После прекращения авиасообщения с Турцией и Египтом в России прогнозируют рост внутреннего и въездного туризма. Похоже, все силы будут брошены на привлечение турпотока в регионы.

Музей «Паровозы России». Нижний Новогород

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Как отмечается в исследовании, 2014 год оказался переломным для российского туризма — в первую очередь по политическим причинам: успешно организованная Олимпиада в Сочи, возвращение Крыма в состав Российской Федерации. «Риторика импортозамещения помогла многим россиянам по-новому взглянуть на невероятный потенциал отдыха в пределах российской границы. Проблема неосвоенности внутренних туристических направлений была «вплетена» в политический и экономический дискурсы, в одночасье став животрепещущей. Получилось так, что череда неоднозначных политических событий обнажила однозначную необходимость в реализации туристического потенциала страны. А последующее ослабление позиций рубля на мировом валютном рынке послужило поводом (в том числе для иностранных туристов) обратить внимание на российские курорты», — подчеркнули авторы.

В 2015 году курс на развитие внутреннего туризма продолжился. Теракт на борту российского самолета в Египте, катастрофа в российско-турецких отношениях — как результат наиболее популярные направления отдыха россиян оказались закрыты. казалось бы, именно сейчас регионы получили шанс повысить туристическую привлекательность России. Однако на местах появились проблемы с освоением средств, выделенных регионам в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Две трети средств на реализацию ФЦП по туризму — частные инвестиции, их необходимо привлечь на местах, а с этим сейчас объективные трудности.

Тем не менее есть регионы, которые выбились в лидеры «Национального туристического рейтинга». Самым привлекательным для туризма в РФ оказался Краснодарский край, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Москва. Далее следуют: Крым, Московская область, Калининградская область, Карелия, Ярославская и Нижегородская области. Топ-10 замыкает Алтайский край. Кроме того, к лидерам авторы исследования отнесли Ленинградскую область, Ставропольский край, Татарстан, Приморский край и Калужскую область.

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Петербург обошел Москву в Национальном туристическом рейтинге

Туристам уже предлагают заменить Европу на Сочи плюс вулканы Камчатки

Как сообщало ИА REGNUM, горнолыжные курорты Камчатки и Сахалина попали в список мест активного отдыха в России, цены в которых сравнили с бюджетом поездки в Альпы. Минимальную стоимость недельного путешествия на российские вершины рассчитали Aviasales и Hotellook. «Вы удивитесь, но одна поездка в Европу — это как Сочи плюс вулканы Камчатки», — сделали вывод авторы исследования.

Самым экономным горнолыжным путешествием признан отдых на курорте «Роза Хутор» — около 59 000 рублей за 8 дней. Кроме того, перелет туда оказался дешевле всего.

Подробнее о туризме в РФ в сюжетах ИА REGNUM:

«Развитие внутреннего туризма»

«Туризм в Крыму«

»Туризм»

Добавим, что глава Ростуризма Олег Сафонов ранее заявил, что для развития туристической инфраструктуры в России нужно вводить преференции для бизнеса и работать над улучшением качества обслуживания туристов. В том числе на курортах РФ должна появиться своя система «все включено», тогда внутренний турпоток возрастет.

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Развивать туризм в России будут Голодец и Мединский

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также провел исследование. По результатам опроса, 94% респондентов не собираются в ближайшее время отдыхать в Турции, 2% — собираются, но не знают, когда точно. Еще 4% опрошенных собирались поехать в эту страну, но теперь отказались от таких планов. Эта выборка репрезентирует 115 миллионов жителей России. Таким образом, 4%, ответивших «собирался, но не поеду» — это примерно 4,5 миллиона человек, а 2%, ответивших «собираюсь», — примерно 2,3 миллиона человек.

Тем временем руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что 6 декабря из Турции вернулись последние российские туристы, которые находились там в составе организованных туристических групп. Он также добавил, что сокращается загрузка на регулярных рейсах в Турцию, поскольку туроператоры прекратили формирование и продажу туров в эту страну.

Правительство Турции уже прогнозирует потери от разрыва отношений с РФ.

В случае самого негативного развития событий, при котором между Россией и Турцией вообще не будет отношений, Турция потеряет $9 млрд.

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