Сегодня, 9 декабря, состоялось общение премьер-министра России Дмитрия Медведева с ведущими российскими телеканалами. ИА REGNUM публикует подборку наиболее ярких цитат премьера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиса и кот

Про украинский госдолг

«Надежда умирает последней, но есть ощущение, что не вернут, потому как жулики».

Про рубль

«Рубль перешел к новому состоянию — он находится у нас в свободном плавании. И это хорошо».

Про инфляцию

«Мы действительно сможем снизить инфляцию в 2 раза до 6,4%, потому что инфляция уже замедлилась, за последние несколько месяцев инфляция практически остановилась».

Про оборону

«Мы действительно в какой-то период пошли на увеличение расходов на оборону, практически пять лет назад, и сделали абсолютно правильно. Тогда состояние военной техники и вооруженных сил в целом было существенно ниже требуемого. Сейчас мы довели расходы до мирового уровня и до 2020 года переоснастим вооруженные силы на 70%».

Про налоги

«В 90-х годах зарплаты платились в конвертах. После введения 13%-го налога — серая зона ушла. Все налоги платятся. Зачем нам резать курицу, которая несет золотые яйца».

Про санкции

«Нам говорили о том, что будут пустые полки. Полок пустых нет, на полках все в порядке». «Нужно контролировать поставщиков, которые могут «взвинтить цены». «По рукам должны бить власти и правоохранительные структуры».

Про отдых

«Повторение таких ситуаций (взрыв самолёта — прим. ИА REGNUM) на авиарейсах ближневосточного направления очень возможно. Жизнь и возможность пляжного отдыха — несоразмерные ценности». Отказ же от курортного отдыха в Турции, отметил Медведев, — не санкции, а «защитная реакция нашего государства» на уничтожение турецкими ВВС российского самолета Су-24.

Про тариф на услуги ЖКХ

«Правительство приняло решение увеличить тариф ненамного — всего на 4% для граждан РФ. Большего сейчас с населения просить нельзя».

Про бизнес-климат

«Совершенствование бизнес-климата в России — исключительно сложная задача — в силу экономических устоев и привычек граждан».

Про самоизоляцию

«Самоизоляция — это не внутренняя потребность российского человека закрыться со всех сторон и сказать, что ничего иностранного нам не нужно. Еще со времен Петра Алексеевича то окно, которое было прорублено в Европу, не закрывается, но это не значит, что мы должны всякий мусор оттуда тащить».

Будущее Украины «по Байдену»

Вице-президент США Джо Байден выступил перед Верховной радой Украины. Пообещав безоговорочную поддержку в борьбе с «российской агрессией», Байден при этом предъявил ряд жестких требований — принять законы, необходимые для выполнения Минских соглашений, и начать эффективную борьбу с «раковой опухолью коррупции».

Ручное управление Украиной из администрации президента США уже ни для кого не секрет. Но, видимо, ситуация совсем стала критичной, коль понадобилось личное присутствие и личные нотации влиятельной персоны из американской администрации.

При этом президент США Барак Обама заявил, что никогда не собирался из-за Украины разжигать военный конфликт с Россией, пишет Foreign Affairs. Так, глава Белого дома на одном из заседаний провел параллель с возможным вторжением Вашингтона в соседние страны. «Если бы я захотел вторгнуться в Канаду или Мексику, никто не смог бы ничего особого с этим поделать», — говорит Обама.

Пенсионный возраст: повысить нельзя оставить

Возраст выхода на пенсию, существующий в России в настоящее время, был установлен в 1932 г. Об этом заявил сегодня, 9 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что средняя продолжительность жизни в то время составляла 35 лет. Учитывая, что продолжительность жизни граждан РФ существенно выросла с тех пор, продолжил глава правительства, мы вправе поставить перед собой вопрос об увеличении пенсионного возраста.

Однако, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что пенсионный возраст собираются повышать. «Нет, у Кремля таких планов нет», — сообщил Песков.