Не имея возможности модернизировать местную промышленность и сельское хозяйство, которые выживают только за счет государственных дотаций, в Минске уже сконцентрировались на получении прибыли из своего географического положения. При этом речь сегодня идет не столько о поисках наиболее выгодных путей экспорта белорусской продукции, сколько о включении республики в транзит китайских товаров в Европу и наоборот.

Плакат «Добро пожаловать в Беларусь»

Как известно, через Белоруссию проходит один из наиболее выгодных и простых маршрутов «Восток — Запад — Восток», который используется странами и Евросоюза, и Азиатско-Тихоокеанского региона. Особую ценность белорусский транзит должен получить с началом полномасштабного функционирования китайского проекта «Новый шелковый путь», который вполне может превратить Белоруссию в один из узловых торговых хабов на пути китайских товаров в Европу. Для Минска такое развитие событий представляется наиболее перспективным, а страна рассчитывает получить за счет Пекина немалую валютную выручку. Исходя из своих интересов, Белоруссия уже увеличила прямые контакты с Европой, и в первую очередь с Литвой, Латвией и Польшей.

Страны Прибалтики не первый год являются одними из основных партнеров Белоруссии в области транспортировки грузов. Через прибалтийские порты республика экспортирует практически все свои нефтепродукты и калийные удобрения. Это обусловлено их близостью и выгодными тарифами, которые прибалты предоставляют белорусам. Именно поэтому Минск планирует в будущем более эффективно использовать данное направление. Например, «Беларуськалий» приобрел в собственность 30% «Бирю кровиню терминалс», а Белорусская нефтяная компания и латвийское ЗАО «WT OIL Terminal» в мае подписали соглашение о намерениях по развитию совместной деятельности в области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту. Правда, вся эта активная деятельность белорусов в Риге, Вентспилсе и Клайпеде в нынешнем году не смогла принести дополнительной выгоды самим портам, которые борются на Балтийском море с Россией, но смогла помочь литовским и латвийским портам выжить в условиях сокращения транзита из России. Объем белорусских грузов, например, в Литву составил 10,3 млн т и показал плюс 12% в сравнении с аналогичным периодом 2014 г., а по транзиту рост наметился на 8,6% — до 6,9 млн т.

В сложившейся ситуации Белоруссия получила шанс стать стратегическим партнером прибалтов, и в Минске этому только рады.

Сегодня больше трети объема грузовых перевозок Белорусской железной дороги в международном сообщении осуществляется именно в сообщении с Латвией (20%) и Литвой (15%), а в структуре транзитного грузопотока, обслуживаемого БЖД, все большее место стали занимать доставки казахстанских и китайских грузов в направлении балтийских портов. Так, транзитные перевозки грузов из РБ через порт Клайпеды возросли на 8,6% — до 7 млн т., а транзит на литовском направлении составляет 8,2 млн т. Причем основная часть этих потоков сконцентрирована на контейнерных перевозках, которые, по мнению экспертов, будут только расти с вводом в действие «Нового шелкового пути».

Уже сегодня Белоруссия, которая всерьез и надолго рассчитывает стать одним из главных логистических центров не только в китайском проекте, но и во всей Восточной Европе, организовала транзит по своей территории 19 контейнерных поездов, 8 из которых связывают Западную Европу и Китай. При этом к белорусам не прочь присоединиться и прибалты вместе с поляками. Например, белорусская и польская железные дороги сегодня вместе работают над проектом нового контейнерного поезда «Волот», который должен будет следовать по маршруту Гданьск — Белоруссия и далее на Восток. Литва и Белоруссия совместно используют проект мультимодального контейнерного поезда «Викинг» (Балтийское море — Черное море), при помощи которого за 8 месяцев текущего года было перевезено более 27 тыс. контейнеров и к которому уже присоединились Финляндия, Швеция, Турция, Болгария и Румыния. Этот проект сегодня и вовсе приобретает новый смысл на фоне недавней информации о создании консорциума между Казахстаном, Турцией, Азербайджаном, Грузией и Китаем по транспортировке грузов из КНР в Европу в обход России (транспортный маршрут «Китай — Турция — Европа»). Не отстают в данном случае и украинцы, с которыми, как известно, у Минска по-прежнему весьма теплые отношения, а в прошлом году доля белорусских грузов в общем объеме грузов, переваленных через южные порты Украины, превысила 12% (в основном нефть и нефтепродукты, которые идут с Мозырьского НПЗ).

Примеров белорусской активности можно приводить довольно много. Однако самое печальное во всем этом то, что Минск постепенно перестает смотреть на интересы своих партнеров по ЕАЭС, и в первую очередь России. Часть транзитных проектов, в которых так хотят участвовать белорусы, оставляют Россию сторонним наблюдателем. Более того, контейнерные перевозки и вовсе могут стать яблоком раздора в белорусско-российских отношениях. Контейнеры, содержимое которых проверить достаточно сложно, являются одним из наиболее распространенных способов провоза контрабандой продукции. Тем более, если учитывать, что идти они будут из прибалтийских (западная продукция) и украинских (местные и турецкие товары) портов через Белоруссию, граница с которой у России практически не защищена. Но белорусов проблемы их партнера мало интересуют. Вряд ли Минск действительно будет препятствовать реализации серых схем в поставках на российский рынок. В обратном случае Белоруссия рискует недополучить долгожданную прибыль от увеличения грузопотока через свою территорию. И в этом плане Минску становится абсолютно не важно, действительно ли контейнеры идут в Китай, или растворяются на российском рынке. Деньги и сиюминутная прибыль, а не союзнические отношения, сегодня являются для белорусского руководства главными.

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