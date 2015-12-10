Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Джон Керри провели телефонную беседу. В разговоре обсуждались методы борьбы с террористической организацией ИГИЛ, а также присутствие турецких военнослужащих в Ираке. Напомним, что 4 декабря Турция развернула группу, состоящую из 130 военнослужащих, танков и артиллерии, в лагере курдского ополчения «Пешмерга», где Анкара тренирует курдских бойцов для атак на Мосул, захваченный группировкой «Исламское государство». При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска были размещены на военной базе в северном Ираке по просьбе главы республики Фуада Масуна, озвученной в 2014 году. Но если это так, то почему действия Турции вызвали возмущение Багдада, который заявил о несогласованном присутствии турецких войск на своей территории, обратившись в Совет Безопасности ООН с требованием призвать Турцию вывести войска из Ирака?

Коллаж ИА REGNUM

Вашингтон сразу открестился от операции Анкары, заявив, что она осуществляется вне формата коалиции по борьбе с ИГИЛ, что сразу наводит на следующую мысль: Анкара решает в северном Ираке исключительно собственные цели, которые, по словам сенатора и кандидата в президенты США Линдси Грэма, вызывают обеспокоенность Багдада «из-за недостатка уверенности в существовании у Анкары плана по ликвидации ИГИЛ и восстановлении контроля Багдада в захваченных боевиками районах».

Дело в том, что Турция и раньше часто действовала в обход центрального правительства Ирака при выстраивании отношений с Иракским Курдистаном, особенно по части заключения энергетических контрактов. Одно время Анкара гарантировала, что не будет импортировать энергоносители из Ирака без одобрения федерального правительства в Багдаде, то есть не способствовать фактическому расколу Ирака. Но после того как западные партнеры Турции стали требовать установления контроля на турецко-сирийской границе, а Россия предложила и вовсе (из-за событий в Сирии и борьбы с ИГИЛ) блокировать весь периметр турецко-арабских границ, Анкара решила действовать, поскольку может лишиться доступа к энергоресурсам северного Ирака.

По другой версии, ввод турецких военных связан с упреждающими мерами, которые позволили избежать негативных последствий, связанных с курдской проблемой не только в Турции, но и в Ираке и Сирии с учетом возможной фрагментации этих стран. Не случайно именно в этот момент президент Эрдоган вновь поднял вопрос о «необходимости создания буферной зоны на севере Сирии». Правда, тут существуют важные нюансы, один из которых заключается в том, что провинция Ниневия и нефтеносный Мосул не входят административно в Иракский Курдистан. Поэтому право на ввод войск в Ниневию имеет только Багдад.

Не случайно во время визита в Анкару лидера иракской курдской автономии Масуда Барзани впервые в истории Турции на встречах высоких сторон рядом с турецким и иракским был установлен флаг Курдистана, а не Ирака. Более того, курдские сайты заявили со ссылкой на брата арестованного главы Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана, что Барзани во время своего визита в Турцию «мог обсуждать вопрос курдской независимости». По его словам, «в результате нынешнего кризиса политическая карта Ближнего Востока может быть перерисована и будет включать независимое государство Курдистан». Как будет реагировать Багдад в случае развития событий по обозначенному сценарию?

Эксперты полагают, что вероятность открытой вооруженной конфронтации Ирака и Турции крайне низка из-за ограниченности возможностей армии арабской республики. Как пишет аналитическое издание Business Insider, «Турция затеяла опасную игру в регионе, которая может привести к еще большей эскалации конфликта уже между ней и состоящим в коалиции с Россией Ираном». Портал Al-Monitor придерживается аналогичной позиции, констатируя «растущую возможность разрыва между Ираном и Турцией». При этом уточняется, что «позиция Запада по отношению к своим стратегическим партнерам может меняться в зависимости от внешних условий, и если подобное произойдет в отношении Турции, то государство рискует оказаться в международной изоляции, растеряв всех своих союзников и партнеров».

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке становится все более запутанной, обрастая новыми событиями и участниками. Согласно британской Guardian, «Эрдогану многие авантюры кажутся вполне успешными, вот только на деле ситуация может обернуться катастрофой для внешней политики Турции, а в итоге и развалом страны». Пока же премьер Турции Ахмет Давутоглу заявил, что замглавы МИД Феридун Синирлиоглу и глава разведывательной организации (MİT) Турции Хакан Фидан отправятся с визитом в Багдад. Посмотрим, что из этого выйдет.