Ось Тегеран-Бейрут-Дамаск

farsi.khamenei.ir Али Хаменеи

С 29 ноября по 1 декабря продлилось турне советника по международным вопросам верховного лидера ИРИ Али Акбара Велаяти, посетившего Сирию и Ливан. В программе визита были запланированы переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, генеральным секретарем движения «Хезболла» Хасаном Насраллой и министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем. Об этом сообщает агентство Tasnim News.

На встрече с главой Сирии Велаяти отметил, что «остановив агрессоров, сирийский народ и правительство оставили большой след в истории региона». Иранский высокопоставленный чиновник выделил роль Асада в борьбе с терроризмом. «Вы являетесь источником гордости, поскольку решительно выступили против врагов ислама и экстремистских группировок в пылающей глобальной войне. Тегеран и Дамаск связывают дружеские и братские связи. Продолжение поддержки Сирии — наш долг», — передает слова Велаяти телеканал Press TV.

В свою очередь, сирийский лидер подчеркнул, что «успехи в борьбе с террористами достигнуты при поддержке друзей, главным образом Ирана и России». «Сирия и ее друзья полны решимости продолжить борьбу терроризмом и его сторонниками. Мы не отступим от своей позиции в этом вопросе. Хотя некоторые государства в регионе, заявляя во всеуслышание о борьбе с терроризмом, оказывают преступникам прямую поддержку», — заявил Асад.

Находясь в Дамаске, советник верховного лидера дал интервью сирийскому каналу Al Magadeen. В беседе он коснулся вопросов развития двусторонних отношений, борьбы с терроризмом и последних событий в мире и регионе. «Иран с самого начала конфликта поддерживал сирийский народ, правительство и лично президента Асада. Иран плечом к плечу с народом Сирии и правительственной армией воюет с террористами. Мы намерены вести борьбу до победного конца», — отметил Велаяти.

Иранский чиновник следующим образом обозначил роль России в сирийском конфликте. «Военное присутствие России на территории Сирии осуществляется по просьбе правительства этой страны и полностью соответствует международному праву. Отношения Ирана, России и Сирии продолжительны и носят стратегический характер. Инцидент с российским бомбардировщиком не может на них повлиять. Мы надеемся, что сотрудничество между тремя государствами принесет мир, стабильность и безопасность на Ближний Восток, — передает слова Велаяти агентство ISNA со ссылкой на Al Magadeen. — Россия является одной из самых влиятельных стран на международной арене. Иран — ключевая сила в регионе, которая играет важную роль в восстановлении мира и стабильности». Советник рахбара уточнил, что «Иран не желает роста напряженности в российско-турецких отношениях, который негативно скажется на всем регионе».

30 ноября Велаяти прибыл в Бейрут. Ключевыми темами переговоров стали региональные проблемы, предстоящие президентские выборы в Ливане и сотрудничество в борьбе с терроризмом. На встрече с главой МИД Ливана Велаяти подтвердил, что «Иран поддерживает национальный диалог в Ливане и также усилия, направленные на проведение новых президентских выборов». Необходимым условием для проведения выборов является «достижение консенсуса между политическими силами внутри Ливана». «Тегеран и Бейрут связывают дружеские отношения. Наши совместные действия в Сирии в очередной раз это подтвердили», — передает слова иранского чиновника агентство Fars News. Министр иностранных дел Ливана подчеркнул, что «борьба против израильского режима и терроризма укрепила связи между двумя странами». Визит Велаяти в две наиболее дружественные Ирану страны имеет важное значение. «Хезболла» — одна из ключевых сил, участвующих в сирийской наземной операции, и верный союзник Тегерана. Очевидно, что дестабилизация внутриполитической ситуации в Ливане негативно отразится, в первую очередь, на Сирии. Советник рахбара ИРИ вновь подтвердил абсолютную поддержку президенту Асаду, а также выразил заинтересованность в скорейшем разрешении политического кризиса в Ливане.

Хаменеи обратился к западной молодёжи

29 ноября верховный лидер ИРИ Али Хаменеи обратился с посланием к молодежи Запада. Полный текст письма размещен на сайте рахбара — Khamenei.ir. Причиной написания письма послужили «горькие события, произошедшие в Париже». В письме верховный лидер затронул вопросы борьбы с терроризмом, роли США на Ближнем Востоке, проблему нравственного состояния европейского общества и роль молодежи в формировании будущего мира.

«Сегодня терроризм — наша общая угроза. Вам следует знать, что нарушение безопасности и напряженность, с которой вы столкнулись в последнее время, сильно отличается от боли, которую испытывают люди в Ираке, Йемене, Сирии и Афганистане на протяжении многих лет. Следует отметить два важных момента. Во-первых, исламский мир стал жертвой террора и жестокости на большой территории, с огромным количеством людей и в течение более длительного периода времени. Во-вторых, к сожалению, это насилие было поддержано некоторыми великими державами с помощью различных методов и средств», — говорится в письме. Хаменеи обвинил США в обучении, спонсировании и оснащении террористических группировок на Ближнем Востоке.

В послании верховный лидер выразил надежду на изменение подхода подрастающего западного поколения к проводимой сегодня лидерами европейских государств политике. «Дорогая молодежь! Надеюсь, что вы сейчас или в будущем сможете изменить менталитет властей, который двуличен, менталитет высочайшего мастерства скрывать долгосрочные цели и злые намерения. На мой взгляд, первым шагом на пути к миру и безопасности является реформирование этого менталитета. Именно вы, молодежь, должны заложить основы для правильного и честного взаимодействия с исламским миром на основе глубокого его понимания, основываясь на страшных уроках прошлого. Такой подход станет прочным фундаментом для построения нового мира», — резюмировал рахбар.

Начальник Генерального штаба ВС ИРИ генерал-майор Хассан Фирузабади прокомментировал письмо рахбара на встрече с высокопоставленными сотрудниками ведомства. «Во втором письме верховный лидер Али Хаменеи в очередной раз продемонстрировал, что принципы исламской революции живы. Хаменеи предложил надежду молодому поколению, погрязшему в капиталистической системе», — цитирует военного агентство Tasnim News. Одна из главных политических целей послания — обозначение противоречий в политике западных государств на Ближнем Востоке. 21 января 2015 года Хаменеи обратился с первым посланием, вышедшим под заголовком «Всей молодежи Европы и Северной Америки». Причиной написания первого письма стал теракт в редакции Charlie Hebdo.

В Тегеране презентовали новые нефтяные контракты

28 ноября в Тегеране открылась конференция, на которой представили новые нефтяные контракты (Iran Petroleum Contract — IPC). В конференции приняли участие 137 иностранных компаний, включая BP, Shell, Eni, Statoil, Total, «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть». Наряду с крупнейшими европейскими концернами, были широко представлены азиатские нефтегазовые компании. Отметим, что американские компании не приняли участие в конференции, передает агентство IRNA.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о взаимовыгодных условиях, предусмотренных в IPC. «Как для иностранных компаний, так и для национальных интересов Ирана и нефтегазового сектора новые контракты создают выгодные условия. Наша главная цель — привлечение новых технологий и инвестиций для развития отрасли», — передает слова министра агентство Mehr News. Основные положения IPC: иностранные компании смогут работать на месторождениях до 25 лет; прибыль компания будет получать добываемыми углеводородами или деньгами; обязательно участие в разработке месторождения иранских компаний, доля которых должна составлять минимум 51%.

По данным корпорации BP, доказанные запасы нефти в Иране составляют порядка 158 млрд баррелей и 34 трлн кубометров газа. В 2014 году ИРИ добывала до 3,6 млн баррелей нефти в сутки.