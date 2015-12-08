Американские политики и журналисты в обсуждении тактики и стратегии борьбы США против ДАИШ (также известное как ИГИЛ, запрещенная в России структура) вышли на новый сюжет. По мнению влиятельной американской газеты New York Times, Вашингтон отказывается от наземной операции по той причине, что не хочет помочь джихадистам исполнить древние исламские пророчества о последней битве накануне конца света. «В самом деле, когда США впервые вторглись в Ирак, одним из самых восторженных сторонников этого был человек, который основал террористическую ячейку, выросшую в ДАИШ, Абу Мусаб аз-Заркави, — пишет издание. — Он взволновано назвал операцию американцев в 2003 году «благословенным вмешательством». Его реакция — некоторыми она игнорируется, другие воспринимают ее как риторику — указывает на одну из основных идей, мотивирующую террористическую группу, захватившую в настоящее время области в Ираке и Сирии: ДАИШ основывает свою идеологию на пророческих текстах, заявив, что ислам выйдет победителем из апокалиптического сражения после прихода западных войск в регион».

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Апокалиптическую религиозную составляющую идеологии джихадистов в феврале этого года подробно описывал канадский журналист Грэм Вуд. По его словам, отчасти она основана на суннитских источниках основного направления и появляется повсюду в пропаганде ДАИШ. Среди них вера в то, что будет только 12 законных халифов, и Абу Бакр аль-Багдади (глава ДАИШ — ИА REGNUM ) среди них восьмой; что армии Рима встретятся с армиями ислама в северной Сирии; и что последняя битва ислама с Даджалем (антихрист в исламской традиции) произойдет в Иерусалиме после очередного периода исламских завоеваний. При этом ДАИШ придает огромное значение сирийскому городу Дабик, что недалеко от Алеппо (название этого города получил его пропагандистский журнал). Именно здесь, как говорил пророк, армии Рима разобьют свой лагерь. «Мы здесь, мы хороним первого американского крестоносца в Дабике, и с нетерпением ждем прибытия сюда всех ваших армий», — заявляет в видео палач в маске, показывая отрезанную голову сотрудника организации помощи Питера Кэссига, которого джихадисты удерживали в плену более года. Некоторые источники в ДАИШ говорят о том, что Рим может означать армию кафиров — и под это название прекрасно подойдут американцы. После битвы при Дабике халифат распространится и захватит Стамбул, а затем и всю планету.

Здесь возникает вопрос, является ли последняя битва при Дабике обязательным условием расширения влияния джихадистов во всем мире. Бывший министр иностранных дел Израиля, а ныне вице-президент Международного центра мира в Толедо Шломо Бен-Ами предполагает, что нет. Как он отмечает, после «ноябрьской бойни в Париже возник общий консенсус, будто ДАИШ можно победить лишь наземным вторжением на территорию этого «государства», но это иллюзия». Пусть даже Запад и его местные союзники (курды, сирийская оппозиция, Иордания и другие суннитские арабские страны) сумеют договориться о том, кто предоставит основную часть наземных войск, ДАИШ уже изменил свою стратегию. Теперь это глобальная организация, предоставившая свой бренд местным группировкам, способным сеять хаос в западных столицах. В этом случае становится понятной аргументация противников наземной операции в Вашингтоне. Они говорят, что вторжение позволит джихадистам не только объявить о начале исполнения пророчеств, но и вызовет приток добровольцев в их ряды в том момент, когда он, кажется, начал иссякать.

Президент США Барак Обама, выступая в минувшее воскресенье в обращении к нации, еще раз подтвердил свою позицию по недопущению восприятия борьбы с ДАИШ как межрелигиозного конфликта. «Мы не должны допускать, чтобы эту борьбу называли войной между Америкой и исламом, — заявил глава Белого дома. — Этого тоже добивается ДАИШ и подобные ему группировки. Мы должны отвергнуть любые религиозные тесты, решая, кого пускать в нашу страну, а кого нет. Мы должны отвергнуть любые предложения о том, что к американским мусульманам надо относиться как-то иначе. Дело в том, что если мы пойдем таким путем, мы проиграем. Такого рода разделение, такое предательство наших ценностей играет на руку группировкам типа ДАИШ». Обама выступает за то, чтобы обучать и оснащать десятки тысяч иракцев и сирийцев, воюющих на местах против джихадистов, «лишая эту группировку надежных убежищ». Эту концепцию поддерживает бывший в течение двадцати лет начальником ближневосточного отдела МИД Франции, профессор парижского Института политических исследований Жан-Пьер Филью. «Я уже заявлял неоднократно: из-за этих пророчеств, наземная операция будет худшим сценарием, попаданием в ловушку», — подчеркивает эксперт. Чтобы уничтожить «духовную подпитку» джихадистов, необходимо развенчать пророчество, для чего потребуется нанести военное поражение ДАИШ, но только местными силами, например, арабами-суннитами.

Однако на сегодня США и их партнеры не смогли найти союзников среди арабов-суннитов. В октябре администрация Обамы признала, что программа стоимостью $500 млн по обучению местных войск не удалась. Это первое. Второе. Религиозное сознание очень консервативно. Даже в самих Соединенных Штатов хватало «пророков», которые называли точные даты конца света, когда предсказания не сбывались — меняли показания, и это практически не отражалось на численности их последователей. И третье. Пока США «отсрочивают» исполнение пророчества об апокалиптической битве перед концом света, ДАИШ разрабатывает стратегии своих дальнейших действий. В последнем выпуске джихадистского журнала Dabiq были обсуждены два варианта. В первом говорится о том, что раз Запад не хочет ничего предпринимать, то тогда ДАИШ имеет право продолжать свое расширение. Второй предполагает втягивание Соединенных Штатов в войну через проведение смертоносных атак на американской территории. Так или иначе, но недавний террористический акт в Сан-Бернардино в Калифорнии свидетельствует о неоправданности высказываний тех американских экспертов в сфере безопасности, которые утверждали, что в США нет «исламистского подполья». Как бы через какое-то время среди джихадистов не появился какой-нибудь толкователь, который «найдет» в пророчествах намеки на то, что конец света должен начаться с далекого континента.