Туман для некоторых не рассеялся, когда авторитетные для них госдепы и обсе заявили об адекватном референдуме с имевшими место многочисленными нарушениями и прочим в характерном двусмысленном ключе. В целом, выразили об отсутствии с их стороны несогласия с итогами голосования. Последнее, конечно, сузило и без того небольшой круг «заблудившихся». Интересам общества параллельны интересы игроков во власть. По крайней мере, в ближайшей перспективе, а до отдаленного будущего можно дожить и в другой стране.

В любом случае, Армения стала последней закавказской республикой, глава которого подмял Конституцию под себя. Одно хорошо, что не по бакинскому варианту. С другой стороны, резко увеличив значение парламентских выборов, власти Армении рискуют в ходе их очередной фальсификации нарваться на консолидированный отпор, ранее распылявшийся между парламентскими и президентскими выборами. Так что в 2017 году, когда состоятся очередные парламентские выборы, ситуация будет намного интереснее текущей.

Постреферендумный синдром весьма эффективно разбавила подкинутая военными тема обострения ситуации на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе. В частности, в сети были слиты видеокадры минометных обстрелов позиций азербайджанских войск со стороны карабахских ВС. Были слиты, поскольку армянские военные не особо любят делиться подобного рода информацией, а только сообщают о гибели или ранении военнослужащих.

И вот на тебе, «карательная операция по уничтожению позиций противника», заснятая дронами. Хотя видеокадры ничего примечательного не демонстрировали, а только взрывы мин и разбегающихся по укрытиям солдат. Сенсационно была представлена и информация о том, что азербайджанская сторона применила огонь из танков. Хотя, что танком, что крупнокалиберной артиллерией и малыми ракетными установками, которые Баку пускает в ход не первый месяц, разницы принципиально никакой.

В отличие от общественности, эту ситуацию уверенно комментируют в Степанакерте, подчеркивая устами премьер-министра НКР, что им вообще-то не привыкать. Параллельно здесь отрицают будоражащую либеральные умы в Ереване возможность размещения российских миротворцев в Карабахе. Как, впрочем, несмотря на увеличивающееся число погибающих от пуль противника солдат, мало верят и в активные военные действия, и какие-либо переговоры в рамках минского процесса. «Тумана неопределенности» (в разных смыслах) в Карабахе не бывает.

Кроме прочего, на неделе без особого энтузиазма к теме со стороны оппозиционного сообщества был принят государственный бюджет на 2016 год (не считая ныне оппозиционного бывшего премьера страны Гранта Багратяна, пытающегося побить свой прежний рекорд по представлению предложений к проекту госбюджета). В текущих экономических условиях бюджет вполне адекватен. Если вчитаться в цифры (а не повторять авторов документа), то в следующем году экономического роста не будет. Нет точек роста.

Хотя правительство Армении и прогнозирует рост в 2,2% главным образом за счет с/х и промышленности, оптимизма по поводу мало. В количественном отношении фермеры могут выдать и больше продукции, а из недр извлечено больше концентрата, но цены на них стабильно падают. Так что, если рост и будет, то он никак не будет выражаться в реальном стоимостном выражении, и уж тем более не отразится на социальном благополучии граждан. Даже несмотря на декларируемый премьером рост в 4%, бюджет текущего года уже не выполнить. Однако правительству необходимо раздувать ВВП, чтобы госдолг в его отношении оставался на уровне кредитоспособности страны. А то без кредитов при обесценивающихся частных трансфертах могут и голову разбить!

С другой стороны, правительство можно понять: основы роста экономики Армении мало поддаются воздействию отечественных чиновников. Они напрямую связаны с поведением иностранных валют и внешних рынков, на которые монопольная в стране власть Республиканской партии Армении не распространяется. Так что экономический 2016-й год по-прежнему покрыт «туманом неопределенности».