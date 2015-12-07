



skomplect.com Песок. В США уверены, что Россия хочет выпить из Ближнего Востока всю нефть — до песка?

«В российской элите еще жива память о том, что именно из-за низких цен на нефть рухнул Советский Союз», — так начинает свою статью одно из авторитетнейших изданий США. По мнению западных экспертов, именно в стремлении предотвратить падение цен на энергоресурсы, сохранить позиции на рынках, где в последнее время выросло число конкурентов в связи с приходом новых поставщиков, и заключается главная цель руководства России. И дело вовсе не в инциденте со сбитым российским бомбардировщиком у границы с Турцией. Не он станет причиной изменения ситуации на энергетических рынках в будущем. Наиболее прагматичные эксперты сходятся в том, что теперь новая реальность войны диктует новые условия, в которых сделки будут заключаться с самыми неожиданными партнерами.

В конце прошлой недели внимание было приковано к посланию Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 3 декабря, которое получило такие комментарии:

«Российский президент назвал турецкое правительство «правящей кликой», намекнул, что турецкие лидеры сошли с ума, и пообещал им возмездие за российский самолет, сбитый на турецко-сирийской границе. Даже по стандартам склонного к театральности господина Путина это немного чересчур. Его конфронтация с Турцией, вероятно, продолжит усугубляться», — пишет The Wall Street Journal.

«Он доводит ситуацию до кризиса, а потом просто от него отворачивается. Я внимательно следил за выступлением, длине которого позавидовал бы сам Фидель Кастро, надеясь услышать хоть что-то об Украине. В итоге в самом конце речи одно предложение он все-таки посвятил Крыму. Однако о продолжающемся кризисе на Восточной Украине не прозвучало ни слова. Г-н Путин не обещал скорого восстановления экономического роста и признал, что энергетические цены останутся низкими. Президент также заявил аудитории, что для России большие трудности создает коррупция — особенно в правоохранительных органах. Экономические перспективы страны год от года портят разрушительные действия чиновников и правоохранителей, запугивающих и притесняющих законный бизнес. При всей культивируемой им истерии — в прошлом году вокруг Украины, а в этом вокруг Турции — г-н Путин не может игнорировать российское общественное мнение, которое беспокоит созданная президентом хищническая система. Рано или поздно ему — или его преемнику — придется иметь дело с последствиями этого беспокойства», — пишет The Wall Street Journal.

Но существует и альтернативная повестка и мнение по поводу отношений между США и Россией. Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби говорит, что если президент России Владимир Путин готов бороться с «Исламским государством», Америка должна приветствовать помощь России в этой борьбе. «Я не доверяю Путину. Я не доверяю России, но если Россия готова помочь нам убить некоторых из этих дикарей, то я более чем готов, по крайней мере, признать, что в этом вопросе может быть другая позиция… они с нами, а не против нас. Я доверяю Турции, вероятно, меньше, чем я доверяю России», — цитирует Хакаби газета Breitbart.

«Я не являюсь поклонником России, но и США, и Запад, кажется, намного больше обеспокоены тем, чтобы ослабить Россию и расширить свое политическое влияние, чем по-настоящему бороться с ИГИЛ и радикальным исламом. Мир еще сильно пострадает от этой эгоцентричной близорукости», — пишет журналист издания Consortiumnews.

«Госсекретарь США Джон Керри утверждает, что президент Эрдоган является сторонником закрытия 98-километровой полосы турецкой-сирийской границы, где были замечены факты транспортировки нефти и перемещения бойцов. Но тот факт, что Турция с более чем полумиллионной армией не может закрыть границу, не может не влиять на ее восприятие внешними силами. Президент Обама говорил, что имел «неоднократные беседы» с Эрдоганом по этому поводу. Некоторые эксперты говорят о том, что терпение Запада в связи с этим находится на исходе. Существуют оппозиционные политики в Европе, которые все больше и больше обвиняют Анкару в сотрудничестве с «Исламским государством» и группами джихадистов», — пишет издание Eurasianet.

Ряд изданий пытается разобраться, прежде всего, с экономической подоплёкой происходящего.

«Турция является вторым по величине экспортным рынком российского газа — на первом месте находится Германия. За последние 10 лет «Газпром» в два раза увеличил объемы поставок газа в Турцию, и сегодня компания обеспечивает 57% потребности этой страны, на долю которой приходится 17% объемов продаж «Газпрома» за пределами бывшего Советского Союза. Также Турция всегда была важным транзитным пунктом между Европой и Азией, в том числе и для газопроводов — существующих и находящихся на стадии разработки. Не далее как в декабре прошлого года Россия внезапно отказалась от своих планов по строительству трубопровода «Южный поток» (прежде этого решения РФ строительство «Южного потока» в ЕС было запрещено правилами энергетической политики ЕС — ИА REGNUM), по которому газ должен был поставляться через Черное море в Болгарию, а затем в Австрию, в пользу «Турецкого потока». Поиски альтернативных маршрутов для российского газа стали еще более актуальными с началом украинского кризиса. Первый этап «Турецкого потока» — тот, который, вероятнее всего, удастся построить — возьмет на себя весь объем природного газа, который в настоящее время идет через Украину. Усиливающееся напряжение в связи с сирийским конфликтом угрожает отношениям России и Турции, что в свою очередь может иметь далеко идущие последствия для более широкого газового рынка. Согласно данным исследования, опубликованного в прошлом году Оксфордским институтом энергетических исследований, в течение следующего десятилетия годовая потребность Турции в природном газе может вырасти примерно на треть и составить около 2,3 триллиона кубических футов. Кроме России, источником газа для Турции может стать Азербайджан, и она уже начала работы по строительству газопровода, чтобы в будущем иметь возможность импортировать газ из этой страны… Турция также может расширить список поставщиков для дальнейшей диверсификации источников газа, со временем включив в него Ирак и Иран. Это противоречит попыткам России не позволить таким конкурирующим с ней азиатским поставщикам, как Туркменистан, выйти на европейские экспортные рынки (Туркмения до сих пор не имеет ни маршрутов доставки своего газа в Европу, ни его объёмов, свободных от поставок в Китай — ИА REGNUM), где лидирующие позиции занимает «Газпром». Существует также мнение, что Россия вмешалась в сирийский конфликт, чтобы блокировать любые планы по строительству трубопроводов, по которым газ из таких ближневосточных государств, как Катар, мог бы поставляться в Европу через Турцию (газ из Катара в Европу может свободно поставляться по более короткому маршруту Катар — Саудовская Аравия — Иордания — Израиль — ИА REGNUM)», — пишет Bloomberg.

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«Давайте подумаем логически, зачем стране, которая сама сгибается под гнетом ослабленной экономики и которая сама была недавно жертвой экстремистского террора, открывать второй фронт военных действий вдали от своих традиционных «театров» на постсоветском пространстве? И какие еще скрытые мотивы могут быть у тех, кто официально заявил, что цель России — оплоты сирийских группировок ИГИЛ? Один из ответов — природный газ. В частности, большинство стран, воюющих в Сирии, — это страны — экспортеры газа, имеющие интересы в одном из двух конкурирующих трубопроводных проектов, которые стремятся пересечь сирийскую территорию для доставки либо катарского, либо иранского газа в Европу. Одним словом, когда Иран выйдет из международных санкций и массивные запасы газа станут доступны для экспорта, газовая война в Сирии накалится», — пишет Foreign Affairs.

Общая граница с Ираком, Сирией и Ираном — для Турции — члена НАТО и ассоциированного члена ЕС теперь создает проблемы, о которых лет двадцать назад трудно было и помыслить. В таких условиях внешнеполитическая повестка дня стала важной картой, которую пытаются разыграть политические силы внутри США, где взгляды у кандидатов в президенты на эту точку на карте различны — и нас ждет настоящий театр увлекательной гонки. Не переключайтесь.