Современная геополитика на Ближнем и Среднем Востоке формируется под влиянием нефтегазовых смыслов. Близится к концу санкционная блокада Запада в отношении ИРИ. А это означает, что Евросоюз, Китай и Индия усилят конкурентную борьбу за иранские энергоресурсы. В свою очередь, США уже заняли выжидательную позицию, чего нельзя сказать про их союзников из НАТО. По данным телеканала Press TV, на стадии завершения находятся переговоры между Брюсселем и Тегераном по строительству нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории Старого Света. «В настоящее время переговоры с некоторыми участниками завершены. Европейские страны начинают строить НПЗ в партнерстве с Ираном», — сообщает агентство Fars News. Высокопоставленные чиновники исламской республики убеждены, что «наличие новых НПЗ позволит заключить долгосрочные контракты, которые будут гарантировать устойчивые поставки сырья». Как уточняет Fars News, «если этот проект воплотится в жизнь, то Тегеран больше никогда не столкнется с нефтяными санкциями, а его сырье будет беспрепятственно поступать на мировые рынки». Данная позиция (хоть и высказана анонимно) укладывается в многочисленные попытки Брюсселя по диверсификации поставок нефти и газа из России. Пока дело ограничивается неуклюжими попытками Саудовской Аравии «прорваться» на рынок ЕС с помощью демпинга. Западная пропаганда дружно утверждает, что Иран угрожает интересам России в Европе. Но так ли это на самом деле? Как ни странно, Тегеран угрожает именно Эр-Рияду, который утратил (под прессингом «сланцевой революции») былое влияние на рынках США?

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Если с нефтью и ее логистикой ситуация кажется понятной, то о поставках природного газа ИРИ в ЕС придется забыть. Главным препятствием на пути Ирана становится союзница Саудовской Аравии — Турция, которая отталкивает неадекватным поведением потенциальных партнеров. «Вы заплатите высокую цену за информационную кампанию против Турции», — пригрозил президент Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с главой иранского правительства Хасаном Рухани. Турция болезненно восприняла сообщения о коммерческих связях Эрдогана с ИГИЛ, которые описывались СМИ исламской республики. Реакция Тегерана последовала незамедлительно. Официальный представитель правительства ИРИ Мухаммед Нобахт назвал «предупреждение» турецкого лидера «неправильным и сомнительным», напомнив, что даже сверхдержавы не позволяют себе так разговаривать с Ираном, передает правоконсервативное агентство Tasnim News. Однако Турция — только полбеды. В такт с ней выступает Израиль, которого беспокоит иранское присутствие в Сирии. Jerusalem Post предупреждает Тегеран (со ссылкой на источник в правительстве Биньямина Нетаньяху) о том, что Армия обороны Израиля будет сбивать иранские истребители в сирийском небе, если они представят угрозу для еврейского государства. Разумеется, эта информация попахивает популизмом, особенно с учетом того, что территория арабской республики полностью покрывается российской ракетной системой С-400.

Сложная геополитическая ситуация вынуждает Иран искать успеха на азиатском направлении. Индия всерьез задумалась о строительстве подводного газопровода из южной части исламской республики через Аравийское море и Индийский океан к западному штату Гуджарат. Речь идет о проекте стоимостью $4,5 млрд. Длина трубопровода составит 1,4 тыс. километров. Причем объект пройдет в обход Пакистана, который уже длительное время находится под нарастающим экономическим и политическим влиянием Китая. По данным управляющего директора Иранской национальной газовой экспортной компании (NIGEC) Алирезы Камели, ежедневная пропускная способность трубы составит 31,5 млн кубометров. «Переговоры находятся на стадии серьезного рассмотрения», — заявил Камели, уточнив, что Тегеран уже длительное время работает в тесном контакте с инвестором — индийской South Asia Gas Enterprise Pvt Ltd (SAGE). Бизнесмены из Нью-Дели уточнили, что SAGE не собирается закупать газ из Ирана напрямую, поскольку проектом будет управлять международный консорциум.

Индийцы пользуются тем, что отношения Ирана и Пакистана переживают стагнацию — двусторонний товарооборот сократился с $1,3 млрд в 2009 г. до $217 млн в 2014 году. Но Китай, главный идеолог и спонсор газопровода из ИРИ в Пакистан, не унывает. Ранее Поднебесная выделила $2 млрд на строительство трубы, которое находится на финальном этапе: Тегеран еще в августе 2015 года сдал в эксплуатацию свой участок. Теперь мяч находится на стороне Исламабада, которому иранский газ нужен как воздух, не говоря уже о конечном потребителе проекта — Китае. «Иранский газопровод является наилучшим вариантом для Пакистана. Однако американские санкции в отношении Тегерана не позволяют нам закупать сырье у исламской республики», — цитирует Press TV министра нефти и природных ресурсов Пакистана Хакана Аббаси.

США все еще держат руку на пульсе, пытаясь хоть как-то повлиять на энергобезопасность Поднебесной. Надолго ли? Вопрос риторический. Не случайно гиганты типа Chevron, Exxon, BP и Total не пожелали поддержать газопровод TAPI, связывающий Туркмению и Индию через территории Афганистана и Пакистана. Причиной послужила геополитика — Кабул слабеет под натиском «Талибана» и «Исламского государства», что добавляет очки Исламабаду — верному проводнику китайского влияния в Центральной Азии. Фактически Тегеран находится в тисках Пекина и Нью-Дели. Причем действия последнего носят догоняющий характер. Пока индийцы могут похвастаться лишь тем, что потратят в ближайшие годы $3 млрд на разработку газового месторождения Farzad B, расположенного в Персидском заливе.

Китай действует с размахом, развивая контакты с Ираном, который по итогам 2015 года занимает 6-е место по объему экспорта нефти в Поднебесную. По данным американского журнала Fortune, на долю Sinopec и государственного трейдера Zhuhai Zhenrong приходится до половины ежедневного экспорта ИРИ. Речь идет о 505 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. С учетом того, что администрация Барака Обамы планирует снять санкции с Тегерана уже в январе 2016 года (после доклада МАГАТЭ об отсутствии нарушений Ирана в ядерной сфере), Пекин получит еще больший простор для наращивания нефтяного импорта. Сам Иран обещает увеличить производство нефти к лету 2016 года на 1 млн баррелей в сутки. Как уточняет агентство Reuters, китайская CNPC (China National Petroleum Corporation) начала эксплуатацию крупного месторождения нефти на ирано-иракской границе.

Индийцам придется поторопиться — Китай делает все, чтобы в максимально короткие сроки наполнить газовые и нефтяные хранилища, провоцируя «толчею у престола». Поэтому журнал Oil Review Middle East уточняет, что на азиатском направлении Тегеран сталкивается с ожесточенной конкуренцией со стороны Эр-Рияда и Багдада. «Иранская нефть стоит чуть дороже саудовской и иракской по той причине, что в ней содержится меньше серы. Качество сырья также позволяет получать на выходе больше бензина», — резюмирует эксперт китайской CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Борьба усиливается. Ирану сейчас явно не до Европы.