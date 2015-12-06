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Большинство глав субъектов выступили в ноябре с посланиями региональным законодательным собраниям. Традиционно усиливают влияние губернаторы, находящие пути привлечения инвестиций в возглавляемые регионы. Снижается влияние глав, окружение которых оказывается замешанным в коррупционных скандалах.

Первая тройка рейтинга остается неизменной. Лидирует мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строке — глава Чечни Рамзан Кадыров, третье место занимает президент Татарстана Рустам Минниханов. Две строки прибавляет, поднимаясь на четвертую позицию, глава Московской области Андрей Воробьев. Важным политическим решением Воробьева после инцидента с «красногорским стрелком» становится отставка, хотя и с формулировкой «по собственному желанию», главы Красногорского района Бориса Рассказова.

С четвертой на пятую строку перемещается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, с седьмой на шестую — глава Сахалинской области Олег Кожемяко. В ноябре исполнилось десять лет с момента вступления Владимира Якушева в должность губернатора Тюменской области, и наблюдатели отмечают ряд позитивных аспектов прошедшего периода. Глава региона прибавляет четыре пункта, поднимаясь в топ-10 и занимая седьмую строку. На восьмой — три пункта теряющий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, признавший, что в регионе сегодня колоссальное перепроизводство угля.

На положение в рейтинге глав отдельных регионов, вероятно, оказало определенное влияние внедрение системы «Платон». Так, губернатор Белгородской области Евгений Савченко единственный из руководителей субъектов Федерации лично провел переговоры с представителями дальнобойщиков; губернатор прибавляет четыре строки, занимая 9-е место. На 11-ю строку, теряя три пункта, опускается глава Калужской области Анатолий Артамонов, предложивший с помощью «Платона» взимать плату за проезд не только по федеральным, но и по региональным дорогам — на фоне массовых протестов, не до конца отлаженной системы и заявленной проверки Росавтодора заявление выглядит далеко не бесспорным.

Ставшие достоянием гласности факты масштабной коррупции в окружении губернатора Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Кобылкина приводят к потере главой региона четырех строк в рейтинге (14-е место). Власти Ханты-Мансийского АО анонсировали выделение 11,5 млрд рублей на выкуп допэмиссии акций авиакомпании «ЮТэйр» для стабилизации ситуации в самой компании и на рынке внутренних авиаперевозок, 90% которого занимает перевозчик; глава региона Наталья Комарова прибавляет пять строк, поднимаясь на 17-е место рейтинга и входя в зону «очень сильное влияние». Глава Крыма Сергей Аксенов теряет две строки, занимая 19-е место; безусловно, влияние на снижение его рейтинговых позиций оказала энергетическая блокада полуострова.

Лишаясь одного пункта рейтинга, опускается в зону «сильное влияние» губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (21-е место). Губернатор Самарской области Николай Меркушкин заручился поддержкой регионального правительства и счетной палаты, а также парламентариев, отклонивших протест прокуратуры против создания губернаторского резервного фонда. Относительная консолидация элит усиливает влияние главы региона (плюс семь пунктов, 22-е место).

В условиях напряженной внешнеполитической ситуации заявление президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о том, что на стороне запрещенной в России группы ИГИЛ воюют и гибнут жители республики, приводит к негативной коррекции рейтинга главы региона (минус девять строк, 32-е место). Кадровые решения и первые шаги на посту и.о. главы Коми усиливают позиции Сергея Гапликова (плюс шесть, 37-е место). Десять строк прибавляет губернатор Магаданской области Владимир Печеный (39-е); судя по динамике событий, ему удается пролоббировать особый налоговый режим в экономической зоне Колымы по аналогии с Владивостоком. Губернатор Кировской области Никита Белых воспользовался правом наложить вето на региональный закон об отмене налоговых льгот для инвесторов. Белых поднимается в рейтинге на 12 строк и замыкает зону «сильное влияние».

На 51-м месте — теряющий 13 пунктов губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Снижению влияния главы региона способствует возбуждение уголовных дел против нескольких чиновников краевых министерств природных ресурсов и экологии и по экономическому развитию. Кроме того, на позиции Толоконского продолжает негативно влиять «дело Солодкиных» (признаны судом участниками преступного сообщества), с которыми Толоконский был связан, когда был губернатором Новосибирской области.

Конфликт с мэром Йошкар-Олы Павлом Плотниковым и его скандальная отставка оказывают негативное влияние на позиции в рейтинге главы Марий Эл Леонида Маркелова (минус 15 пунктов, 61-я строка).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в октябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,43 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 8,00 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,71 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 6 7,43 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 5 4 7,25 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 6 7 7,00 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 7 11 6,63 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 8 5 6,57 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 9 13 6,48 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 10 9 6,40 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 11 8 6,35 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 12 12 6,22 Хамитов Рустэм Закиевич Президент Республики Башкортостан 13 16 6,17 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 14 10 6,05 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 15 6,00 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 16 14 5,95 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 17 22 5,84 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Президент республики Дагестан 18 19 5,77 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 19 17 5,70 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 20 18 5,62 Сильное влияние Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 21 20 5,56 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 22 29 5,53 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 23 26 5,51 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 24 27 5,48 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 25 21 5,45 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 26 25 5,42 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 27 24 5,39 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 28 28 5,34 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 29 30 5,30 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 30 31 5,28 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 31 32 5,25 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Президент Республики Ингушетия 32 23 5,21 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 33 35 5,13 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 34 33 5,07 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 35 37 5,05 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 36 39 4,99 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 37 43 4,96 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 38 34 4,94 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 39 49 4,90 Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 40 42 4,88 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 41 36 4,85 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 42 40 4,83 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 43 50 4,80 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 44 41 4,77 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 45 47 4,74 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 46 48 4,70 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 47 45 4,65 Груздев Владимир Сергеевич Губернатор Тульской области 48 44 4,62 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 49 52 4,58 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 50 62 4,55 Среднее влияние Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 51 38 4,51 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 52 58 4,46 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 53 56 4,42 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 54 51 4,40 Агузаров Тамерлан Кимович Глава Республики Северная Осетия-Алания 55 53 4,35 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 56 70 4,33 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 57 54 4,25 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 58 57 4,17 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики 59 61 4,09 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 60 55 4,00 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 61 46 3,95 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 62 59 3,90 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 63 60 3,88 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 64 65 3,84 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 65 64 3,81 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 66 68 3,77 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 67 69 3,75 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 68 67 3,70 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 69 63 3,67 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 70 66 3,63 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 71 74 3,59 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 72 78 3,55 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 73 73 3,53 Коков Юрий Александрович Президент Кабардино-Балкарской республики 74 75 3,50 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 75 72 3,48 Шевелёв Андрей Владимирович Губернатор Тверской области 76 71 3,45 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 77 80 3,42 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 78 77 3,39 Ильковский Константин Константинович Губернатор Забайкальского края 79 76 3,37 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 80 81 3,31 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 81 82 3,25 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 82 83 3,22 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 83 85 3,13 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 84 79 3,00 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 85 84 2,67

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2015 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Николенко Кирилл (Агентство политических и экономических коммуникаций, Владимирская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).