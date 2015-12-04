Госсекретарь США Джон Керри заявил, что по итогам переговоров американского президента Барака Обамы с турецким лидером Реджепом Эрдоганом была достигнута договоренность с Анкарой по полному закрытию границы с Сирией. «Турция заинтересована в том, чтобы прекратить передвижение нелегально транспортируемой нефти или закрыть пути передвижения иностранных боевиков в обоих направлениях, — сообщил Керри журналистам в Брюсселе. — Мы будем вместе работать над этим и собираемся провести необходимые консультации между нашими военными, чтобы это сделать».

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По данным австрийского издания Die Presse, боевики контролируют стокилометровый участок сирийско-турецкой границы между горами Килис и Ярабулус. Через него осуществляется контрабанда, продажа нефти, переброска оружия, поставка денег, антиквариата и продуктов питания. По этому маршруту также беспрепятственно просачиваются сторонники джихадистов как в Турцию, так и обратно. Кстати, об этом говорил и представитель Белого дома Джошуа Эрнест. По его словам, «остаются пробелы на турецко-сирийской границе, (участки) которые не перекрыты так, как нам хотелось бы». Эрнест признал, что они используются для нелегального финансирования, проникновения боевиков в Сирию и контрабанды нефти, призвав Анкару «эффективно работать, чтобы перекрыть границу». Не случайно этот вопрос является предметом обсуждения и в переговорах между госсекретарем США и главой МИД России Сергеем Лавровым. После встречи на полях министерского заседания ОБСЕ Лавров сделал важное уточнение: «Мы обсуждали проблему борьбы с ИГИЛ (арабское название ДАЕШ, запрещена в РФ) конечно, прежде всего, и Джон Керри согласился со мной, что одной из насущных и давно назревших мер является закрытие турецко-сирийской границы. Ну и, наверное, турецко-арабской границы, потому что это все взаимосвязано. Как конкретно это делать, наши соображения о том, кто бы мог сотрудничать, у американцев есть понимание, что это сделать нужно. Есть понимание, что курды в этом вопросе, как и в борьбе с ИГИЛ, являются союзниками».

Турция, как известно, граничит на юге только с двумя арабскими странами — Ираком и Сирией. Выходит, что в широком смысле речь идет не просто о стокилометровом участке сирийско-турецкой границы, но турецко-иракской протяженностью до 350 км, которая разделяет курдов между Турцией и Ираком. Но пока на этом этапе основное внимание сосредоточено на турецко-сирийской границе, что обсуждалось президентом России Владимиром Путиным и Обамой в кулуарах парижского саммита по климату. По мнению американской Wall Street Journal, которая ссылается на свои источники в Белом доме, «Вашингтон знает, что джихадисты используют 100-километровый отрезок границы для переброски боевиков в зону боевых действий и из нее». Издание цитирует представителя американской администрации: «Правила игры изменились. Хватит — значит хватит. Границу следует закрыть. Имеет место угроза международного масштаба, она исходит из Сирии и проходит через территорию Турции».

Что же в итоге? Как сообщила турецкая газета Hurriyet, Анкара отклонила предложение Вашингтона перекрыть за счет отправки дополнительного воинского контингента участок границы с Сирией, который используется для переправки боевиков в Сирию и контрабанды сирийской нефти террористами ДАЕШ, публично назвав две причины. Первая — якобы это нереально, так как для реализации идеи потребуется развернуть на этом участке порядка 30 тыс. военных и поставить наблюдательные вышки с солдатами через каждые три метра. С целью достижения 100%-го результата необходимо создавать интегрированную систему пограничного контроля, а Турция не потянет такие огромные затраты. В этой связи Анкара предложила квалифицировать границу с Сирией как границу НАТО, призывая США и других партнеров по альянсу взять на себя часть расходов на создание такой системы погранконтроля. Вторая — «другая сторона», то есть джихадисты, могут «занять враждебную позицию», начав наращивание сил на границе.

Но есть еще третья, публично не озвучиваемая причина, по которой в случае закрытия границы Анкара лишится возможности влиять на ход событий в области, где действуют сирийские курды. Турция поддерживает террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра», которая сосредоточилась на севере Сирии и по позициям которой работает российская военная авиация. Тем не менее американцы решили предупредить Анкару о том, что она может получить «серьезный ответ» в случае стремления сохранить статус-кво на границе с Сирией, а «радикальным исламистам вновь удастся ускользнуть из Сирии и совершить теракт в Европе». Анкара, похоже, заигралась, ее загнали в угол. Она испортила отношения с Россией, а теперь она бросает вызов США и Европе, болезненно ощущая, как подметил эксперт из вашингтонского Института ближневосточной политики Сонер Чагаптай, что «уже проиграла ближневосточную битву».

Турция надеялась, что ей удастся уничтожить режим сирийского лидера Башара Асада, привести к власти лояльные оппозиционные группировки. Однако военная операция России похоронила эти надежды. Анкара решила сбить российский самолет в попытке изменить ситуацию, считает сотрудник Института глобальной политики Канады Джордж Петролекас, «пыталась вбить клин между странами НАТО и Россией», а теперь ей остается только «цепляться за то, что осталось от ее амбиций». Сегодня Турция, как и Османская империя на пороге своего распада, вновь оказалась в центре негативных геополитических процессов, в результате которых для нее скоро станут чертить новые государственные границы.