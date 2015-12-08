Как сообщает азербайджанский портал Haggin. az, в Тбилиси заговорили об угрозе социального дефолта. «Из-за увеличившихся в результате девальвации лари и инфляции расходов, большая часть граждан уже не может справиться с банковскими кредитами. Количество просроченных займов за 11 месяцев 2015 года увеличилось на 141,4 млн лари, т. е. на 56,2%, а годовой рост составил около 50%, — пишет портал. — По мнению большинства экспертов, кризис угрожает и банковскому сектору страны, финансовая стабильность которой давно порушена. И кажется, навсегда. В стране очевидны все признаки массового обнищания населения. Составлена своеобразная «карта географии нищеты». Самая тревожная ситуация в Рача-Лечхуми-Квемо Сванетии, где почти каждый второй человек — нищий, а 40,9% населения живет за чертой бедности. Лучше обстоят дела в Тбилиси — 5,8% и Квемо Картли — 6%. Однако это счастливое исключение».

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Уникальность ситуации в том, что это сообщение появилось после того, как Тбилиси посетил с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил о стратегическом партнерстве с Грузией. Более того, как писал на днях один из руководителей Haggin. az Эйнулла Фатуллаев, Баку «придавал такую значимость стабильному и гарантированному будущему Грузии», потому что «именно Гейдар Алиев своей концепцией энергетического обеспечения Запада в качестве противовеса наступающей новой реваншистской российской элите фактически воссоздал геополитическую конструкцию начала прошлого столетия — времен первой Азербайджанской и первой Грузинской Республик». Поэтому хроника текущих событий в этих двух странах начинает восприниматься на уровне репортажей «Правды» и «Известий» «периода конца 1918 — начала 1920 годов, когда две страны, оказавшиеся в зоне территориальных конфликтов, пытались пред приходом армии московских большевиков выстроить какой-то союз». Тогда не получилось. А куда деваться, скажем, сегодня Азербайджану? Как пишет издание, «если Азербайджан почти полностью обеспечивает газом Грузию, то Грузия является для Азербайджана окном в Европу, если Грузия выживает за счет транснациональных проектов Азербайджана, то Азербайджан реализует свою геоэкономику посредством Грузии… и это неразрывная нить, соединившая две страны на десятилетия, если не на века».

В нынешней ситуации, складывающейся вокруг Закавказья в связи с бурным развитием событием на Ближнем Востоке, счет пошел уже не на «десятилетия и века», а на недели и месяцы, даже если и на годы, то самые ближайшие. Правда, министр обороны Грузии Тина Хидашели, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, высказала надежду на то, что «если у НАТО будет следующая остановка, то это будет Грузия», и что «между нами и альянсом нет никаких препятствий». В ближайшее время в Тбилиси должна пройти очередная трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции, на которой Анкара намерена призвать партнеров к консолидированным действиям. По информации министерства обороны Грузии, в середине декабря в Стамбуле пройдет трехсторонний саммит Грузии, Азербайджана и Турции с участием министров обороны этих стран. Предполагается, что речь пойдет «о конкретных деталях сотрудничества, включая вопрос защиты стратегической энерготранспортной инфраструктуры региона». Вместе с тем эксперты отмечают, что грузинские руководители вряд ли станут в сложившейся ситуации солидаризироваться с Турцией.

Добавим, что, по сообщениям пресс-службы российского Южного военного округа, «буквально на днях на базу в Армении прибыли боевые ударные вертолеты Ми-24П и транспортные Ми-8МТ, и летные экипажи начнут плановые полеты». Учитывая логику боевых действий в Сирии, находящейся всего в каких-то 350 км от границ с Арменией, понимая, что, по мнению того же Haggin.az, «Азербайджан и Турция вряд ли дадут разрешение России доставлять в Армению вооружение через свою территорию», остаются две дороги — через Грузию или через Иран. Издание добавляет, что «иранский маршрут Астрахань — Энзели — Мегри самый реальный, хотя и наиболее протяженный, а потому и весьма затратный». В случае попыток Баку в угоду Анкаре создать для России «второй фронт» после Сирии в зоне соприкосновения конфликтующих сторон в зоне карабахского конфликта, как понимает Haggin.az, Москва «вынуждена будет вмешаться в этот конфликт». В этой связи так называемый грузинский коридор для России станет приобретать принципиально важное военное значение, и задача российской дипломатии будет заключаться уже в обеспечении так называемого коалиционного прикрытия возможной операции. В этой связи интригующим выглядит сюжет, предложенный ректором Дипломатической академии Грузии Иосифом Цинцадзе, который еще до инцидента с российским СУ-24 предостерег грузинские власти от соблазна воспользоваться создавшейся обстановкой для усиления конфронтационной риторики в адрес Москвы. По его словам, «если начнется война между Россией и Турцией, последняя в первую очередь введет свои войска в Батуми». Добавим от себя, что тогда иранские войска будут введены в Нахичеван.

Грузия вновь оказалась в «геополитическом вертепе», когда ее карта разыгрывается на самых разных уровнях и в самых разных интересах. Как говорил Цинцадзе, «не дай Бог, Грузия была бы вынуждена выбирать между Арменией и Азербайджаном, вот это было бы тупиковой ситуацией». Тем более что Армения вслед за Грузией перешла на парламентский формат правления, и в системе администрирования этих двух стран сложилась какая-то странная и непонятная ситуация. Объяснения существуют самые разные. Например, нежелание лидеров брать на себя политическую ответственность за предстоящие серьезные решения или попытка лишить возможности Москву осуществить необходимый маневр на уровне президентских решений. Как бы то ни было, Армения, как и Азербайджан, находится в зависимости от «грузинского транзита». Уже одно это заставляет предположить, что на данном этапе эпицентром закавказской политики России становится Тбилиси. В этой связи известный грузинский политолог Иосиф Цискаришвили считает, что наступает как раз тот самый момент, когда в ситуации, когда «как дамоклов меч висит над Грузией Карсский договор с Турцией, которому вскоре исполнится сто лет, который предусматривает передачу Турции северной части Грузии», а «гарантом этого соглашения является Россия, данное соглашение может быть серьезным геополитическим негативом для Грузии».

По его мнению, это одна из причин, по которой ранее сохранение добрососедских отношений с Турцией входило в ряд самых приоритетных направлений грузинской внешней политики. Теперь ситуация изменилась, и, по словам Цискаришвили, «тактика балансирования начала отходить на второй план». Сегодня это связано с формированием новой политической реальности, которая заключается в формировании треугольника Москва — Ереван — Тегеран, по Цискаришвили, «с теми же темами и форматами сотрудничества, которые существуют в тройке Баку — Тбилиси — Анкара». Ресурс «стратегического партнерства» на этом направлении, впрочем, исчерпан, резкое охлаждение отношений Москвы с Анкарой поставило на повестку дня поиск альтернативных геополитических решений по выстраиванию новых систем региональной безопасности. Тбилиси должен перестать бить горшки в отношениях с Россией, критически воспринимать пафосные заявления Баку и Анкары, внимательно осмотреться, чтобы принять грамотное историческое решение.