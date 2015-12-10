



Василий Васильевич Верещагин. Перед атакой. Под Плевной. 1881

Из газет тех лет: «Падение Плевны было событием, наступления которого каждый ожидал с напряженным вниманием со дня на день», «Падение Плевны решало весь вопрос войны».

Османскую твердыню штурмовали четыре раза. Впервые — 8 июля 1877 года. Этот штурм успеха не принес. Турки, желая остановить наступление русских, совершили стремительный бросок, опередили противника, первыми подошли к Плевне и закрепились в городе. Они успели построить оборонительные укрепления. И хотя в момент наступления русским удалось преодолеть все линии окопов и ворваться в город, турки смогли их выбить.

Смотрите галерею «Карты и схемы сражений под Плевной в Русско-Турецкой войне 1877−78 гг.»

Спустя полмесяца, дождавшись подкрепления, русская армия вновь пошла в атаку на крепость. И снова неудача, несмотря на численное преимущество: 32 тысячи бойцов и 176 орудий против 26 тысяч турок с 50 орудиями. Причем эта неудача едва не стала катастрофой для русской армии. Большие потери вызвали панику в тылу армии, солдаты чуть не снесли мостовую переправу у Систова. Только удачные действия генерала Скобелева, который сумел 22 августа отрезать Плевну от снабжения продовольствием, заняв Ловчу, вселили надежду на успех. Было решено вновь штурмовать город.

День 30 августа стал «для России Третьей Плевной», написал военный историк. Сражение было кровопролитным. Турецкий главнокомандующий Осман-паша уже практически решил оставить город, но распоряжавшийся войсками генерал Зотов отказался ввести резерв и поддержать атаку Скобелева. Этим воспользовался Осман-паша и буквально вырвал победу у русских. Потеряв 16 тысяч солдат и офицеров (13 тысяч русских и 3 тысячи румын), русское командование приняло решение приступить к блокаде города.

Смотрите галерею «Лица Русско-Турецкой войны 1877−78 гг.»

Началась многомесячная осада Плевны. Для руководства осадными работами был вызван известный инженер, герой обороны Севастополя Эдуард Тотлебен. Ему удалось установить плотную блокаду крепости, уничтожить при помощи сброса потоков воды с открытых плотин турецкие водяные мельницы в Плевне, лишив противника возможности выпекать хлеб. Вместо лобовых атак Тотлебен организовал «военные демонстрации» перед крепостью, заставляя турок держать в первой линии обороны значительные силы и нести большие потери от огня русской артиллерии. «Неприятель держится только оборонительно, и я провожу против него беспрерывные демонстрации, — писал он, — чтобы он предполагал с нашей стороны намерение штурмовать. Когда турки наполняют людьми редуты и траншеи, и их резервы приближаются, я приказываю стрелять залпами из ста и более орудий. Таким образом пытаюсь избежать потерь с нашей стороны, нанося тем ежедневные потери туркам».

Смотрите галерею «Образы Русско-турецкой войны 1877−78 гг. в живописи»

Нехватка провианта, болезни и постоянный артиллерийский огонь ослабляли турецкий гарнизон. Но Осман-паша отказывался сдаваться, хотя его армия уже задыхалась в тисках 125-тысячной русско-румынской армии, в четыре раза превосходившей его войско по численности. Турецкий главнокомандующий решил пробиваться через кольцо.

10 декабря турки атаковали русские войска. Им удалось взять передовые укрепления, но артиллерийским огнем второй линии они были остановлены. Тем временем Скобелев сумел занять оставленную Осман-пашой Плевну. Не выдержав рукопашного боя, где русские всегда имели перевес, турки бросились бежать, преследуемые нашими полками. Осман-паше удалось сгруппировать остатки частей и повести их на прорыв, но и эта попытка оказалась безуспешной. К тому же турецкий военачальник был ранен в ногу. Понимая безвыходность ситуации, он приказал выбросить белый флаг. Сорокатысячная армия Турции сдалась в плен, потеряв 6000 убитыми (русско-румынские потери составили в этом бою 1700 человек).

Смотрите галерею «Сражение под Плевной глазами русских и иностранных художников»

Пять месяцев осады и боев за Плевну стоили русским 31 тысячу жизней. Но эта победа стала переломным моментом в войне. После падения этой крепости русским войскам был открыт путь через Балканы, а Османская империя лишилась 50-тысячной армии. После стремительного перехода через Балканские горы русской армии удалось добиться подписания выгодного для России Сан-Стефанского мира.

Смотрите галерею «Русско-турецкая война 1877—1878 годов на картинах В.В.Верещагина»

В десятую годовщину взятия Плевны в Москве на добровольные пожертвования оставшихся в живых гренадеров — участников сражения — был установлен памятник героям Плевны. «Пусть же этот памятник, воздвигнутый благодарными гренадерами своим павшим товарищам, — сказал на церемонии открытия подполковник Иван Сокол, — напоминает грядущим поколениям из года в год, из века в век, как умеют стоять за честь и славу Родины ее верные сыны».

Смотрите галерею «Память о победе под Плевной»

Справка ИА REGNUM:

После Крымской войны 1853−1855 годов, согласно Парижскому договору, Франция и Великобритания давали гарантии территориальной целостности Османской империи. Однако за последующие 20 лет отношение Европы к Турции сильно охладело. Притеснение в правах христиан и жестокие расправы над непокорными переломили настрой западного общества.

Летом 1875 года вспыхнуло восстание в Боснии и Герцеговине, в апреле 1876 года — в Болгарии. На стороне восставших выступили Сербия и Черногория, что положило начало Сербско-Турецкой войне.

12 апреля 1877 года в войну с Турцией вступила Россия. Боевые действия развернулись на двух фронтах: на Балканах — этот фронт считался ключевым из-за возможности выхода к Константинополю, и в Закавказье, который был организован с целью отвлечения сил противника.

На пути русской армии к турецкой столице было две преграды: река Дунай и Балканский хребет, основным переходом через который был Шипкинский перевал. Форсирование Дуная предполагало нейтрализацию на реке турецкой флотилии на месте переправ. Эта задача была успешно выполнена установкой на реке минных заграждений. Турецкое командование активных действий по противостоянию не предприняло.

Однако для решительного наступления через Балканский хребет сил, переправившихся через Дунай, было недостаточно. После преодоления Шипкинского перевала русские войска заняли Эски-Загру, где произошёл ожесточённый бой с переброшенным из Албании турецким корпусом Сулеймана-паши.

На подходе к Плевне особенно сильно ощущался недостаток военных сил, были запрошены подкрепления из России и Румынии, однако подтягивание резервов затянуло ход боевых действий примерно на два месяца. После трёх неудачных штурмов хорошо укреплённой Плевны, было решено взять город блокадой.

Легендарная осада принудила 50-тысячную армию Османа-паши к решающему бою через пять месяцев, когда город стал испытывать недостаток продовольствия. На военном совете было решено пробиться сквозь линию блокады, и ранним утром 10 декабря турецкие войска атаковали Гренадерский корпус, но после упорного боя Осман-паша отступил обратно в Плевну и сложил оружие.

В ходе последующего рейда русско-румынских войск через Балканы были разбиты последние турецкие части, заслонявшие дорогу на Константинополь: 23 декабря 1877 года была занята София, 3—5 января в сражении под Филиппополем была разбита армия Сулейман-паши, и 8 января уже без сопротивления взят Адрианополь, за которым последовали Разград, Осман-Базар и Хаджи-Оглу-Базарджик.

Одним из командующих русской армией был выдающийся генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, во многом благодаря которому были одержаны ключевые победы в Русско-турецкой войне. Сражаясь на белом коне и в белом мундире, Скобелев вошёл в историю с прозванием «белый генерал». Болгарский народ считает его национальным героем.

По окончании военных действий мирный договор был подписан не сразу: первые договорённости были заключены 19 января 1878 года в Адрианополе, однако условия мира спровоцировали агрессию Англии — последовала мобилизация британской армии, и 1 февраля в Дарданеллы вошла эскадра адмирала Горнби. Однако со стороны России тут же последовал ответный шаг: русско-румынские войска двинулись к демаркационной линии, а правительство сделало заявление о намерениях занять Константинополь, что побудило Англию отвести свой флот.

Смотрите галерею «Русско-турецкая война 1877−78 гг. в живописи и фотографиях»

Окончательные итоги войны были подведены летом 1878 года Берлинском конгрессе: согласно трактату, Россия возвратила южную часть Бессарабии, присоединила Карс, Ардаган и стратегически важную Батумскую область. В болгарскую историю эта война вошла как Русско-турецкая освободительная. На территории современной Болгарии, где прошли основные сражения, сегодня находятся свыше 400 мемориалов русским воинам, которые боролись за свободу болгарского народа.

В 1886 в Санкт-Петербурге был воздвигнут Памятник Славы, представляющий собой 28-метровую колонну из пушек, отбитых в войну у турок.