Информационный фон уходящей недели в Армении формировался двумя основными темами — влияние российско-турецкого обострения на геополитическую ситуацию в Закавказье и предстоящий 6 декабря референдум по Конституции.

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Общественность и экспертное сообщество республики пытаются анализировать текущие события в отношении Турции и перспективы развития ситуации, в результате чего приходят к выводу, что большой войны против Турции не будет. Это если не учитывать русофобские тренды в СМИ, проплаченные западными фондами в виде различных грантов. Здесь не приходится говорить даже о попытках анализа происходящего. Ссылка воинствующих русофобов на кинувших 100 лет назад армян большевиков больше похожа на немотивированный условный рефлекс собаки Павлова — когда русские воюют с турками крайними оказываются армяне.

В рамках актуальной темы все чаще возникает разговоров и оценок по части денонсации Московского договора 1921 года между большевистской Россией и кемалистской Турцией. Причем, в основном, братья по перу путают его с Карским договором, вытекающем из Московского, то есть базисного! Куда уж до эффективных оценок ситуации, когда не знаешь о каких договорах идет речь. Более того, появилась информация, что Московский договор должен продлеваться каждые 25 лет. Откуда взялась эта дезинформация, мало кому понятно, но она была подхвачена в сети.

Основные аргументы армянских историков в пользу денонсации Московского договора заключаются в том, что его стороны — Турция и РСФСР — на момент подписания не были субъектами международного права. А теперешняя Республика Армения не является правопреемницей Армянской ССР, подписавшей Московский договор в виде Карского договора осенью того же года.

В связи с этим можно вспомнить, как в 2011 году тогдашний премьер-министр Турции Эрдоган подарил тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву копию Московского договора, называемого «о дружбе и братстве между двумя странами», а также юбилейную марку, которую выпустили турецкие власти в честь 90-летия подписания документа. Не все тогда в Ереване однозначно приняли этот символический акт, но мало кто тогда в Армении раздувал антирусскую истерию. Хотя мотивы для этого были посерьезнее продажи Азербайджану ракетных систем и танков. Тогда за это пока не очень-то и платили.

Сам этот акт дарения копий документов и марок примечателен, поскольку свидетельствует, что, несмотря на весь нехилый пакет двусторонних договоров между современными Турцией и Россией, Анкара предельно ясно представляет правовые изъяны этого базисного в отношениях двух стран документа. И изъяны, известно, не в необходимости его пролонгации. При приложении соответствующей силы (военной и дипломатической, разумеется) правовая основа этого документа затрещит по швам. Так что, к 24 ноябрю 2015 года Эрдоган готовился не один день.

Москва к этому дню не была готова вовсе. Более того, активно способствовала руководству Партии справедливости и развития в деле продвижения неоосманизма, финансируя экономику и амбиции Турции до осени этого года. Так что, идея переноса центра притяжения тюркского мира из Турции в Казахстан может увенчаться успехом не в ближайшей перспективе. Тем более, что этот успех чреват малопредсказуемыми последствиями для постназарбаевского Казахстана.

В любом случае открывать сюжет «Денонсация Московского договора 1921 года» на ИА REGNUM пока рано.

Внутриполитическая повестка в Армении, которую все предыдущие месяцы оседлала тема референдума по Конституции, по всей видимости, исчерпается до конца текущего года, когда улягутся страсти по итогам предстоящего в воскресенье референдума. К голосованию общество пришло с тем, что ни власти не смогли добраться до фибр души общества и убедить в необходимости изменений, ни оппозиции не удалось сгенерировать массовый общественный протест против изменений.

Таким образом, на предстоящем референдуме голосовать «за» изменения будет административный и партийный ресурс, а «против» будут голосовать недовольные политикой властей граждане. Собственно текст проекта нового закона находится в эпизодах этой игры во власть, общество не оперирует принципами эффективности сдержек и противовесов между ветвями власти.

Для эффективной смены Конституции в Армении нет политических предпосылок, поскольку как бы ни старалась правящая партия создать видимость общеполитического консенсуса по необходимости изменений, его не было, поскольку партия власти правит монопольно. В этих условиях голос есть у каждой политической силы, но он ничего не значит. Конституцию Армении меняет правящая партия во главе с президентом Сержем Саргсяном своим единоличным решением. Идейно его поддерживает лишь АРФ «Дашнакцутюн», традиционно выступающая за коллегиальное правление.

Для эффективной смены Конституции в Армении нет и социально-экономических предпосылок. Вслед за российской экономикой более ощутимый удар с конца 2014 года получила экономика Армении, пенсии и зарплаты топчутся на месте на фоне ощутимой инфляции. А основной источник доходов общества — частные трансферты из-за рубежа (в первую очередь, из РФ) продолжают сокращаться (на треть в текущем году). 30% населения страны продолжает оставаться за чертой бедности. Под давлением налоговиков и сокращения спроса стремительно хиреют зачатки среднего класса в виде малого и среднего бизнеса. 85−90% общества — наемные работники или перебивающиеся от урожая к урожаю селяне, часть из которых продолжает получать поддержку из-за рубежа в обвалившихся рублях. 90% общества не до Конституции, не до принципиальных моментов государственного устройства.

На этом фоне выглядят убого попытки армянских спецслужб сделать шоу из задержания преступной группы, непонятно зачем набирающей арсенал оружия. Убого выглядят и попытки связать группу, финансируемой то ли по каналам армянской католической церкви, то ли планирующей теракт в правительстве прямо в ходе заседания, с радикальными оппозиционерами. К операции спецслужб, конечно, не придерешься — сработали грамотно, но в последний момент не удержались от глупости и решили подкормить общество сценарием в жанре дешевого криминального сериала.

И тем не менее, сейчас не время играть во внутриполитические игры, и поклон тем, кто летом этого года решил и подсказал президенту провести референдум в начале декабря. Весь потенциал монопольно правящей партии Армении в настоящее время востребован на двух фронтах — внешнеполитическом и социально-экономическом, тратить ресурсы на вскармливание общества сериалами опрометчиво. Более того, глупо. Времени на ошибки и их исправление у властей остается все меньше, и если Армения не начнет сегодня заниматься геополитикой, то завтра геополитика займется ею.