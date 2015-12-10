



Русинский флаг

С 1 января 2016 года вступает в силу российское эмбарго на ввоз украинских продовольственных продуктов. На неделе со 2 по 8 декабря эта тема стала предметом внимания портала «Донецкие новости» (Донецк). Большинство украинских экспертов хотя и не склонны видеть в российском эмбарго катастрофу для отечественной экономики, но признают, что ей придется нелегко. Первым и достаточно очевидным следствием эмбарго будет усиление давления на гривну и возможный дальнейший рост курса доллара. Чтобы оценить, какие именно украинские предприятия в результате эмбарго могут пострадать сильнее всего, нужно оценить несколько факторов. Анализ того, что поставляется сейчас в Россию, способен удивить многих. Классической иллюстрацией является экспорт в Россию украинского мяса и субпродуктов. По данным украинского предприятия «Держ­зовнiшiнформ», за три квартала нынешнего года в Россию поставлено 42,2 тыс. тонн мяса и субпродуктов на $89,5 млн. Это на 73% больше, чем за тот же период прошлого года! И сейчас это ведущая статья в экспорте продовольствия в Россию. Вторым по объему в этой категории экспорта являются алкогольные и безалкогольные напитки. Их за тот же период ушло в Россию 59,9 тыс. тонн на $26,8 млн. И, наконец, в тройку призеров входит какао и продукты из него — 4,9 тыс. тонн на $22,6 млн. Для предприятий, производящих эти товары, российские санкции будут довольно болезненными. Примечательно, что на российский рынок традиционно были ориентированы предприятия преимущественно восточной и южной части страны — Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Еще одно следствие — возможное снижение цен на продовольствие на Украине. В данной ситуации происходит рост предложения и цены на продукты ползут вниз. «Более крупные украинские предприятия уже попытались переориентироваться на ЕС и Восток, а более мелкие начали закрываться или затеяли ценовую войну», — сообщил экономист компании IMF group Ukraine Григорий Кукуруза. Однако ожидать повального снижения цен на Украине на все продукты, на которые введено российское эмбарго, было бы легкомысленно. Причина хорошо видна на примере того же молока. В целом за 10 месяцев нынешнего года производство молока на Украине сократилось на 4,4%. Однако только за октябрь производство упало почти на 12%! Неудивительно, что в такой ситуации эксперты прогнозируют заметный рост цен на молоко и сыр еще до Нового года. Наиболее вероятным сценарием динамики цен является такой: российское эмбарго в первые месяцы создаст избыток продуктов питания на украинском рынке. Это будет стимулировать снижение цен. Однако, так как обозначен или уже идет существенный рост цен на продовольствие, эмбарго его лишь притормозит или остановит на какое-то время. С точки зрения рядового потребителя, это большой плюс. Но такое положение дел продлится совсем недолго. Производитель, попав в ситуацию, когда цена на товар не покрывает его себестоимости, начнет сокращать объемы производства. Так что пауза в росте цен на продукты будет лишь кратковременным затишьем. Впрочем, оптимисты говорят, что в январе на Украину уже придут продукты из Европы. Пессимисты, кстати, говорят то же самое, намекая на печальную участь отечественного производителя…

Черниговские педагоги встревожены проектом закона «Об образовании», сообщает «Сіверщина» (Чернигов). По мнению Комитета Черниговской областной организации Профсоюза работников образования и науки Украины, в законопроекте есть ряд норм, с которыми нельзя согласиться. Во-первых, о минимальной наполняемости классов. В Черниговской области 1579 классов имеют наполняемость меньше 10 учеников. Причем в 215 школах 10 учеников не имеет ни один класс. Расстояние от дома до школы уже сейчас в ряде случаев превышает 40 км. Неучёт демографической ситуации приведет к тому, что в некоторых районах базовые школы останутся только в райцентрах, а профильные будут даже не в каждом райцентре. Такое «реформирование» приведет не только к массовому увольнению работников, но и к лишению значительной части учеников права на образование. Так, в условиях нынешней экономической ситуации и состояния дорог ни родители, ни органы власти не смогут обеспечивать обучение учеников за десятки километров от дома. Во-вторых, законопроект предусматривает принятие всех педагогических работников путем заключения трудового договора, в том числе в форме контракта по результатам конкурсного отбора. В то же время проект Трудового кодекса Украины, принятый в первом чтении, не предусматривает такой формы трудового договора, как контракт. Кроме того, законопроект предусматривает обязательную сертификацию педагогических работников один раз в пять лет. Сертификация и контракт являются определенным образом взаимоисключающими. В-третьих, максимальный объем учебной нагрузки устанавливается законодательством. Перенос регулирования этого вопроса на уровень подзаконных нормативных актов ухудшает права работников образования и противоречит Конституции Украины. В-четвертых, законопроект ухудшает условия оплаты труда, которые существовали до этого.

Госмонополист «Запорожьеоблэнерго» собирается отключить «Запорожсталь», возмущается «Индустриалка» (Запорожье), непрерывное производство с огромными массами раскаленного жидкого металла. Мол, комбинат задолжал 140 млн грн за потребляемую электроэнергию. Но эта задолженность возникла не по вине «Запорожстали», а по вине государства, которое пока и не думает возвращать комбинату свой долг — более 822 млн грн. Нужно понимать, что комбинат — это не конфетная и не швейная фабрика. Это предприятие с очень сложными физико-химическими процессами. Это работа с жидким металлом с температурой выше 1400, даже выше 1600 градусов. Внезапная остановка электроснабжения, газоснабжения может привести к очень серьезным технологическим последствиям, к аварии, к человеческим жертвам, к серьезнейшим экологическим последствиям в масштабах всего региона.

Ремонтники «Укрэнерго» несколько дней под холодным ветром и дождем восстанавливали высоковольтную электролинию «Каховская — Титан», которая могла бы в считаные часы снова освещать и обогревать ввергнутый в беспросветный мрак Крым, пишет «Новий день» (Херсон): «Оказалось, что энергетическая блокада полуострова куда страшнее, чем продовольственная. Упала на колени промышленность, бьется в конвульсиях торговля, сорван зимний курортный сезон … Оккупационные власти же пытаются держать хорошую мину при плохой игре. Предчувствуя, что в условиях энергетической блокады на полуострове может возникнуть масштабный бунт, они носятся с новой глобальной идеей — обеспечить током Крым через проложенный студенистым дном Керченского пролива кабель. «Специалисты» из метрополии призывают потерпеть несколько недель. Директор энергетических программ Центра Разумкова эксперт Владимир Омельченко не разделяет оптимизма оккупационных властей». Однако вынужденная энергетическая блокада ударила не только по Крыму, но и по двум ближайшим к полуострову районам — Чаплынскому и Каланчацкому. Об этом сказал председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Путилов: «На данный момент эти два района подключены на временную резервную схему. Однако надо понимать, что схема эта ненадежная, оборудование старое и может физически не выдержать. Рост нагрузки может привести к выводу оборудования из строя». Из-за ненадежности схемы 30 000 жителей области в любую минуту могут остаться без электроэнергии, газа и надежного водоснабжения. Отключение насосов дренажных систем в условиях дождливой зимы может привести к затоплению и подтоплению сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов.

Украина жёстко подсела на субсидии, считает «Реал» (Винница). Взвинтив тарифы, государство предложило людям компенсации. С одной стороны, все правильно. А с другой, получилось «как всегда». Несколько цифр в разрезе одной конкретной области — Винницкой. Рост субсидиантов на Винничине не думает прекращаться: совсем недавно был достигнут рекордный показатель в 200 тысяч, а теперь их уже около 240 тысяч. При том, что заявок подано 298 тысяч, еще не все рассмотрены — то есть будет еще больше. За год количество субсидиантов уже выросло в 5 с лишним раз! Может, правильнее все же снизить тарифы и не морочить народу головы? Да и насчет так называемого льготного (звучит издевательски, правильнее было бы назвать его «меньшим») тарифа на газ в отопительный сезон — он опять же введен не для всех. И, кстати, в квартирах плита и колонка не работают «з ранку до ночі». Просто газ нынче такой! Как говорят разбирающиеся люди — его уж слишком разбавляют азотом. Но кто ж в нашей стране за это накажет?

Две фракции Волынского облсовета озвучили заявления о недоверии премьер-министру Украины Арсению Яценюку, информируют «Волинські Новини» (Луцк). Его реформы называют декларативными, обвиняют премьера в давлении на политических оппонентов, покрытии коррупции определенных политических сил и неспособности вывести страну из экономического кризиса. Об этом шла речь во время второго заседания первой сессии Волынского областного совета. Первой заявление сделала «Свобода». После них подобную позицию выразили и депутаты «Батькивщины».

В Днепропетровске побывала делегация польского города Люблин, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Во время встречи с мэром города Борисом Филатовым польские специалисты пообещали всяческое содействие в реализации программ децентрализации, которые очень существенно пополнят городскую казну. «Польша успешно прошла по пути децентрализации, — сказал директор департамента инвестиционных проектов мэрии Люблина Кшиштоф Лонтко. — Люблин был одним из лидеров проводившейся у нас реформы местного самоуправления и децентрализации. И этот опыт мы готовы передать Днепропетровску, с которым нас связывают давние и дружеские отношения. Мы уже сотрудничаем с рядом украинских областных центров и помогли им заработать первые миллионы евро в рамках программ децентрализации». Польские друзья разработали 9 стратегий развития объединенных громад и привлечения в них инвесторов. Эти стратегии они готовы помочь реализовать в Днепропетровске. Городская власть и мэр проявили огромную заинтересованность в таком партнёрстве.

А на Буковине, рассказывает BukNews (Черновцы), в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича состоялась конференция румыноведов. Несколько месяцев назад на кафедре международных отношений университета был создан Центр румынских исследований. 8 декабря состоялась первая международная студенческая научно-практическая конференция под названием «Европейский контекст украино-румынских отношений». С приветственным словом к участникам конференции обратилась генеральный консул Румынии в Черновцах Элеонора Молдован: «Румыния поддерживает все демократические инициативы Украины. А ученые, как никто, должны бороться за то, чтобы европейские ценности имели место в Украине и консолидировались в украинское общество». Во время секционных заседаний участники конференции обсуждали румынский опыт европейской интеграции для Украины, социально-экономические аспекты украино-румынских отношений и роль Румынии в Европейском союзе.

Конгресс солидарности азербайджанцев Украины получил благодарность от «Атошника», сообщает «Житомир.инфо» (Житомир). От имени Общественной организации «Атошник» за помощь украинским военнослужащим поблагодарили председателя правления Конгресса Ильгара Мамедова, который в ответной речи заявил: «Мы поддерживаем Украину, потому что у нас эта война была, был карабахский конфликт, 20% территории оккупировано. И Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины и поддерживает, и так же Украина поддерживает Азербайджан. Я думаю, что армия Украины станет сильной, еще сильнее, чем сейчас и, конечно же, вернет все свои земли обратно. С «Атошником» дружим, сотрудничаем, у нас в будущем совместные проекты будут. Моя организация помогает много военному госпиталю, десантным войскам».

Военная агрессия Киева не застанет нас врасплох, заявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий, передает «XXI век» (Луганск). «Им (киевскому руководству) нужно подальше загнать своих военных, чтобы они не находились возле Киева и не создавали ту ситуацию, которая в принципе уже давным-давно назрела и наверняка когда-то прорвется или проклюнется, — пояснил глава ЛНР. — А на самом деле, еще раз говорю для всех жителей Луганской народной республики — внезапного нападения не будет. Мы полностью отслеживаем и контролируем ситуацию».

Киев, закрывая глаза на закарпатских русинов, идет путем Крыма, предупреждают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В городе Свалява состоялась встреча закарпатских русинов с европейскими парламентариями, представляющими Чехию. Во встрече приняли участие лидер партии «Свободы и прямой демократии» Томио Окамура и представители партии и члены парламента Чехии Ярослав Холика и Радим Фиал. Фактическим организатором этой встречи был выходец из Тячивщини Василий Джуган, который сейчас проживает в Чехии. По ходу встречи Служба безопасности Украины пыталась вручить ему повестку на допрос, от которой тот отказался. Сам факт проведения такой встречи говорит, что Киев, закрывая глаза на закарпатских русинов, идет путем Крыма. А признание русинов как национальности может снять много острых вопросов. Фактом является то, что русины признаны в ряде стран как национальное меньшинство, а не как субэтнос украинцев. Например, в Румынии представитель русинов есть в парламенте, в Венгрии есть специальный их представитель. Также хочется напомнить, что в Европе вопрос национальных меньшинств является одним из политических приоритетов. Создается впечатление, что непризнание русинов на Украине делается умышленно и не в интересах государства, а для того, чтобы Закарпатье считалось нестабильным регионом и «русинскую карту» можно было бы использовать.

Обижаться на мир и на его незнание Украины очень легко, но посмотрим на себя, на количество и качество знаний, которые мы производим о себе, пишет «Zaxid.net» (Львов). Когда в нашей стране проходила перепись населения? Еще при царе Горохе? Владеем мы информацией о том, чем живет Черкасская область и что отличает ее, скажем, от Кировоградской? Существует достаточный уровень коммуникации между различными регионами Украины? Подобных «темных лошадок» у нас много. Такими были Донбасс и Крым. Мы крайне мало знали об идентичности людей этих регионов. Не слишком хорошо мы осознавали и их экономическое положение, ментальность и поведенческие механизмы. Нам чужды были их мораль и образ мышления. Теперь эти регионы временно потеряны для нашего государства, и вернуть их будет непросто, а еще сложнее модернизировать. На уроке под названием «потеря Крыма и Донбасса» мы спали. Сейчас на Украине продолжается децентрализация. И сейчас, как никогда, хотелось бы в море политики увидеть хотя бы каплю культурно-просветительской работы. К примеру, несколько месяцев назад произошел конфликт в Закарпатье. Что же мы знаем об этом регионе — мультикультурный, многоязычный, со слабой украинской идентичностью, насыщенный местными олигархически-бандитскими кланами, которые убивают (или уже убили) природу края. И все? На этом ограничиваются наши знания о таком разнообразном регионе? Достаточно ли этого, чтобы мы не поверили в мифы, что там проживает особый закарпатский народ со своим специфической сознанием, который вот-вот начнет борьбу за собственную Закарпатскую народную республику?

Печально известная история с освобождением под залог обвиняемых по делу 2 мая нанесла репутации украинского правосудия в Одессе больший урон, рассказывает «Таймер» (Одесса). Приведем краткую историческую справку. В настоящий момент в природе существуют два завершенных дела по трагедии 2 мая. Первое касается действий активистов Куликова Поля на Греческой площади: в нем 20 обвиняемых, 10 из которых в первых числах мая 2014 года были помещены за решетку. Фигурантом второго дела является «евромайдановец» Сергей Ходяк, которого обвиняют в убийстве на Греческой площади «куликовца» Евгения Лосинского. Суда над собой Ходяк ожидает на свободе. Здесь и далее под «делом 2 мая» мы будем иметь в виду именно обвинения против «куликовцев» в организации беспорядков на Греческой площади. Во второй половине 2015 года Малиновский суд согласился освободить под домашний арест пятерых из 10 обвиняемых. А 27 ноября суд в лице судей Короя, Ищенко и Журика дал согласие на освобождение под залог и оставшихся. Прокуратура подает в Апелляционный суд Одесской области жалобу на решение освободить обвиняемых по делу 2 мая под залог. 30 ноября вместе с курьером из прокуратуры в Апелляционный суд прибыли около сотни активистов «Евромайдана», возмущенных решением судей освободить «сепаратистов и врагов Украины». Помимо терроризирования Апелляционного суда, «евромайдановцы» заглянули также в Малиновский суд, где заставили Короя, Ищенко и Журика написать заявления об увольнении. В сухом остатке мы имеем следующее. «Куликовцы» сидят и будут сидеть. По всей видимости — столько, сколько захочется прокуратуре. Вряд ли кто-либо из одесских судей захочет рискнуть и повторить эксперимент судей Короя, Ищенко и Журика с назначением залога для обвиняемых, имевший столь скандальные последствия. Если у кого-то и были какие-то сомнения в абсолютной неадекватности того, что происходит в государстве, то теперь они должны окончательно развеяться. Трижды изнасилованная на глазах у всего честного народа украинская Фемида уже никак не сможет восстановить поруганную честь.