



hayweb.ru Монастырь Гандзасар. Нагорный Карабах

ИА REGNUM: Ваше Высокопреосвященство, Вы недавно вернулись из турне по США, где встречались с армянской общиной этой страны, принимали участие в марафоне по сбору средств помощи народу Нагорного Карабаха. Какими Вам показались настроения американских армян, как внимательно они следят за новостями из Арцаха и об Арцахе?

Честно говоря, взоры многих армян диаспоры обращены к Арцаху, но в связи с подбитым российским военным самолетом в Сирии со стороны Турции слова Ахмета Давутоглу (премьер-министра Турции), произнесенные в Баку и намекающие на возможность эскалации в отношении Нагорно-Карабахской Республики, встревожили многих армян. А проблемы в отношениях Анкары и Москвы могут привести к напряженности в нашем регионе, да и не только в нем. Конечно, это вызывает всеобщую озабоченность. Тем более что после отъезда Давутоглу из Баку начался новый виток обострения на границе НКР со стороны Азербайджана.

ИА REGNUM: До визита в США Вы принимали участие в проведении первых Дней Арцаха в Москве. Ваши впечатления?

Для Арцаха это историческое событие. За 24 года существования пока непризнанной НКР, впервые в российской столице прошли дни Арцаха. В Москве мы встретили радушный прием и полное взаимопонимание. 12 ноября президент НКР Бако Саакян выступил с речью, где откровенно изложил позицию руководства и народа Арцаха, после чего искренне ответил на все вопросы во время пресс-конференции.

ИА REGNUM: В ходе Дней Арцаха в Москве Вы представили переработанное издание своего сборника «Армяне и эсхатология». Что нового добавлено в этот сборник пророчеств, что кажется Вам сегодня наиболее актуальным из этих пророчеств?

В моей книге я излагаю пророчества, касающиеся будущего армян и всего мира, где однозначно говорится, что все начнется с нашествия арабов из Саудовской Аравии и дельты Нила. Они изгонят Израиль, разрушат Персидскую империю и юг Европы. Через полгода после издания этой книги появляется такое явление как ИГИЛ (ДАИШ). В связи с этим, во втором издании мне пришлось добавить исламские пророчества (Хадисы), где говорится о том, что все начнется из-за межисламской смуты между Ираком и Сирией, и они, в конце концов, возьмут город Шам (старое название Дамаска). Пришлось добавить 17 главу пророка Исаии о судьбе Дамаска, где сказано, что он будет превращен в руины. В исламских пророчествах также говорится о том, что будет битва за города Дебиг и Ракка, где христианские народы под 82 флагами одержат победу. В другом исламском пророчестве говорится, что эта большая коалиция одержит победу, но потом арабы одолеют. В этой книжке также описана судьба Турции, которую разрушат семь европейских народов, большая часть этой победы будет заслугой светловолосого народа (это явно говорится о русских) и Стамбул будет переименован вновь в Константинополь и передан грекам. Сегодняшние события в Сирии, в Ираке, успехи ИГИЛ в Афганистане, теракты в Европе и в США, напряжение между Россией и Турцией и новоосманские устремления турок свидетельствуют о том, что сдвинулись мировые пласты и все пришло в движение, и, как говорится, время сжалось.

ИА REGNUM: Не так давно в монастыре Гандзасар был открыт научно-культурный центр «Матенадаран-Гандзасар имени Месропа Маштоца», посвященный прошлому Карабаха. Как соотносится церковная история Арцаха с современными реалиями, какие выводы предполагает она?

Духовные сокровища Арцаха в виде рукописей, манускриптов и средневековых миниатюр вернулись на свою историческую землю, где и были созданы в прошлом, что позволит нам еще лучше познать истоки нашей истории и культуры. Знать свою историю и делать из этого необходимые выводы нужно всем и соответственно этому строить свое будущее, преодолевая все новые и новые мировые вызовы. Урок у нас один: выстоять, защитить свою независимость и культурную самобытность, приумножая ее, твердо храня свою веру, традиции и постоянную тягу к миру

ИА REGNUM: Ситуация в мире стремительно меняется. Буквально одно за другими последовали теракты в Париже, ответственность за которые взяло на себя ДАИШ, и атака Турции на российский бомбардировщик в Сирии. Создаются новые межгосударственные коалиции. О чем говорят эти события с церковной точки зрения, что они предвещают?

По всей вероятности, многое возвращается на круги своя и роль старых и проверенных союзников становится все актуальнее и актуальнее. События развиваются с тревожной быстротой и, конечно, надо быть очень осторожным, чтобы не полыхнул мировой пожар. Я думаю, что всем необходима особая сдержанность и трезвость. Тотальное уничтожение христианских следов на Ближнем Востоке приобрело черты необратимого процесса, что также в ближайшем будущем может угрожать и Закавказскому региону. И посему никому не позволено спекулировать на псевдорелигиозных чувствах людей, так как это чревато катастрофическими последствиями. И здесь возрастает роль Церкви и религиозных деятелей, дабы спасти мир от уже надвигающейся, искусственно созданной химеры.

ИА REGNUM: Какой Вы видите в перспективе судьбу христианства в Закавказье и на Ближнем Востоке на фоне нынешних геополитических изменений, когда на Западе говорят о распаде Ирака и Сирии как о свершившемся факте, а неоосманская Турция заявляет о ревизии соглашения Сайкса-Пико, сто лет назад определившего мироустройство региона.

Ожидаются большие испытания для христиан Ближнего Востока и Закавказья. Здесь нужна будет особая стойкость и непоколебимая вера. Многое возвращается на круги своя и свет христианства после многих испытаний воссияет на Ближнем Востоке, вплоть до появления Антихриста, который удержится у власти всего лишь три с половиной года.