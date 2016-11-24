



Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Это всё я, Плохиш, сделал! Зажёг я все ящики с чёрными бомбами. То-то сейчас грохнет!

На сайте министерства образования Пермского края обнаружилось методическое пособие, предназначенное для учителей истории 11-х классов. Как преподаватель данной дисциплины я решил ознакомиться с этим пособием, тем более рекомендованным министерством.

Авторы пособия — преподаватель Пермского государственного педагогического университета А.Б.Суслов и член Молодежного «Мемориала» М.В.Черемных. Пособие посвящено изучению в школе сталинских репрессий.

Текст с первых страниц пропитан ненавистью ко всему советскому. Авторы жалуются на пропаганду сталинизма и на отсутствие в современных учебниках «правовых и моральных оценок преступлений Сталина». Ну, моральные оценки — дело субъективное, а вот откуда взяться «правовым» — непонятно, ведь Сталина никто не судил. Но в этом-то и заключается давняя мечта «Мемориала» и компании — новый Нюрнбергский трибунал, на котором СССР будет признан виновным во всех грехах наравне с фашистской Германией, а коммунизм приравнен к фашизму.

Впрочем, авторы не собираются дожидаться процесса, и (не имея никаких полномочий) сами выносят вердикт: «Преступный характер отправления власти советскими вождями», «Определяющая роль насилия в идеологии и практической деятельности большевиков», «Жестокость большевистских руководителей (Ленина, Сталина и других) по отношению к собственному народу» и… «Тотальный обман народа»!

Признание «преступного характера» советской власти влечет за собой требования «пострадавших» по возмещению ущерба. Возмещать должна Российская Федерация как правопреемница СССР. «Новый Нюрнберг», о котором мечтают авторы, не может не закончиться лишением России территорий, изгнанием ее из Совета безопасности ООН, репарациями, унижениями и так далее.

В подтверждение своих слов авторы ссылаются на известные антисоветские мифы, например, «сознательное допущение массовой смертности от голода 1932−1933 гг.», «закон о возможности применения любых уголовных наказаний к детям с 12-летнего возраста» и тому подобное.

Обратимся к мнению доктора исторических наук Виктора Земскова, данные которого вынужден признавать даже «Мемориал». Земсков (мягко говоря, не будучи поклонником Иосифа Сталина) прямо заявляет, что голод 1932−1933 гг. на Украине был вызван засухой, а государство не располагало запасами для гуманитарной помощи: «И никакого стремления вызвать массовую гибель людей не было, и для Сталина и для его окружения это был неприятный сюрприз».

Ну, а что касается закона о применении «любых» наказаний к детям, то в этом законе оговариваются статьи, по которым такое наказание применимо: кражи, причинение насилия, телесных повреждений, увечий, убийства или попытки убийства. Максимальное наказание по этим статьям можно было получить за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами (ст. 136 УК РСФСР) — 10 лет лишения свободы. Обычно этим законом либералы пытаются доказать, что в СССР казнили детей, но до сих пор свидетельств этому не нашли даже западные исследователи.

«Тотальный обман народа» — пожалуй, самое смешное в этом списке. Смешно, что об обмане и создании «мощной пропагандистской системы» заявляют люди, защищающие известный рупор западной пропаганды под названием АНО «Пермь-36». Обратите внимание, пропаганда объявляется «характерной чертой» СССР, то есть его особенностью. Как будто в других государствах на самом деле нет никакой пропаганды: нет пропаганды на Западе (а если и есть, то это — правильная пропаганда), совсем нет пропаганды в «свободной» Украине…

Короче говоря, ученики должны усвоить, что наше государство является преступным (ведь Россия — правопреемница СССР), что в его истории нечем гордиться и так далее. Достижения страны полностью игнорируются, более того, авторы стремятся даже очевидные заслуги представить преступлениями. Вот, например, ещё одна страшная «характерная черта» СССР, согласно Суслову и Черемных: «Мобилизационная модель решения экономических и социальных проблем».

Заметьте, что авторы призывают учителей осудить «мобилизационную модель» в условиях новой холодной войны! В то самое время, когда необходимость мобилизации и реиндустриализации активно обсуждается в обществе. Ведь именно сталинские успехи в экономике, обеспеченные, как уже сказано, вдохновением рабочих и плановой системой управления хозяйством, привлекают сегодня людей в первую очередь. А вовсе не «использование насилия в качестве универсального управленческого инструмента», как заявляют авторы пособия, и что является ложью.

Пропаганда Суслова и Черемных выглядит особенно пикантно в свете того, что «издание было подготовлено при финансовом содействии Европейского Союза», интерес которого в вопросе демобилизации России не вызывает особых сомнений. И как мы должны относиться к тому факту, что данную методичку рекомендует пермское министерство образования? Общество «Мемориал» (по крайней мере, отдельные его подразделения) официально признано иностранным агентом. Кем тогда следует признать тех чиновников от образования, которые опубликовали это пособие на сайте министерства? Пособниками иностранных агентов?

Но это ещё не всё. От целей не отстают и методы. Рассказав преподавателю, что нужно говорить детям, авторы переходят к тому, как это делать. Одна из рекомендаций предлагает показывать школьникам передачу Николая Сванидзе «Исторические хроники». Более однобокое и манипулятивное изложение истории придумать трудно. Чего стоит один лишь втиснутый в контекст разговора о людских потерях страны от войн и репрессий пассаж о расчетах Менделеева, согласно которым к концу ХХ века население России должно было составлять 600 млн. человек, а оно оказалось менее 300 млн? И это капля в море!

Если уж авторы так любят Сванидзе, то почему не предлагают к просмотру передачи «Суд времени» и «Исторический процесс», в которых Сванидзе и Млечину противопоставлена позиция политолога Сергея Кургиняна? Боятся, что дети не оценят любимца при таком сравнении?

Дальше — больше: учащимся предлагается «составить набор из 10 предметов, которые сын (дочь) положит в посылку отцу — заключённому ГУЛАГа», или разыграть сцену, где «учащимся предлагается представить себя в роли бывалого заключенного, который дает советы только что осужденному, как выжить в лагере».

Подготовка выставки о репрессированных (а не о тружениках тыла в годы войны или об ударниках производства).Изучение семейных историй опять-таки заключенных (а не военных) и так далее. Все рекомендации авторов направлены на то, чтобы после данного курса ученики на всю историю России смотрели глазами заключенных, жертв репрессий, голода и тотального обмана.

Не обошлось и без навязчивого самопиара уже упомянутого общества «Мемориал». Чего стоит одна только агитация школьников участвовать в митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий (по сути, фирменное мероприятие «Мемориала»). Предлагается также слушать курсы «Мемориала», посещать выставки «Мемориала» и т.д.

Наконец, авторы просто срываются. Якобы призванное помочь преподавателям в организации уроков по истории пособие становится площадкой для сведения политических счётов с общественно-политическим движением «Суть времени», не дающим покоя либералам. Во вступительном слове к дискуссии о «тоталитарных практиках» учителю предлагается внушить школьникам следующее: «А есть другие общественные силы — некоторое коммунисты, движение «Суть времени». Они считают, что репрессии были оправданы, что уничтожение своих граждан для достижения великих целей, к примеру, для осуществления индустриализации, вполне допустимая и даже единственная приемлемая политическая практика».

Эти слова Суслова и Черемных (а это именно их слова, хоть они и обозначили их как «вводное слово учителя», пытаясь, видимо, переложить ответственность) — вопиющая ложь. Если господин Суслов позволяет себе подобную грубую и сознательную ложь в методических пособиях, то можно только догадываться, какие представления он устраивает на лекциях…

Члены «Мемориала» Суслов и Черемных на страницах своего учебного пособия занимаются чем угодно, кроме вспоможения учителям в проведении урока — политической пропагандой, демагогией, искажением исторических фактов и, в конечном итоге, откровенной клеветой. Возникает закономерный вопрос, почему данное пособие рекомендовано министерством образования Пермского края? Они его вообще читали?