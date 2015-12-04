24 ноября 2015 г. в небе над Сирией турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Этот инцидент вмиг разрушил российско-турецкие отношения, которые еще днем ранее находились на высоком уровне. 24 ноября открылась новая страница в истории двух стран, напоминающая эпоху холодной войны. После того как стало понятно, что сбитый самолет был российским, этот трагический инцидент стал обсуждаться во всех новостных сводках. Критика из уст официальных властей, ультимативные заявления поступали с нарастающей интенсивностью и тяжестью риторики. Каждое из заявлений указывает на неизбежность резкого падения двустороннего торгового оборота, который достигал почти $40 млрд.Это неизбежно усугубит кризис в каждой из стран.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свой визит в Турцию, запланированный на 25 ноября 2015 г. Принято решение об отмене (назначенного на середину декабря 2015 г.) заседания российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге. Затем поступило заявление министерства обороны России о прекращении всех контактов с Турцией по военной линии. В свою очередь, глава российского агентства по туризму призвал граждан не посещать Турцию. Крупные российские туроператоры («Натали Турс» и «Анекс Тур») прекратили продажу путевок в Турцию. Российская футбольная ассоциация отменила все зимние сборы команд в Турции. Перед турецким посольством в Москве начались протестные выступления, а МИД РФ назвал Турцию «небезопасной страной для граждан России».

Оглашен список санкций в сфере поставок продовольствия. Правительство России распорядилось усилить контроль за поставляемыми в страну продуктами питания и сельхозпродукцией, рекомендовало службе санитарного контроля ввести дополнительные процедуры проверки турецкой продукции на таможенных пунктах. Москва запретила поставки куриного мяса из Анкары с 1 декабря 2015 г. Очевидно, что влияние кризиса на торговые отношения станет гораздо более ощутимым через несколько месяцев. Премьер Дмитрий Медведев разработал пакет ответных экономических мер на действия Турции, который представлен лично президенту Владимиру Путину, — его положения вступают в силу 30 декабря 2015 г.

Российская эскадра в Средиземном море направилась к побережью района, где был сбит самолет ВКС РФ: военный корабль оборудован противовоздушной системой С-300. С 26 ноября 2015 г. на военной базе «Хмеймим» в Латакии находится противоракетная система С-400. Это означает, что Россия на границе с Турцией продолжит уничтожать все группировки и незаконные формирования, которые будет считать террористическими.

Россия и Турция сегодня во всех контактах демонстрируют враждебность по отношению друг к другу, которая уже вышла за границы идеологии государств и стала личной проблемой лидеров двух стран. Причем Владимир Путин и вся политическая элита осуждают не столько Турцию, сколько лично Реджепа Эрдогана, а это свидетельствует о том, что пока Р. Эрдоган находится у власти, отношения Москвы и Анкары не смогут вернуться к былому уровню.

Политический кризис уже отразился на экономике. За неделю лира подешевела по отношению доллару на 3,71%, а российский рубль — на 2,48%. Биржи обеих стран находятся в минусе: стамбульская биржа потеряла за неделю 6,25%, а московская — 3,60%. Российская биржа закрыла неделю с падением в 2,10% и опустилась на уровень 856 300 пунктов, стамбульская биржа закрыла неделю с ростом на 0,85% до 75 638 пунктов.

Очевидно и то, что Россия и Турция отброшены на многие годы назад в торговле, энергетике, безопасности и региональных проектах. Возвращение к прежнему уровню отношений станет возможным спустя длительное время. Москва утратила доверие к Анкаре, и в случае дальнейшей эскалации политика многих стран региона, от Северной Африки, Средней Азии и до Балкан, станет претерпевать структурные изменения.

Возможно ли возвращение многопланового партнерства?

Несмотря ни на что, обе страны нуждаются друг в друге, во многих отраслях — от туризма и строительства до продовольствия и энергетики. Турция больше зависит от России, чем Россия от Турции. Турция — энергозависимая страна, ее энергосистема привязана к России. Анкара закупает у Москвы значительные объемы природного газа, нефти и угля. Если политический кризис перейдет в энергетический кризис и начнутся перебои с поставкой энергоносителей, Турция может столкнуться с трудностями. Ведь природный газ, поступающий в республику, используется для производства электроэнергии и отопления. Годовой импорт газа в страну составляет 49,2 млрд кубометров, большая часть этих поставок идет из России.

В ответ на жесткие официальные заявления бизнесмены двух стран, общественные организации, институты и население стали выступать с призывами сохранять спокойствие и здравый подход в разрешении этой ситуации, продолжать диалог. По неофициальным данным, в России проживает около 50 тыс. турецких граждан, в Турции — около 300 тыс. граждан РФ. На сегодняшний день число смешанных российско-турецких браков превысило 100 тыс. Объявленные санкции, прежде всего, негативно отразятся на жизни этих людей. Важно продолжать диалог для смягчения взаимной риторики и предотвращения возможных рисков в будущем. В этой связи самый действенный инструмент — общественная дипломатия. Следует обратить особое внимание на общественные организации, культурные центры и ассоциации бизнесменов, которые сейчас могли бы выполнять эту архиважную миссию.