



Иван Шилов ИА REGNUM

Тревога Грузии

Грузия обвинила российский военный вертолет в нарушении своего воздушного пространства. Минобороны Грузии планирует обсудить этот вопрос на четырехсторонней встрече. Об инциденте сообщили в группу механизма превенции инцидентов и реагирования на них.

В грузинском военном ведомстве отметили: российское воздушное судно пересекло «оккупационную линию и через несколько минут вернулось обратно» (Оккупационной линией в Тбилиси называют границу Грузии с Абхазией и Южной Осетией). Отмечается, что данные об инциденте переданы комиссии по предотвращению инцидентов и реагированию на них.

Официальных комментариев российского военного ведомства пока не последовало.

Добавим, что в заявлении грузинского оборонного ведомства не уточняется, где именно произошел инцидент.

Ранее Грузия обвиняла РФ в нарушении воздушного пространства в марте 2014 г. Тогда МИД страны пожаловался на то, что военный вертолет Ми-8 нарушил с территории Цхинвальского региона воздушное пространство и совершил облет над размещенными на территории Горийского и Каспского районов постами МВД Грузии и зданиями полиции. В тот же день, по их словам, воздушное пространство нарушил беспилотный летательный аппарат.

ЦРУ предупреждает

ЦРУ предупредило турецкие власти о подготовке террористами атак на туристов из России, передает Huber Turk. МВД Турции уже разослало предупреждения в подразделения полиции во все провинции страны.

Как стало известно, спецслужба передала турецким правоохранительным органам информацию о трех палестинцах, запланировавших акты насилия. Особо отмечается, что предполагаемые террористы проникли в Турцию по поддельным удостоверениям личности. По данным ЦРУ, эти палестинцы причастны к теракту на борту российского лайнера A321 над Синаем. Жертвами этой трагедии стали 224 человека, после чего Россия закрыла авиасообщение с Египтом.

Посольство РФ в Анкаре отказалось комментировать сообщения турецких СМИ. «Мы не комментируем эту информацию», — заявил пресс-секретарь посольства РФ в Турции Игорь Митяков.

Интерес к Турции после инцидента с Су-24 у самостоятельных путешественников снизился на треть. А 7 декабря сообщалось, что все туристы, которые отдыхали в Турции по приобретенным у туроператоров путевкам, вернулись в Россию. По данным Ростуризма, в стране остались «лишь единицы — самостоятельные туристы, которые вернутся на регулярных рейсах».

Жалобы на Бастрыкина

Родственники погибших в авиакатастрофе самолёта, А 321 над Синайским полуостровом подали жалобу в суд на главу Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина. Руководитель СКР обвиняется в бездействии, сообщили в пресс-службе адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы 35 родственников погибших в самолёте.

Жалоба подана в Басманный суд города Москвы. Суть жалобы — привлечь Бастрыкина к ответственности за бездействие.

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И снова ПОЧЕМУ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что инцидент с российским фронтовым бомбардировщиком Су-24, преднамеренно сбитым ВВС Турции в небе над Сирией 24 ноября, можно объяснить парламентскими выборами в Турции и политическими амбициями правящей Партии справедливости и развития. Об этом Ассанжж заявил на конференции телеканала RussiaToday.

Ассанж напомнил, что Анкара предупреждала Москву о возможности решительного ответа на нарушение границы. Однако он не считает, что инцидент с Су-24 был действительно связан с нарушением воздушного пространства Турции.

«Но есть и другая информация — это было запланировано…» — высказал он свое мнение.

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«Российские диверсанты»

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила о задержании сотрудниками спецподразделения «Альфа» двух граждан Российской Федерации и трех граждан Украины, якобы причастных к деятельности диверсионно-разведывательной группы в Киеве и других городах.

По ее словам, «российский диверсант» погиб, а два сотрудника спецподразделения «Альфа» получили ранения. Состояние одного из них Гитлянская оценила как критическое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о задержании в Киеве диверсионно-разведывательной группы, в составе которой якобы были россияне.