



Флаг Турции

Мировой общественности, почти четверть века после распада США и 15 лет после распада Югославии не видевшей сколько-нибудь неожиданных и масштабных геополитических сдвигов, пока трудно привыкнуть к нынешней динамике с её быстро меняющимися союзами и альянсами. Быть начеку, готовить ресурсы, держать под контролем международные организации, упрочить союзы, — эти мобилизационные меры очевидны. Заполучив Черногорию в НАТО, США с помощью ООН пытается распространить контроль над Северной Кореей, «неожиданно» в прицеле США всплыла и Украина. Похоже, каждый клочок земли растет в цене и приобретает стратегическое значение.

По мнению журналиста AmericanInterest, Россия в Сирии также нуждается в «международной поддержке для осуществления стратегии по превращению гражданской войны в контртеррористическую операцию. И такая поддержка была получена. Соглашение от 14 ноября легло в основу мирного плана из восьми пунктов, который Россия распространила в ООН перед переговорами. Это означает написание новой конституции при участии оппозиционных групп и организацию президентских выборов в 2017 году. Согласно этому плану, Путин даёт Западу желаемое — организованный уход Асада от власти в будущем. Взамен Россия получит значимый контроль над процессом политической трансформации Сирии. Кремль будет стремиться выжать максимум дивидендов из своей роли в Сирии: добиться согласия Запада на то, чтобы перевернуть страницу, связанную с кризисом на Украине, отменить санкции и признать незаменимую роль России в решении глобальных проблем».

К глобальным проблемам США спешит отнести «внезапный» кризис в Северной Корее. «Китай и Россия не могут помешать Соединенным Штатам созвать сессию Совета Безопасности ООН по правам человека в Северной Корее на этой неделе, но, как и ожидается, прохождению резолюции они будут препятствовать. В прошлом году 193 члена Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за то, чтобы направить в Совет Безопасности резолюцию по поводу Северной Кореи и привлечь страну к Международному уголовному суду на основе данных комиссии ООН о сети политических тюрьм и нарушениях прав человека, которые включают пытки, рабство, изнасилования и убийства. Совет Безопасности обсудил меры, которые могут быть применены к Северной Корее, но отказался созвать голосование, учитывая, что союзники Северной Кореи — Россия и Китай — наложат вето на такое решение. Китай, как сообщается, возражал против встречи, утверждая, что вопрос выходит за рамки мандата Совета Безопасности. Россия высказала жалобу на нарушении процедуры, заявив, что вопрос должен был быть поднят на предыдущей сессии», — пишет VoiceofAmerica.

Есть еще и Украина! — вспомнили американские политики. Вице-президент США Джо Байден заверил законодателей украинской Рады 8 декабря в том, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым, чем вызвал бурные овации в Верховной Раде. «США твердо стоит с народом Украины перед лицом продолжающейся — я подчеркиваю! — продолжающейся агрессии России и пророссийских сепаратистов. Мы по-прежнему считаем, что лучший способ положить конец конфликту в Донбассе лежит в дипломатическом решении, которое было заложено в минских соглашениях… Но этого не случится, если Россия не выполнит свои обязательства, а президент Путин не будет выполнять обещания, которые он неоднократно давал моему президенту, вам и международному сообществу», — цитирует вице-президента США Джо Байдена журнал Politico.

Также Байден добавил: «Россия нарушила основные правила и продолжает нарушать их. Сегодня она занимает суверенную территорию Украины. Позвольте мне быть предельно ясным: Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым».

Он добавил, что будет рассказывать миру об украинском пилоте Надежде Савченко; ее фотография была показана на кафедре, с которой Байден говорил. Вице-президент также поддерживает санкции в отношении России, пока Москва не прекратит ведение огня. «Не может быть никакого облегчения санкций, пока Москва не выполнит все свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями», — сказал Байден.

Но его главное послание к украинцам заключалось в «содержании своего дома в порядке, чтобы «не давать повод многим силам в Европе ждать от Украины провала и получить повод не продолжать далее сопротивление России», — пишет издание TheNewYorkTimes.

Дипломаты России тоже не сидят на месте. «Россия попросила Совет Безопасности ООН провести закрытые обсуждения турецкой военного присутствия в Сирии и северном Ираке. Обсуждения пройдут под председательством Соединенных Штатов в этом месяце. Дипломатический источник сообщил агентству Рейтер, что Россия намерена поднять «вопрос о турецкой операции в Ираке и Сирии». Отношения между Ираком и Турцией накалились после того как Анкара объявила о том, что посылает войска в северный Ирак с тренировочной миссией. Этот шаг Багдад объявил нарушением своей территории. Багдад заявил, что никогда не приглашал силы Турции и потребовал их вывода, отметив, что обратится в ООН, если войска останутся на территории Ирака. Представители Турции заявили 8 декабря о том, что останавливают дальнейшие развертывания миссии, учитывая жалобы Багдада. Тем не менее, Анкара отказывается выводить уже расположенные там группы», — пишет издание MiddleEastEye.

Безоговорочно поддержит эту политику иранское руководство. «На прошлой неделе, некоторые иранские СМИ, которые публикуются только с разрешения правительства Тегерана, растиражировали обвинения, согласно которым руководство Турции, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов его семьи, участвовали в торговле нефтью с ИГИЛ. Эрдоган, говоря по телефону с президентом Ирана Рухани, произнес такие слова: «Вы заплатите высокую цену, если будете продолжать это и дальше». На что МИД Ирана призвал к"взаимному уважению и вежливости». Представитель министерства иностранных дел Турции Таню Биглик сказал, что Турция «поражена» тем, что иранские СМИ повторяют российские обвинения. Он добавил, что Анкара не может «серьезно относится к обвинениям в терроризме, сделанным этими государствами [Россия и Иран], которые и привели к эскалации кризиса в Дамаске»…, — пишет BusinessInsider.