



verkkouutisetfi.s3.amazonaws.com Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Напряженность, возникшая в отношениях России и Турции, вызывает в Азербайджане повышенный интерес и заметное беспокойство в азербайджанских СМИ, в вопросах внешней политики, традиционно контролируемых администрацией президента Ильхама Алиева независимо от их внутриполитической ориентации. Азербайджанские политики и эксперты понимают, что при нынешнем развитии событий Баку, позиционирующий себя в качестве стратегического партнера Анкары, будет вынужден сделать выбор, если не удастся удержаться на позиции «и-и». «Что же делать в таких условиях Азербайджану, который с севера граничит с Россией, с юга — с Ираном, а Турция является его главным и самым надежным союзником? — задается риторическим вопросом бакинский портал Haqqin.az. — Первое, что можно отметить, поддержка только одной стороны конфликта наверняка сделает республику объектом давления со стороны остальных. Например, однозначная поддержка Турции приведет к конфликту с Россией и Ираном, у которых достаточно рычагов политического и экономического воздействия на Баку. Оставаться нейтральным тоже не резон».

В этой связи издание предлагает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву (чтобы не оказаться только на одной стороне конфликта) выступить в роли посредника «для примирения Анкары и Москвы». «…Пригласить лидеров двух стран для двусторонних переговоров по вопросу урегулирования кризиса с российским самолетом, предложить столицу Азербайджана в качестве постоянной площадки для встреч и диалога», — говорится в материале.

Однако руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде в интервью Sputnik-Азербайджан заявил, что добиться такой дипломатической комбинации на данном этапе практически невозможно, так как «инцидент со сбитым ВВС Турции российским бомбардировщиком Су-24 нанес непоправимый ущерб не только двусторонним отношениям этих стран, но и обнажил целый ряд региональных проблем», связанных с борьбой с ДАИШ (так стали именовать «Исламское государство Ирака и Леванта» — ИГИЛ, запрещенное в России).

«Для «западной» коалиции в приоритете — борьба с ДАИШ при усилении сирийской оппозиции, тогда как для «восточной» — борьба с группировкой при усилении режима Асада и максимальном ослаблении его оппозиции, — считает Велизаде. — Конфликт между Турцией и Россией возник на основе таких объективных условий, но развился под воздействием субъективных факторов. Поэтому немалые издержки — как минимум во внешнеполитической сфере — могут нести и ближайшие партнеры России и Турции — такие страны как Азербайджан и Казахстан».

Бакинская газета «Эхо» также пытается просчитать варианты дальнейшего развития событий в Закавказье, касаясь перспектив урегулирования карабахского конфликта с учетом того, что «тренд, который существовал в турецко-российских отношениях, начиная с 2000-х годов, изменился в одночасье». Это якобы трансформировало ситуацию, при которой «государства Кавказа имели пророссийские настроения, на фоне турецко-российских и турецко-американских отношений, а отношения между Москвой и Анкарой играли определяющую роль в этом контексте». Теперь, по мнению газеты, «меняется фон для политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта, на который рассчитывали в Азербайджане, что может негативно влиять на его урегулирование». В свою очередь, газета «Зеркало» считает, что «обострение российско-турецких отношений создало новый деструктивный потенциал», и «азербайджанская дипломатия должна действовать так, чтобы не вызывать большего гнева России, которая может захотеть отыграться и начать действовать против Азербайджана (следовательно и против Турции) на Кавказе».

Агентство Тrend News идет еще дальше, предполагая, что «сложные отношения РФ и Турции могут помешать реализации многих энергетических и коммуникационных проектов». Турция планирует со следующего года на четверть сократить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, а взамен Эрдоган договорился уже о поставках СПГ из Катара, начав активные переговоры с Азербайджаном и Ираном, а также с Иракским Курдистаном.

По данным Vesti.аz, правительство Турции разработало пакет мер по сведению к минимуму ее зависимости в энергоносителях от России. «План диверсификации «энергетической корзины» рассчитан на 2−2,5 года, предусматривает ускорение реализации проекта ТАНАП, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Турцию и Европу, поставок «голубого топлива» из Туркмении и Казахстана, сжиженного газа — из Катара в дополнение к Алжиру и Нигерии. Наряду с этим, Турция планирует увеличить мощности по хранению газа, в этой связи решено строить новые хранилища», — сообщает агентство со ссылкой на турецкие СМИ.

Другие бакинские СМИ пишут о том, что «одним из конкретных шагов на пути снижения зависимости Турции в энергоносителях от РФ стало принятое Азербайджаном решение снизить на 40% цену за транспортировку природного газа».

По нашим наблюдениям, в сложившейся ситуации азербайджанские СМИ работают в протурецком ключе: они еще не почувствовали последствий поворотного момента в российско-турецких отношениях, хотя стали замечать линию разлома между ирано-российским и турецко-азербайджанским альянсами. Теперь остается дождаться дальнейших решений Баку в сложившейся вокруг него противоречивой и сложной ситуации. Эта сложность не случайна и не ситуативна: в Баку уже десятилетия определяют свои отношения с Турцией формулой «одна нация — два государства». Теперь — момент истины для Баку и его лобби в России — в первой части этой формулы. Для России ясно, что между Эрдоганом и турецкой нацией нет знака равенства, ясно, что между азербайджанцами и турками тоже нет знака равенства. Рискнёт ли Баку теперь поставить знак равенства между Эрдоганом и турками, Эрдоганом и азербайджанцами?