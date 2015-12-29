



Диего Ривера. Искушения святого Антония. 1947

129 лет назад, 8 декабря 1886 года, родился гениальный мексиканский художник Диего Ривера. В современных энциклопедиях принято указывать, что Ривера — муралист (от испанского murales — настенные росписи), что, по старому стилю, означает, что Ривера — художник-монументалист.

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Более всего Диего Ривера известен миру как создатель гигантских фресок с историческими, мифологическими и современными политическими сюжетами. Монументальная живопись Риверы есть в США — в Нью-Йорке, Детройте, но основная часть — в Мексике, особенно в столице — Мехико. В разные годы Ривера расписал фресками несколько публичных зданий Мехико: Национальную подготовительную школу, министерство просвещения, министерство здравоохранения, Национальный дворец, отель «Прадо».

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Во фресках Риверы соседствовали Кортес и Маркс, ацтеки и майя, капиталисты и рабочие, в них уживались марксизм и древняя мифология, острая публицистика и исторические исследования. Фрески образовывали, объясняли, звали к действию. «Искусство должно быть массовым, принадлежать народу и поднимать его на революционную борьбу, быть национальным, возрождать древнюю культуру индейцев» — так звучал манифест мексиканских художников-монументалистов, принятый в 1921 году.

1933 год на деньги миллиардера Нельсона Рокфеллера в Нью Йорке был построен офисный центр. Желая украсить вестибюль здания, Рокфеллер заказал фреску знаменитому мексиканскому художнику. Тот взялся за работу и быстро ее выполнил, но результат шокировал финансиста — фреска называлась «Человек на распутье» (другое название — «Человек, повелитель Вселенной». В правой части Ривера изобразил Владимира Ленина, соединяющего руки рабочих, а левая часть была беспощадным шаржем на разлагающийся мир капитализма, причем в этой части легко угадывались портреты семейства Рокфеллеров. Заказчик предложил вместо Ленина написать кого-нибудь другого, но Ривера отказался. За работу денег он не получил. Фреска поначалу была занавешена, а потом и вовсе уничтожена. Позднее Ривера повторил ее в оперном театре Мехико.

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«Остроумный весельчак и любитель приукрасить, большой художник и убежденный коммунист», — так о нем отзывались современники. Знаменитый чилийский поэт Пабло Неруда назвал Риверу одним из тех людей, «которые подобны вершинам Анд».

1925 году в Мехико побывал Владимир Маяковский. Поэт останавливался у Риверы. В Москву он привез его репродукции. Об увиденных фресках он писал — «Это много десятков стен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики. Первобытный рай со свободным трудом, фруктовыми и цветочными дарами». Многие из репродукций Маяковский использовал в качестве иллюстраций к своим поэмам.

Диего Ривера был убежденным коммунистом, независимо от того, в какой партии он (в разное время) состоял — марксистского, троцкистского или сталинистского толка. Дважды Ривера приезжал в СССР — в 1927—1928 и 1955−1956 гг. Социальный строй СССР и сам образ социализма были для него целью движения человечества, и это отлично видно в его работах. Свобода, справедливость и революция всю жизнь были путеводными звездами Диего Риверы — и в жизни, и в творчестве.

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