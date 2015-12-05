



2do2go.ru Вид на Москву

На прошлой неделе австрийские СМИ уделили внимание нескольким значимым проблемам, связанным с Россией и постсоветским пространством. В нейтральной Австрии внимательно наблюдают за присоединением Черногории к НАТО, удивляются второсортности американской военной помощи Киеву и отмечают возрастающую привлекательность российского рынка недвижимости в условиях кризиса.

Секонд-хэнд от дяди Сэма

Пластмассовые «Хаммеры» и бронежилеты устаревшего образца — американские поставки нелетального снаряжения не вызывают энтузиазма у украинских военных. Газета Kurier сообщает, что средний возраст джипов, отправленных на Украину в рамках программы помощи в размере 260 млн долларов, составляет без малого четверть века, в чем можно убедиться, сверившись с серийными номерами автомобилей. Но это лишь полбеды. Оказалось, что в ряде случае двери и боковые стекла «Хамви» изготовлены из пластика, а у одного из автомобилей при попытке тронуться с места лопнула шина — верный признак того, что техника залежалась на складе. К тому же оказалось, что поставленные бронежилеты в самой американской армии не используются уже более десяти лет. «Если уж американцы поставляют нам снаряжение, то, пожалуйста, без секонд-хэнда», — так венское издание приводит паразитические ожидания киевского офицерства.

Путин против Эрдогана

Газета Tiroler Tageszeitung замечает, что еще в сентябре нынешнего года на церемонии торжественного открытия Московской соборной мечети Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган с улыбками пожимали друг другу руки перед телекамерами. После инцидента с Су-24 им теперь не до смеха. Конфликт между Россией и Турцией привел к кризису в отношениях «двух самоуверенных президентов», полагает издание из Инсбрука. Вслед за журналом Foreign Policy газета называет Эрдогана «анатолийской версией» Путина. Оба президента избирали нетривиальные успешные политические ходы, чтобы остаться у власти. Инсбрукские журналисты отмечают, что после атаки на российский самолет Эрдоган оказался лицом к лицу с непривычно сильным противником, о чем он, по-видимому, сейчас сожалеет. Однако все просьбы турецкого президента о личном разговоре отскакивают от стен Кремля. Газета приводит отрывок из послания российского лидера Федеральному собранию: «Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка». Публичное же признание вины, на котором настаивает Путин, означает для Эрдогана потерю лица.

Неожиданный рай для инвесторов

Рубль в свободном падении, снижение цен на энергоносители и неблагоприятные макроэкономические сценарии омрачают перспективы на будущее для России. Одновременно они создают настоящий рай для храбрых инвесторов и охотников за сверхприбыльными сделками, пишет Wirtschaftsblatt. Обесценивание национальной валюты повлекло за собой снижение цен на недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге почти на 40 процентов. «Сегодня на рынке недвижимости можно извлечь прибыль из таких золотых проектов, о которых несколько месяцев назад можно было только мечтать», — говорит Алессандро Алесио, владелец маклерской фирмы Regens International, которая с 2011 года специализируется на сделках в России. Большое экономическое предложение вкупе с падающими иностранными инвестициями являются теми факторами, которые делают сегодняшний рынок особенно привлекательным. Эксперты рекомендуют инвесторам не пугаться экономического кризиса в стране. Главное, по мнению венского издания, состоит в том, чтобы выбрать ту недвижимость, которая не потеряет в цене со временем и которую легко можно будет сдать в аренду.

Опиум для народа

Газета Der Standard сообщает о том, что суд в Москве постановил, что «Саентологическая церковь Москвы» злоупотребляет свободой вероисповедания и должна быть ликвидирована в шестимесячный срок. К такому решению судей подтолкнул тот факт, что в США саентология зарегистрирована как товарный знак, — обстоятельство, несовместимое со статусом религии. Руководство саентологов объявило о намерении обжаловать решение суда, однако, по мнению венских журналистов, шансы на успех в этом деле практически отсутствуют. Издание отмечает, что российские власти уже долгие годы не оставляют попыток снизить влияние саентологии в стране. Так, восемь лет назад был закрыт саентологический центр в Санкт-Петербурге, а в 2011 году были признаны экстремистскими сочинения основателя этой религии Рона Хаббарда. Действия властей поддерживает Русская православная церковь, с точки зрения которой саентология является «тоталитарной сектой».

Начало очень красивого альянса?

Правительство Черногории достигло своей цели — страна получила приглашение вступить в НАТО, отмечает Wiener Zeitung. На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Черногории генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о «начале очень красивого альянса». С этим не согласны в Москве. Об ответных мерах со стороны России заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а в Совете Федерации уже объявили о возможной заморозке совместных российско-черногорских проектов, в том числе и в военной сфере. «Российское сопротивление новому расширению НАТО плохо соотносится с реальным значением Черногории», — полагает Хайнц Гертнер, руководитель Австрийского института международной политики. «Прежде всего, Кремль стремится предотвратить возможное вступление Грузии и Украины в альянс», — считает венский политолог.