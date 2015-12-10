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«Аятолла Горбачев» под запретом

6 декабря в одной из центральных иранских газет Ettelaat опубликовали интервью бывшего президента Ирана Мохаммеда Хатами ливанскому изданию As-Safir. Публикация этого интервью вызвала волну возмущений в консервативных СМИ. Приближенные к правоконсервативным кругам иранской элиты агентства Mizan Onlineи Tasnim News выступили с критикой этой публикации, призвав начать судебные разбирательства в отношении генерального директора газеты Ettelaat Махмуда Доаи. В феврале 2015 года министерство юстиции Ирана вынесло постановление, запрещающее СМИ любые упоминания об экс-президенте Хатами.

Помимо юридической стороны вопроса, резкая критика вызвана заявлениями самого Хатами. В частности, политик говорил о современном экономическом, политическом и международном положении Ирана. «Считаю, что ситуация в регионе крайне напряженная. Безусловно, все участвующие в делах Ближнего Востока государства совершали ошибки. Утверждаю, что «семена раздора», посеянные по всему региону администрацией Джорджа Буша — младшего, дали свой урожай», — отметил экс-президент. Хатами призвал государства региона объединиться в борьбе с терроризмом и сделал заявление, идущее вразрез с официальной линией Тегерана. «Иран и США — непримиримые враги на протяжении долгих лет. Однако мы можем проводить переговоры и мирным путем решать существующие противоречия между Тегераном и Вашингтоном», — приводит слова Хатами газета Ettelaat.

Экс-президент подчеркнул, что «в постсанкционный период правительству важно принять правильную стратегию экономического развития». «Санкции создали напряжение внутри политической системы. Внутриполитические вопросы без переговоров и уважения принципов демократии не решить», — резюмировал он.

Махмуд Доаи отреагировал на предъявленные ему обвинения. «Некоторые СМИ указывают на незаконность публикации Хатами и требуют судебного разбирательства. Но по данному вопросу не было принято ни одного закона. Это подтвердил и Высший совет национальной безопасности. Лично я не получал никаких повесток в суд. Газета Ettelaat продолжит печатать новости, связанные с экс-президентом Хатами», — заявил он в интервью агентству ISNA. 8 декабря в очередном выпуске Ettelaat снова опубликовали материал с Хатами. На следующий день Доаи написал открытое письмо президенту Хасану Рухани, размещенное на сайте либерального агентства Khabar Online. В письме говорится о незаконности предъявленных обвинений и защите свободы слова согласно Конституции Ирана.

Хатами занимал пост президента с 1997 по 2005 год. В его правление произошла либерализация внутренней и внешней политики Ирана. Не случайно Хатами прозвали «аятолла Горбачев». Выступал одним из главных сторонников Рухани на президентских выборах 2013 года. Что касается Махмуда Доаи, то он входил в свое время в ближний круг отца-основателя исламского государства имама Хомейни и относится к числу «неприкасаемых» в иранской элите. Генерального директора Ettelaat и экс-президента связывает крепкая дружба. Конфликт демонстрирует обострение противоречий внутри иранской элиты накануне февральских выборов в 2016 году.

Турция идет ва-банк

3 декабря в ходе телеобращения к нации президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал о подробностях телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани. Турецкий лидер выразил недовольство относительно тиражируемых в иранских СМИ обвинений Эрдогана и его семьи в торговле нефтью с ИГИЛ. «Вы совершили серьезную ошибку. Если продолжите в том же духе, то вам придется заплатить высокую цену», — приводит слова Эрдогана Tehran Times.

Парламент Ирана выступил с резкой критикой Эрдогана. «Турецкая армия обслуживает личные интересы президента, а не интересы турецкого народа. Турция сбила российский бомбардировщик СУ-24, угрожавший нефтяному бизнесу сына Эрдогана», — цитирует Fars News участника комиссии Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Назара Шарифа. «Наши советники в Сирии сделали фото и видеосъемку всех возможных маршрутов грузовиков, груженных нефтью ИГИЛ. Если турецкое руководство не располагает информацией о торговле нефтью террористов на своей территории, то мы готовы им предоставить данную информацию», — заявил 4 декабря экс-главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (1981−1997 годы), секретарь Совета политической целесообразности Мохсен Резайи. По его словам, «совсем скоро эти доказательства станут достоянием широкой общественности», передает Tasnim News.

8 декабря в ходе брифинга пресс-секретарь правительства ИРИ Мохаммад Бакер Нобахт прокомментировал ситуацию вокруг телефонного разговора. «Могу предельно откровенно заявить, что подобные высказывания президента Турции некорректны и сомнительны. Последний телефонный разговор между Рухани и Эрдоганом состоялся летом 2015 года. Он полностью записан. Эрдоган выразил недовольство по поводу материалов в иранских СМИ о бизнес-связях его семьи с ИГИЛ. Однако никаких угроз не прозвучало, — приводит слова Нобахта Tasnim News. — В свою очередь, президент Рухани пояснил, что в Иране демократический строй и свобода слова. Местные СМИ также публикуют критическую информацию про высокопоставленных политиков Ирана. Им никто не запрещает». В ходе разговора президенты обсудили проблемы региона и развитие двусторонних отношений.

До сих пор не последовало официального опровержения подобного заявления со стороны Анкары. Турецкая элита затеяла игру, нацеленную на самоуничтожение. Мечты Тегерана и Анкары на возрождение Персидской и Османской империй упираются в главный фактор современности — энергоресурсы. Турция поставила себя в крайне неудобное положение, испортив отношения с Москвой, которая обеспечивает 60% импорта газа. Иран — второй по величине поставщик голубого топлива, его доля составляет 30% в структуре турецкого импорта. Ухудшение отношений с Тегераном грозит Анкаре не только политическими, но и экономическими последствиями. Иран же проводит политику диверсификации газового экспорта в азиатском направлении и сможет безболезненно пережить разрыв газовых отношений с Анкарой.

Правительство обсудило новый проект бюджета

9 декабря состоялось заседание правительства Ирана под руководством президента Рухани. Ключевые темы для обсуждения: разработка 6-й программы экономического развития страны на ближайшие пять лет и проект бюджета на будущий год. Об этом сообщает сайт главы правительства — President.ir.

«Перед нами стоит ответственная задача — продолжить реализацию «экономики сопротивления» в рамках новой пятилетней программы экономического развития. Уверен, сможем своевременно представить в Меджлис проект бюджета. Следует обратить внимание на развитие несырьевого сектора экономики», — приводит слова Рухани агентство IRNA.

В проекте бюджета на будущий финансовый год, который закачивается в Иране в марте 2017 года, прогнозируется средняя цена на нефть в $42−50 за баррель. Кабинет министров одобрил выпуск облигаций, обеспеченных государством на сумму $33,3 млн. Они предусмотрены для разработки нефтяных и газовых месторождений, находящихся на приграничных территориях. Правительство уполномочило Национальный фонд развития инвестировать в проекты месторождения «Южный Парс», которое является одним из крупнейших в мире. Оно расположено на границе Ирана и Катара в Персидском заливе. Иранская часть месторождения составляет 7,5% мировых и около 50% национальных запасов газа.