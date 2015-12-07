



Цитата из кинофильма «Тора! Тора! Тора!» реж. Ричарда Флейшера и Киндзи Фукасаку, 1970, США — Япония Нападение на Пёрл-Харбор

В затопленной кровью после Первой мировой войны и Второй мировой войны Европе, в заваленных телами погибших после Гражданской и Великой Отечественной войны России и СССР нередко звучали нелестные слова о разгроме США 7 декабря 1941 года. И разгром казался мал, и уязвимость США к столь малым пощёчинам казалась чрезмерной, просто панической. Но именно эта малая, но символическая пощёчина ввела балансировавшие в своём изоляционизме США в мировую войну. И началась она с интернирования 140.000 граждан США японского происхождения, за которое политически никто так и не покаялся и до сих пор в Америке даже не чихнул. И именно эта пощёчина психологически породила жажду Нагасаки и Хиросимы. Возмездие было страшным. Русские и советские так делать не любят, не умеют, не хотят и не будут.

74 года назад, 7 декабря 1941 года японский Императорский флот совершил внезапную атаку на Пёрл-Харбор — базу американского Тихоокеанского флота. Атака была хорошо спланирована и сопровождалась наступлением на большую часть владений Америки и Великобритании в Тихом океане. Стратегический план японцев был прост: в случае их нападения на контролируемые англо-саксонскими державами Филиппины, Гуам, Малайю и Сингапур, Америка, до тех пор помогавшая союзникам лишь материальными ресурсами, непременно вступила бы в войну и ударила всей мощью своего флота, поэтому его — флот — необходимо было уничтожить одновременно с нападением на земле, обеспечив себе таким образом превосходство на всём театре военных действий.

Смотрите галерею «Японцы готовятся к нападению»

Таков был замысел определенной части японских милитаристов, которые, будучи подпитаны и воодушевлены ненасытной жадностью японских же промышленников, уже десять лет раскручивали маховик агрессии и насилия, превращая японский народ в заложника их амбиций, и вторгались в одну азиатскую страну за другой под ужасающим тогда и сейчас лозунгом «сопроцветания» семьи азиатских народов под предводительством Японии.

Япония бедна природными ресурсами, и её военные и экономические круги, слившись в экстазе сумасшествия, решили силой забрать под свой контроль территории, способные «прокормить» их амбиции. Но «сила» в XX веке — это металл и нефть, без которых война немыслима. То и другое японской промышленности щедро поставляла промышленность американская. Недовольства американской публики и даже прямых законодательных запретов было недостаточно, чтобы прекратить этот смертоносный симбиоз двух стран, оказавшихся по разные стороны мирового конфликта.

Смотрите галерею «Атака на Пёрл-Харбор. Фотографии, сделанные во время нападения»

К концу 1941 года Япония, до тех пор достаточно эффективно оккупировавшая обширные территории азиатских колоний европейский держав, слабо защищённые в условиях войны в Европе, столкнулась с необходимостью выйти за рамки регионального конфликта: Гитлер требовал выполнения союзнических обязательств и скорейшего нападения на советский Дальний Восток, а подавление сопротивления в оккупированном Китае было мыслимо только с прекращением поставок этому сопротивлению британского и американского оружия.

Смотрите галерею «Пёрл-Харбор сразу после атаки. Страшный итог»

С современной точки зрения выбор японским командованием США в качестве объекта агрессии может показаться очевидной ошибкой. Причины этого выбора обсуждаются до сих пор. Но вне зависимости от причин именно 7 декабря 1941 года японские адмиралы окончательно обрекли свой народ на страдания и голод, на сожжение их городов, ядерные бомбардировки, лишение национальной культуры и идентичности, семилетнюю открытую оккупацию и скрытую оккупацию, продолжающуюся до сих пор.

Смотрите галерею «Реакция США. Месть и война»

Атака на Пёрл-Харбор — образец триумфа тактики над стратегией. Идеальный план был блестяще приведен в исполнение. Большинство кораблей потоплено, другим нанесён серьезный вред. Убито более 2000 человек и ранено около 1500 при собственных потерях японцев, не достигающих и 100 человек. Но что стоит весь этот триумф военной кровожадности, если в результате его американская промышленность, до тех пор пребывавшая не в лучшей форме, быстро восстановила флот и умножила его состав до невиданных масштабов, если многомиллионный американский народ, до тех пор не особо заинтересованный в евразийских делах, будучи унижен этим поражением, вознамерился уничтожишь Японию и японцев и хлынул потоком на пункты сбора рекрутов и продаж облигаций военного займа?

Смотрите галерею «Реконструкция атаки Пёрл-Харбор в кинофильмах»

До 7 декабря 1941 года у Японии ещё был шанс сохранить себя, после Пёрл-Харбора она была обречена.